Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest ký kết hợp tác, mở triển vọng phát triển giáo dục Việt Nam – Romania

Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest (Romania) ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, hướng tới thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Romania, mở ra triển vọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối giáo dục giữa hai quốc gia.

Ngày 19/11/2026, tại Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ), Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest đã chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong khuôn khổ Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, mở ra triển vọng liên kết giáo dục, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Romania ngày càng sâu rộng.

Lễ ký kết biên bản hợp tác giữa tập đoàn OFG và Đại học Bách Khoa Bucharest, Romania

Đề án thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Romania

Tiếp nối nền tảng hơn 75 năm quan hệ hữu nghị và ngoại giao Việt Nam – Romania, Ngày Văn hóa và Thương mại Romania – Việt Nam 2026 trở thành diễn đàn thúc đẩy giao lưu, kết nối và mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực. Sự kiện quy tụ đại diện các cơ quan ngoại giao, lãnh đạo địa phương, tổ chức, cơ sở giáo dục cùng hơn 60 doanh nghiệp Việt Nam và Romania, tạo không gian kết nối đa lĩnh vực. Trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, mở ra triển vọng mới trong kết nối tri thức và phát triển nguồn nhân lực.

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn OFG, Chủ tịch Hiệp hội Khoáng nóng Việt Nam (VIHOMA) chia sẻ: “Chúng tôi luôn tin rằng đầu tư cho giáo dục không chỉ là đầu tư cho tri thức, mà còn là đầu tư cho tương lai, cho chất lượng nguồn nhân lực và nền tảng phát triển bền vững của đất nước. Thông qua hợp tác với Đại học Bách khoa Bucharest, Tập đoàn OFG kỳ vọng Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Romania sẽ trở thành cầu nối tri thức quốc tế, gắn kết đào tạo với thực tiễn, góp phần hình thành thế hệ nhân lực vững chuyên môn, giàu bản lĩnh và có tư duy hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới”.

Trọng tâm của thỏa thuận là phối hợp nghiên cứu, đánh giá tính khả thi, tư vấn và từng bước xây dựng, triển khai đề án thành lập Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Romania. Đồng thời, hai bên thống nhất thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, hội thảo khoa học, trao đổi giảng viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu và sinh viên. Sự hợp tác được kỳ vọng mở rộng cơ hội tiếp cận kinh nghiệm đào tạo, phương pháp nghiên cứu và những thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến của Romania, tạo nền tảng phát triển các chương trình giáo dục gắn với nhu cầu thực tiễn tại Việt Nam.

Kết nối tầm nhìn doanh nghiệp với nền tảng tri thức châu Âu

Với định hướng phát triển đa lĩnh vực và đẩy mạnh hội nhập quốc tế, Tập đoàn OFG từng bước khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực đầu tư, phát triển bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và hạ tầng công nghiệp. Năng lực và tầm nhìn của Tập đoàn được thể hiện qua hệ thống dự án trải dài từ Bắc vào Nam, tiêu biểu như Lynntimes Thanh Thủy, Tokyu Retreat, Lynn Times Onsen Sky Garden tại Phú Thọ; Lynn Times Onsen Retreat tại Hưng Yên, Nam Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, cùng các dự án Khu công nghiệp Thanh Bình và Cụm công nghiệp Quảng Chu. Trên nền tảng đó, OFG tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế sang lĩnh vực giáo dục và đào tạo, hướng tới kết nối nguồn lực, chia sẻ tri thức và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Nghi thức ký kết hợp tác giữa Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest, Romania

Đồng hành cùng Tập đoàn OFG, Đại học Bách khoa Bucharest là một trong những cơ sở giáo dục kỹ thuật giàu truyền thống tại Romania, với tiền thân được thành lập từ năm 1818, sở hữu bề dày hơn 200 năm trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trải qua hơn hai thế kỷ, nhà trường xây dựng nền tảng đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu trong các lĩnh vực kỹ thuật điện, cơ khí, công nghệ thông tin, tự động hóa và khoa học ứng dụng. Đặc biệt, các trung tâm nghiên cứu như CAMPUS và PRECIS góp phần thúc đẩy nghiên cứu liên ngành, phát triển công nghệ tiên tiến và ứng dụng các thành tựu khoa học vào thực tiễn, khẳng định thế mạnh của nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật và đổi mới sáng tạo.

Sự hợp tác giữa Tập đoàn OFG và Đại học Bách khoa Bucharest mở ra cơ hội kết nối nguồn lực doanh nghiệp Việt Nam với kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu của cơ sở giáo dục châu Âu. Thông qua định hướng phát triển Trường Cao đẳng Bách khoa Việt Nam – Romania, hai bên hướng tới xây dựng mô hình đào tạo gắn kết tri thức quốc tế với thực tiễn doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa và chuyển đổi số, lễ ký kết không chỉ đánh dấu bước tiến trong hợp tác giữa hai đơn vị mà còn đặt nền móng cho những chương trình giáo dục mang giá trị lâu dài, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Romania ngày càng thực chất, bền vững.