Buổi học đặc biệt khi phụ huynh 'vào vai' thầy cô

TPO - Trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, phụ huynh ở Đà Nẵng trực tiếp soạn bài, đứng lớp giảng dạy học sinh. Những tiết học đặc biệt không chỉ mang đến trải nghiệm mới mẻ cho các em mà còn gắn kết gia đình và nhà trường.

Soạn bài, thiết kế trò chơi… để đứng lớp

Sáng 20/11, Trường Tiểu học & THCS FPT Đà Nẵng tổ chức chương trình "Teachers for Life 2026 – Những người thầy của cuộc đời" với buổi học đặc biệt khi phụ huynh học sinh trực tiếp đứng lớp, giảng dạy.

Buổi học đặc biệt trong ngày 20/11 khi ba mẹ trực tiếp soạn bài, đứng lớp chia sẻ về an toàn mạng với các con. Ảnh: Giang Thanh

Phụ huynh trực tiếp soạn bài giảng và chia sẻ trong buổi học trải nghiệm về an toàn số, cùng thầy cô giúp học sinh nhận diện nguy cơ trên mạng, biết cách tự bảo vệ và tìm đến người lớn tin cậy khi cần hỗ trợ.

Lần đầu đứng lớp, chị Phạm Thị Thi (phụ huynh lớp 4A5) có chút hồi hộp. Với bài giảng slide sinh động, nhiều màu sắc, chị đưa ra những tình huống có nguy cơ mất an toàn trên không gian mạng và để học sinh tự đưa ra giải pháp. Những cánh tay giơ cao liên tục khi nghe “cô giáo” Thi đọc các câu hỏi.

Chị Phạm Thị Thi (áo xanh) không khỏi hồi hộp khi lần đầu đứng lớp.

Để chuẩn bị cho buổi học đặc biệt này, chị Thi tự chuẩn bị bài giảng dựa trên những kiến thức và hiểu biết của bản thân, trang trí slide với hình họa sinh động, màu sắc bắt mắt. Sau đó, chị chủ động gửi nội dung cho giáo viên xem trước để đánh giá mức độ phù hợp với lứa tuổi của các em.

“Tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa nên đã sắp xếp thời gian để tham gia. Đây là hoạt động để nhà trường tri ân ba mẹ - những người thầy đầu tiên của các con. Nhưng cũng là dịp để ba mẹ thấu hiểu những khó khăn, vất vả của các thầy cô và tri ân sự đồng hành của thầy cô trong hành trình trưởng thành của các con”, chị Thi nói.

Từ năm đầu tiên của chương trình Teachers for Life, anh Phạm Văn Hùng (phụ huynh lớp 5A10) đã đồng hành, đứng lớp những tiết học đặc biệt vào dịp 20/10. "Công việc ở công ty khá bận, nhưng các con rất thích thú, hào hứng khi được nghe ba mẹ chia sẻ và trực tiếp giảng dạy. Đây cũng là dịp để ba mẹ hiểu hơn về môi trường học tập của con và khó khăn của thầy cô”, anh Hùng chia sẻ.

Anh Phạm Văn Hùng thiết kế một trò chơi để học sinh vừa học, vừa chơi.

Làm việc trong lĩnh vực công nghệ, anh Hùng không quá lạ lẫm với việc đứng lớp bởi thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo, chia sẻ cho nhân viên. Tuy nhiên, trải nghiệm giảng dạy cho học sinh tiểu học mang lại cảm xúc khác biệt. Để mang đến không khí vui vẻ cho các học trò nhỏ, anh Hùng còn dành thời gian thiết kế riêng một trò chơi trên máy tính để học sinh tương tác trong buổi học.

“Các con rất hồn nhiên, trong sáng và ham học hỏi. Mỗi lần trao đổi, trò chuyện đều mang lại cho tôi nhiều bất ngờ với những câu hỏi, ý kiến, câu trả lời của các con. Không khí giữa phụ huynh, giáo viên và học sinh cũng gần gũi, không có nhiều khoảng cách”, anh Hùng nói.

Cầu nối giữa nhà trường và gia đình

Đây là năm thứ 4 chương trình Teachers for Life được triển khai tại trường. Bằng việc mời phụ huynh trực tiếp chia sẻ trong lớp học, nhà trường tạo cơ hội để ba mẹ mang kinh nghiệm của mình vào buổi học, nghe những câu hỏi của học sinh và hiểu thêm cách các em nhìn nhận các tình huống thực tế.

Những buổi học tương tác thu hút học sinh nêu ý kiến, tham gia cùng các thầy cô đặc biệt.

Mỗi mùa đều có các chủ đề liên quan gần gũi đến học sinh. Năm nay, các buổi học có chủ đề an toàn số, hưởng ứng chiến dịch “Không một mình – Kết nối không tổn thương” do Liên minh Niềm tin số (DTA) cùng Cục An ninh mạng (Bộ Công an) triển khai trên cả nước từ 10/10 đến 10/12.

Mỗi năm tham gia chương trình, chị Nguyễn Thị Xinh (phụ huynh lớp 5A4) lại hiểu thêm về hành trình trưởng thành của con, cũng thấy được một hình ảnh rất khác của con: dạn dĩ, chững chạc và ham hiểu biết.

Theo chị Xinh, việc trực tiếp đứng lớp, dẫn dắt các hoạt động và trả lời câu hỏi của học sinh giúp phụ huynh phần nào cảm nhận được áp lực, trách nhiệm của giáo viên trong quá trình đồng hành với học sinh mỗi ngày.

Một ngày trải nghiệm làm thầy cô giúp ba mẹ thấu hiểu hơn hành trình trưởng thành của các con.

“Việc chuẩn bị bài giảng và đứng lớp không hề đơn giản. Có những câu hỏi tôi thực sự không ngờ tới. Càng lớn, các con càng có những câu hỏi khó và sâu sắc hơn. Qua trải nghiệm này, tôi càng thấy các thầy cô rất bản lĩnh khi có thể dẫn dắt, giải đáp và đồng hành với các con trong suốt quá trình học tập”, chị Xinh nói.

Theo cô Nguyễn Thị Kiều Ngân, Phó Giám đốc Hệ thống phổ thông FPT, Giám đốc điều hành Khối Tiểu học & THCS FPT Đà Nẵng, Teachers for Life là dịp để tri ân ba mẹ - những người thầy đầu tiên của mỗi đứa trẻ, bằng việc rất cụ thể là mời ba mẹ bước vào lớp và trực tiếp chia sẻ với các con.

“Sau nhiều năm, ba mẹ và thầy cô ngày càng tin cậy và chủ động kết nối, trao đổi. Khi nhận thấy con có một thay đổi ở lớp, giáo viên có thể sớm chia sẻ với gia đình. Khi có điều băn khoăn ở nhà, ba mẹ cũng có thể chủ động tìm đến thầy cô. Sự kết nối ấy giúp hai bên hiểu con đầy đủ hơn và thống nhất cách hỗ trợ phù hợp qua từng giai đoạn”, cô Ngân nói.