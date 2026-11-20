Trường phổ thông Năng khiếu kỉ niệm 30 năm thành lập trường

Hướng đến trung tâm giáo dục học sinh tài năng hàng đầu cả nước

TS Bùi Thị Hồng Hạnh (giữa, hiệu trưởng nhà trường) đại diện tập thể nhận bằng khen từ lãnh đạo ĐHQG TP.HCM - Ảnh: GIA HOÀNG

Phát biểu tại buổi lễ, TS Bùi Thị Hồng Hạnh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết trải qua 30 năm xây dựng và phát triển, nhà trường tự hào khi ghi dấu ấn với bề dày thành tích tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia… cùng sự trưởng thành của nhiều thế hệ học sinh.

Theo TS Hồng Hạnh, phía sau những thành tích đó là tâm huyết, sự tận tụy, hi sinh thầm lặng của các thế hệ nhà giáo ở trường. Không chỉ góp phần truyền thụ kiến thức, các thầy cô còn không ngừng nỗ lực khơi dậy niềm say mê học tập, tư duy độc lập và góp phần bồi dưỡng nhân cách cho học sinh...

Bà cũng cho biết trong giai đoạn tới, Trường phổ thông Năng khiếu tiếp tục hoàn thiện chương trình, phương pháp giáo dục, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, học tập liên ngành và ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Đồng thời, nhà trường phát huy lợi thế mô hình trường phổ thông trong lòng đại học, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm giáo dục học sinh tài năng hàng đầu Việt Nam, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á.

Cũng tại buổi lễ, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, giám đốc ĐHQG TP.HCM, nhấn mạnh: “Nếu có một điều khiến tôi tự hào nhất về ngôi trường này, có lẽ câu trả lời không hẳn ở bề dày thành tích mà điều quý giá mộc mạc nhất là từ mái trường này là nhiều người trẻ đã được nuôi dưỡng niềm say mê khám phá, sự tự tin để đi con đường riêng và bản lĩnh để bước ra thế giới. Trường luôn khuyến khích người học đặt câu hỏi, được tranh luận, được khác biệt và được là chính mình. Một môi trường mà những giá trị “tôn trọng, chính trực, hợp tác” thể hiện rõ nét trong cách thầy cô dạy học, cách học sinh ứng xử và cách các thế hệ đối xử với nhau”.

TS Bùi Thị Hồng Hạnh (trái, hiệu trưởng nhà trường) đại diện tập thể nhận cờ truyền thống của UBND TP.HCM - Ảnh: GIA HOÀNG

Bà cho biết ĐHQG TP.HCM đang xây dựng Chương trình phát triển hệ sinh thái nhân tài VNU-TALENT 2027-2031, hướng đến lộ trình phát triển liên tục từ phổ thông đến tiến sĩ, trong đó Trường Phổ thông Năng khiếu là điểm khởi đầu.

Trường vinh dự nhận bằng khen từ Đại học Quốc gia TP.HCM

Nhân dịp này, GS.TS Thanh Mai cũng thông báo hai tin vui đến tập thể nhà trường: “Thứ nhất, TP.HCM đang hoàn thiện dự thảo nghị quyết của HĐND, theo đó giáo viên trường dự kiến được hưởng chính sách thu nhập tăng thêm như các trường THPT chuyên công lập của TP từ ngày 01/01/2027. Thứ hai, ĐHQG TP.HCM sẽ đầu tư chỉnh trang toàn diện cơ sở An Đông và xây dựng thêm một tòa nhà mới tại cơ sở Đông Hòa”.

Chia sẻ tại chương trình với tư cách cựu học sinh chuyên toán, ông Lê Đình Lực (CEO và sáng lập viên hệ thống tiếng Anh tư duy DOL English) cho biết: “Tôi và đội ngũ sáng lập trung tâm – đều là cựu học sinh của trường – luôn tự hào và biết ơn vì nhà trường không chỉ dạy chúng tôi về kiến thức mà còn giúp chúng tôi không ngừng hoàn thiện bản thân, kỹ năng mềm. Từ ngôi trường này, vô số cá nhân đã trở thành người tài, có bản lĩnh và tạo nhiều giá trị cho xã hội… và tôi tin chắc đây là một di sản khó thể đong đếm bằng lời”.

Rất nhiều thế hệ cựu học sinh trường đã trở về dự lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường (trong ảnh: ông Lê Đình Lực – áo đen, sáng lập viên hệ thống DOL English﻿). Ảnh: GIA HOÀNG

Nhân dịp này, trường cũng phát hành Kỷ yếu 30 năm có tên gọi “Di sản tri thức” khắc dấu bề dày lịch sử cũng như thành tích dạy và học của tập thể lãnh đạo, giáo viên và học sinh của nhà trường.