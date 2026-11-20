UFM hướng tới trở thành đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2030

Tại lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị Trường Đại học Tài chính – Marketing nâng chất lượng đội ngũ, tăng thực hành và hiện đại hóa quản trị.

Ngày 20/11, Trường Đại học Tài chính – Marketing (UFM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam tại cơ sở Long Trường, kết nối trực tuyến với hai phân hiệu Quảng Ngãi và Huế. Dịp này, trường tri ân các thế hệ nhà giáo, vinh danh nhà giáo trẻ tiêu biểu và nhìn lại 50 năm phát triển kể từ khi tiền thân là Trường Bồi dưỡng cán bộ làm giá miền Nam được thành lập năm 1976.

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing.

Tăng thực hành, bảo đảm chất lượng giữa các cơ sở

Đánh giá về chặng đường phát triển của UFM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của tập thể nhà trường, đặc biệt trong quá trình hình thành và đưa vào hoạt động các phân hiệu tại Huế, Quảng Ngãi và Đồng Nai.

Thứ trưởng cho rằng, 50 năm qua, các thế hệ nhà giáo, cán bộ, viên chức và người lao động đã góp phần tạo dựng nền tảng quan trọng cho sự trưởng thành của UFM. Trong giai đoạn tiếp theo, nhà trường cần tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ, chương trình đào tạo, cơ sở vật chất và đổi mới quản trị đại học theo hướng hiện đại, gắn đào tạo lý thuyết với thực hành, lấy người học làm trung tâm và lấy chất lượng làm nền tảng.

Lãnh đạo Bộ Tài chính ghi nhận nỗ lực của UFM khi đưa vào hoạt động ba phân hiệu tại Quảng Ngãi, Huế và Đồng Nai. Trước mục tiêu trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia vào năm 2030, lãnh đạo Bộ đề nghị trường tiếp tục đầu tư cho đội ngũ giảng viên, phát triển lực lượng kế cận, tăng thời lượng thực hành để sinh viên có kỹ năng phù hợp với nhu cầu xã hội, đồng thời đầu tư cơ sở vật chất và ứng dụng dữ liệu vào quản trị.

PGS. TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng UFM nêu bốn nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giai đoạn 2026–2031. Trường sẽ phát triển và trọng dụng đội ngũ chất lượng cao, đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy, nâng chất lượng nghiên cứu và hợp tác quốc tế, đồng thời hiện đại hóa quản trị để bảo đảm chất lượng đồng đều trong toàn hệ thống.

Trường ĐH Tài chính - Marketing khen thưởng các tổ chức, cá nhân dịp 20/11.

Trong đào tạo, Hiệu trưởng đề nghị tăng tỷ lệ thực hành nghề nghiệp, ứng dụng AI gắn với năng lực kiểm chứng thông tin và liêm chính học thuật. Với mô hình đa cơ sở, trường sẽ chia sẻ học liệu và nguồn lực chuyên môn giữa trụ sở chính và các phân hiệu.

Chi gần 83 tỷ đồng chăm lo người học

Theo PGS. TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng UFM, sau khi thành lập ba phân hiệu, UFM quản lý 9 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích gần 39,5 ha, gấp hơn 6 lần năm 2022. Tính cả các phân hiệu, trường có 1.040 viên chức, người lao động, trong đó 756 người làm công tác giảng dạy, trợ giảng và nghiên cứu.

Một dấu mốc đáng chú ý trong năm 2026 là UFM lần đầu tiên góp mặt trong Bảng xếp hạng đại học châu Á QS 2027, thuộc nhóm 1.401-1.500 và xếp thứ 218 trong các trường đại học Đông Nam Á. Đây được xem là bước khởi đầu quan trọng trong hành trình nâng cao vị thế và mở rộng hội nhập quốc tế của nhà trường.

Bộ Tài chính tặng cờ thi đua cho Trường Đại học Tài chính - Marketing

Đối với sinh viên, nhà trường triển khai nhiều chính sách học bổng, miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập. Nếu cả năm 2025, tổng kinh phí chăm lo người học đạt hơn 62,4 tỷ đồng thì đến giữa tháng 11/2026, con số này đã đạt gần 83 tỷ đồng, tăng hơn 32% so với cả năm trước.

Theo PGS.TS Phạm Tiến Đạt, thành quả đạt được trong 50 năm qua là kết tinh từ sự đóng góp của nhiều thế hệ nhà giáo, viên chức và người lao động. Bước vào giai đoạn mới, UFM sẽ tập trung phát triển đội ngũ chất lượng cao; đổi mới chương trình, phương pháp giảng dạy theo hướng lấy người học làm trung tâm; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và chuyển giao tri thức; đồng thời hiện đại hóa quản trị đại học, bảo đảm chất lượng đồng đều trong toàn hệ thống.