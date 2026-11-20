TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á: ĐÓN ĐẦU NHU CẦU NHÂN LỰC, LẤY DOANH NGHIỆP LÀM TRUNG TÂM

TPO - Trong bối cảnh Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, thu hút đầu tư FDI lớn của cả nước, Trường Đại học Công nghệ Đông Á xác định chiến lược phát triển gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động.Từ mở rộng quy mô đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên đến đổi mới chương trình, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhà trường hướng tới đào tạo nguồn nhân lực có khả năng thích ứng với nền sản xuất hiện đại.

Đón đầu nhu cầu nhân lực từ các khu công nghiệp

Bắc Ninh đang có lợi thế lớn về thu hút đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực điện tử, công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghệ cao. Trong bán kính khoảng 100 km có hàng loạt nhà máy, khu công nghiệp lớn cùng sự hiện diện của nhiều tập đoàn FDI đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản và các quốc gia khác. Sự phát triển này kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về nhân lực kỹ thuật, công nghệ và quản trị sản xuất.

Lãnh đạo nhà trường và các thầy cô giáo ĐH Công nghệ Đông Á tại cơ sở mới ở khu Làng đại học Bắc Ninh

Theo TS. Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á, đây là cơ hội quan trọng để nhà trường mở rộng không gian phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của Bắc Ninh và các địa phương lân cận.

Trên cơ sở đó, nhà trường xác định ba định hướng trọng tâm. Trước hết là tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô đào tạo. Trong 5-10 năm tới, trường hướng đến khả năng đáp ứng quy mô khoảng 20.000 - 30.000 sinh viên.

Cùng với cơ sở vật chất, phát triển đội ngũ giảng viên được xác định là yếu tố then chốt. Nhà trường chú trọng thu hút giảng viên có trình độ chuyên môn cao, từng học tập, nghiên cứu hoặc làm việc ở nước ngoài, có khả năng sử dụng ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc và tiếng Nhật. Đây là những lợi thế cần thiết trong môi trường đào tạo gắn với các doanh nghiệp FDI.

Một định hướng khác là chủ động thích ứng với sự phát triển của công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo. Theo Hiệu trưởng nhà trường, giảng viên không chỉ cần biết sử dụng AI mà còn phải hiểu cách thức hoạt động, giới hạn của công nghệ và có đủ năng lực chuyên môn để kiểm chứng kết quả do AI tạo ra. Năng lực thẩm định, tư duy phản biện và làm chủ công nghệ sẽ ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng đối với cả người dạy và người học.

Mỗi năm Trường dành nhiều suất học bổng trao cho sinh viên có thành tích học tập tốt, có tinh thần vượt khó

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm của đào tạo

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Đại học Công nghệ Đông Á là tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, đưa yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động vào quá trình đào tạo.

Hiện nhà trường đã chủ động kết nối với nhiều doanh nghiệp lớn như Foxconn (Hồng Hải), Goertek, Luxshare, Samsung và Amkor. Thông qua mạng lưới hợp tác này, sinh viên có thêm cơ hội tiếp cận môi trường sản xuất, thực tập và tìm kiếm việc làm. Quan trọng hơn, giảng viên có điều kiện tìm hiểu trực tiếp nhu cầu nhân lực, công nghệ và những yêu cầu mới từ doanh nghiệp để cập nhật chương trình giảng dạy.

TS. Đinh Văn Thành cho rằng, sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp không nên chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận sinh viên thực tập hay tuyển dụng sau tốt nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ xây dựng chương trình, hướng dẫn thực hành đến đánh giá năng lực người học.

Đáng chú ý, nhà trường định hướng chuyển mạnh từ phương pháp đào tạo thiên về lý thuyết sang học tập thông qua dự án và sản phẩm thực tế. Sinh viên được khuyến khích phát triển các đồ án, bài tập có tính ứng dụng cao, hướng tới những sản phẩm có khả năng thương mại hóa.

Chẳng hạn, trong lĩnh vực nhà máy thông minh và quản lý tòa nhà thông minh, sinh viên có thể nghiên cứu hệ thống giám sát, đo lường mức tiêu thụ điện năng, năng lượng mặt trời, điều hòa và các nguồn năng lượng khác. Qua đó, ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa sử dụng năng lượng, giảm phát thải CO2.

Nhà trường cũng định hướng phát huy vai trò của trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo trong việc tìm kiếm, đánh giá các sản phẩm có tiềm năng từ các khoa. Những sản phẩm phù hợp sẽ được hỗ trợ hoàn thiện mô hình thử nghiệm, kết nối nhà đầu tư, quảng bá và từng bước phát triển thành sản phẩm thương mại.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp mà còn tạo điều kiện để kết quả nghiên cứu, sáng tạo trong nhà trường có cơ hội đi vào đời sống sản xuất.

Trước nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng, Đại học Công nghệ Đông Á xác định tập trung phát triển những ngành có nhu cầu lớn trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ như điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy, cơ khí ô tô, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo" - TS. Đinh Văn Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đông Á

Tập trung các ngành công nghệ, mở rộng đào tạo liên ngành

Trước nhu cầu nhân lực ngày càng đa dạng, Đại học Công nghệ Đông Á xác định tập trung phát triển những ngành có nhu cầu lớn trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ như điện tử, tự động hóa, cơ khí chế tạo máy, cơ khí ô tô, công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo.

