Chọn ngành vì 'nghe nói khó', nữ sinh trở thành thủ khoa đầu ra

TPO - Từng hụt hẫng vì trượt nguyện vọng 1 và nhiều lần chưa đạt thứ hạng mong muốn, Nguyễn Hoàng Yến Như dần thay đổi cách học, bớt đặt nặng điểm số. Cô trở thành thủ khoa toàn diện Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với GPA 9,43.

Nhiều lần “về nhì”

Nguyễn Hoàng Yến Như (ngành Khoa học máy tính) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với điểm trung bình học tập (GPA) 9,43/10.

Trước khi trở thành thủ khoa đầu ra, ít ai biết Yến Như từng nhiều lần hụt hẫng vì chưa đạt được thứ hạng mình mong muốn.

Từ năm cuối cấp 2, việc học chung với nhóm bạn có thành tích nổi trội khiến Như sớm hình thành thói quen so sánh điểm số. Dù luôn nằm trong nhóm dẫn đầu lớp, cô chưa từng một lần chạm tới vị trí đứng nhất.

Nguyễn Hoàng Yến Như (ngành Khoa học máy tính) xuất sắc trở thành thủ khoa đầu ra của Trường ĐH Công nghệ Thông tin (ĐH Quốc gia TPHCM) với điểm trung bình học tập (GPA) 9,43/10

Bước ngoặt đến ở kỳ thi tuyển sinh lớp 10, khi Như trượt nguyện vọng 1 vào trường THPT thuộc nhóm đầu thành phố và phải chuyển sang học tại một ngôi trường có điểm chuẩn thấp. Cú trượt này khiến nữ sinh hụt hẫng suốt một thời gian dài. Ba năm cấp 3 tiếp theo, dù duy trì vị trí trong top 5 toàn trường qua các học kỳ, cô vẫn chưa đạt được thứ hạng như mong muốn.

“Có lúc tôi tự hỏi liệu bản thân đã đủ cố gắng hay chưa. Nhưng sau nhiều lần chưa đạt được kết quả như mong đợi, tôi nhận ra việc chạy theo thứ hạng chỉ tạo thêm áp lực. Thay vì vậy, tôi chọn cách đơn giản hơn là dồn hết sức lực và thời gian để hoàn thiện tốt nhất nhiệm vụ trước mắt”, Như chia sẻ.

Việc cởi bỏ tâm lý đua tranh giúp Như giữ được sự bền bỉ khi bước vào môi trường đại học, nơi đòi hỏi khả năng tự học và chủ động tiếp cận kiến thức. Không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, Như dành phần lớn quỹ thời gian cho việc học với mục tiêu hiểu sâu bản chất kiến thức để phục vụ công việc sau này. Với mỗi bài tập hoặc đồ án, cô chủ động phác thảo sớm các bước thực hiện, sau đó trao đổi trực tiếp với giảng viên để điều chỉnh và hoàn thiện.

Ngày nhận thông báo trở thành thủ khoa tốt nghiệp toàn diện, cảm xúc lớn nhất của Như là bất ngờ. Trong suốt quá trình học, cô không đặt mục tiêu giành danh hiệu này vì nhận thấy xung quanh có nhiều bạn đồng khóa rất xuất sắc. Với Như, kết quả đạt được còn có sự đóng góp từ quá trình hướng dẫn của các giảng viên và sự đồng hành của nhóm bạn thân thiết.

Tìm thế mạnh riêng trong ngành công nghệ

Quyết định theo học ngành Khoa học máy tính của Yến Như không xuất phát từ định hướng sớm hay đam mê lập trình sẵn có. Thời điểm chọn nguyện vọng, cô từng phân vân giữa khối ngành Kinh tế và Công nghệ thông tin. Sau nhiều bài trắc nghiệm tính cách vẫn chưa tìm ra câu trả lời rõ ràng, Như quyết định chọn ngành Khoa học máy tính vì nhận thấy lĩnh vực này có độ khó cao hơn, đồng thời cô tò mò trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo.

Những học kỳ đầu tiên tại giảng đường đại học mang lại không ít bỡ ngỡ. Như thừa nhận bản thân từng tự ti khi chứng kiến các bạn nam trong lớp tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới rất nhanh, trong khi cô cần nhiều thời gian hơn để nắm bắt.

Với nữ thủ khoa, thành công bền vững gắn liền với khả năng làm chủ thời gian, cân bằng giữa sự nghiệp, sức khỏe và gia đình.

Thay vì cố gắng chạy theo thế mạnh của người khác, nữ sinh xác định rõ vai trò của mình trong các dự án nhóm. “Làm công nghệ không nhất thiết phải giỏi lập trình ở mọi khía cạnh. Một dự án cần nhiều vị trí khác nhau. Mình tập trung rèn luyện khả năng phân tích, tổ chức và giải quyết vấn đề để tạo ra giá trị riêng”, Như nói.

Trong chương trình học, môn Tư duy tính toán để lại cho Như nhiều ấn tượng nhất. Đây là học phần không yêu cầu viết code nhưng đòi hỏi khả năng phân tích và giải quyết vấn đề ở mức độ cao.

“Thời điểm đó mình gặp khá nhiều khó khăn vì chưa có nhiều trải nghiệm thực tế để hiểu hết ý đồ trong bài giảng của giảng viên. Mình phải trao đổi với thầy rất nhiều lần mới hoàn thiện được đồ án. Qua đó, mình hình thành được tư duy hệ thống - yếu tố có thể áp dụng trực tiếp vào quy trình vận hành tại doanh nghiệp”, nữ thủ khoa cho biết.

Từ trải nghiệm này, Như cho rằng trong bối cảnh AI hỗ trợ ngày càng nhiều cho việc viết mã, sinh viên ngành công nghệ cần chú trọng rèn luyện tư duy hệ thống, khả năng thích ứng với công nghệ mới và giải quyết các bài toán thực tế của khách hàng. Đó cũng là những năng lực cô muốn tiếp tục trau dồi khi bước vào môi trường làm việc.

Chia sẻ về môi trường học tập có phần lớn sinh viên là nam, Như cho biết cô không gặp phải định kiến giới, ngược lại, luôn nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ giảng viên và bạn bè. Những bỡ ngỡ ban đầu dần được tháo gỡ khi cô tìm được cách học và phát huy thế mạnh của mình.

Gửi lời khuyên đến các nữ sinh còn e ngại khi lựa chọn ngành Công nghệ thông tin, Như bày tỏ: “Chương trình học không dễ nhưng cũng không quá sức. Định kiến giới không phải là rào cản quyết định tương lai của bạn, nếu thấy phù hợp thì nên mạnh dạn theo đuổi”.