7 năm làm thuê nuôi ước mơ trở lại giảng đường

TPO - Sau 7 năm đi làm phụ giúp gia đình, Phạm Văn Điền trở lại giảng đường để theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Điền là một trong những học sinh, sinh viên được tiếp sức từ chương trình học bổng SCG Sharing The Dream năm 2026, với tổng giá trị trao tặng 2,1 tỷ đồng.

Ngày 21/11, chương trình SCG Sharing The Dream năm 2026 trao 156 suất học bổng cho học sinh, sinh viên trên cả nước, với tổng trị giá 2,1 tỷ đồng.

Lễ trao học bổng tại TPHCM do Tập đoàn SCG phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương và Nhà Văn hóa Sinh viên TPHCM tổ chức, đánh dấu năm thứ 20 chương trình đồng hành với người trẻ Việt Nam.

Các sinh viên nhận học bổng chia sẻ trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: BTC

Trong số những sinh viên nhận học bổng năm nay, Phạm Văn Điền, sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường Cao đẳng Tây Ninh, có hành trình đến với giảng đường nhiều gián đoạn. Gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp THPT, Điền dành 7 năm đi làm để phụ giúp cha mẹ trang trải cuộc sống và chăm lo cho em nhỏ.

Những năm tháng mưu sinh giúp Điền nhận ra giá trị của việc học và mong muốn trang bị thêm kiến thức, kỹ năng. Điền quyết định trở lại trường dù vẫn phải san sẻ trách nhiệm kinh tế với gia đình. Với nam sinh, học bổng giúp giảm bớt áp lực tài chính, đồng thời là nguồn động viên để kiên trì với lựa chọn của mình.

Cũng nhận học bổng năm nay, Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Trường Đại học Ngoại thương tại TPHCM, đang nỗ lực vượt qua biến cố gia đình. Cha qua đời trong năm 2026 khiến cuộc sống của Ngọc thêm nhiều khó khăn, nhưng nữ sinh vẫn duy trì thành tích học tập xuất sắc.

Từng giành giải nhất học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn và được tuyển thẳng vào đại học, Ngọc tiếp tục thử sức với nghiên cứu khoa học. Trong vai trò trưởng nhóm, nữ sinh thực hiện đề tài về đổi mới xanh và niềm tin của người tiêu dùng đối với các thương hiệu bền vững. Ngoài giờ học, Ngọc còn tham gia các hoạt động thiện nguyện, hướng đến cộng đồng.

Sinh viên nhận học bổng tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Wichulee Chotbenjakul, Quyền Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TPHCM, đánh giá cao sự hợp tác giữa SCG Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên suốt hai thập kỷ qua.

Theo bà Wichulee Chotbenjakul, những chương trình như SCG Sharing The Dream không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn mở rộng cơ hội giáo dục, trang bị kỹ năng thực tiễn và tạo điều kiện để người trẻ đóng góp cho cộng đồng. Các hoạt động giáo dục, cộng đồng cũng góp phần tăng cường kết nối nhân dân Thái Lan - Việt Nam, hỗ trợ Chiến lược “Ba kết nối” trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Ông Kulachet Dharachandra, Giám đốc Quốc gia Tập đoàn SCG tại Việt Nam, cho rằng việc đầu tư cho con người cần gắn cơ hội học tập với phát triển năng lực, tư duy bền vững và khả năng chủ động đóng góp cho xã hội. Vì vậy, chương trình từng bước mở rộng các hoạt động đồng hành ngoài việc trao học bổng. Trong năm 2026, sinh viên nhận học bổng có cơ hội tham quan nhà máy, tìm hiểu quy trình sản xuất, môi trường làm việc và tiêu chuẩn an toàn lao động.

Theo Ban tổ chức, từ năm 2007 đến nay, chương trình đã trao hơn 6.000 suất học bổng với tổng giá trị khoảng 40 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên Việt Nam.