Đối với lĩnh vực bán dẫn, nhà trường định hướng vào các khâu thiết kế, đóng gói, kiểm thử và ứng dụng sản phẩm bán dẫn, thay vì tập trung đầu tư sản xuất chip. Theo lãnh đạo nhà trường, việc xây dựng một nhà máy sản xuất chip đòi hỏi nguồn vốn và hệ thống trang thiết bị rất lớn. Vì vậy, lựa chọn những lĩnh vực phù hợp với năng lực đào tạo, đồng thời tận dụng sự hợp tác với doanh nghiệp để tiếp cận công nghệ và phòng thí nghiệm là hướng đi thực tế hơn.

Bên cạnh các ngành kỹ thuật, nhà trường cũng chú trọng những lĩnh vực hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh như marketing, marketing số và thiết kế đồ họa.

TS. Đinh Văn Thành cho rằng, một trong những hạn chế của nhiều doanh nghiệp Việt Nam là năng lực xây dựng thương hiệu, marketing và truyền thông chưa tương xứng với năng lực sản xuất. Một sản phẩm muốn cạnh tranh trên thị trường không chỉ cần công nghệ tốt mà còn phải có thiết kế, bao bì, thương hiệu và chiến lược tiếp cận khách hàng. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực cần được nhìn nhận theo hướng tổng thể, đáp ứng cả chuỗi hoạt động từ nghiên cứu, sản xuất đến thương mại hóa sản phẩm.

Hợp tác quốc tế theo hướng thực chất

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của sinh viên ĐH Công nghệ Đông Á

Cùng với hợp tác doanh nghiệp trong nước, mở rộng quan hệ quốc tế được nhà trường xác định là một hướng đi quan trọng nhằm tiếp cận chương trình đào tạo tiên tiến, nâng cao năng lực giảng viên và cập nhật công nghệ mới.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, hợp tác quốc tế không nên chạy theo số lượng chương trình liên kết hay những thỏa thuận mang tính hình thức. Giá trị cốt lõi phải nằm ở việc tiếp nhận được chương trình đào tạo chất lượng, phương pháp giảng dạy và kinh nghiệm tổ chức đào tạo của đối tác.

Nhà trường định hướng triển khai hợp tác theo từng bước. Trước tiên là tổ chức hội thảo khoa học, kết nối đội ngũ giảng viên trong nước với chuyên gia, nhà khoa học quốc tế. Qua đó, các bên có điều kiện trao đổi chuyên môn, tìm hiểu chương trình đào tạo và xây dựng mạng lưới hợp tác.

Trên cơ sở hiểu rõ đối tác và giá trị của chương trình, nhà trường sẽ tiến tới mời chuyên gia, đầu tư tiếp nhận chương trình đào tạo, chuyển giao công nghệ và tạo cơ hội cho giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu quốc tế.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng hợp tác trực tiếp với các tập đoàn công nghệ để cập nhật kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp. Những kết nối với SMC trong lĩnh vực điều khiển khí nén hay KUKA của Đức trong lĩnh vực robot công nghiệp là những ví dụ về hướng hợp tác này. Thông qua đó, nhà trường có thể phát triển trung tâm đào tạo, đầu tư thiết bị phòng thí nghiệm và tiếp nhận chương trình đào tạo gắn với công nghệ thực tế.

Chất lượng đào tạo là thước đo phát triển

Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các trường đại học ngày càng lớn, Đại học Công nghệ Đông Á cho rằng chất lượng đào tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp cần được đặt lên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào thứ hạng. Các hệ thống xếp hạng quốc tế như QS hay Times Higher Education có những tiêu chí và cách đánh giá riêng. Tuy nhiên, nhà trường không xem thứ hạng là mục tiêu trọng tâm số một. Nguồn lực cần được ưu tiên cho hợp tác doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

Để thu hút người học, nhà trường hướng tới tăng cường các hoạt động trải nghiệm, tổ chức Open Day, giới thiệu công nghệ mới, tạo điều kiện để học sinh trực tiếp tham quan thư viện, phòng thí nghiệm và các trung tâm thực hành. Qua đó, người học có thể hiểu rõ hơn về ngành nghề, môi trường đào tạo và yêu cầu của thị trường lao động.

Lãnh đạo nhà trường cũng cho rằng công tác hướng nghiệp cần được thực hiện sớm hơn, với sự phối hợp giữa gia đình, trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đại học. Việc phân luồng phù hợp sẽ giúp học sinh nhận diện năng lực, lựa chọn con đường học tập và nghề nghiệp đúng với sở trường của mình.

Với định hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm kết nối, lấy chất lượng đào tạo và năng lực làm việc của sinh viên làm thước đo, Đại học Công nghệ Đông Á đang hướng tới mô hình đào tạo gắn với thực tiễn sản xuất. Đây cũng là cách nhà trường tìm kiếm lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh thị trường lao động và công nghệ liên tục thay đổi.