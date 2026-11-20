Sang Munich học chip, công bố quốc tế, đoạt giải AI ở Abu Dhabi: 3 tân khoa xuất sắc Đại học Việt Đức

Một kỹ sư từ chối việc làm để sang Đức học thiết kế vi mạch. Một cử nhân quản trị kinh doanh đứng tên tác giả chính bài báo quốc tế ba tuần trước lễ tốt nghiệp. Một sinh viên khoa học máy tính mang giải thưởng AI quốc tế về từ Abu Dhabi. Sáng 20/11, cả ba cùng nhận bằng loại Xuất sắc tại Trường ĐH Việt Đức.

Năm nay, Trường ĐH Việt Đức (VGU) trao bằng cho 447 tân khoa. Trong số đã có xếp loại, gần 2/3 tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc. Ba gương mặt dưới đây đến từ ba ngành khác nhau, nhưng có chung một điểm: đều đã học, làm việc hoặc nghiên cứu ở tầm quốc tế từ khi còn ngồi trên giảng đường.

Trần Anh Khôi: từ chối việc làm, sang Munich học thiết kế chip

Trần Anh Khôi ( đứng thứ hai từ trái qua)

Trước khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật điện và máy tính (chương trình song bằng với Frankfurt University of Applied Sciences), Trần Anh Khôi đã là kỹ sư R&D điện tử tại một doanh nghiệp thiết bị bay không người lái, nhờ lời giới thiệu của thầy Trần Quang Nhu, kỹ sư trưởng phòng thí nghiệm của ngành. Bạn thiết kế mạch điện tử cho thiết bị bay, dựng và đo kiểm bảng mạch. Khi được đề nghị gắn bó tiếp, Khôi từ chối để theo đuổi thiết kế vi mạch.

Khôi vào trường với học bổng 25%, các năm sau đạt học bổng 100%. Học bổng giúp bạn "dám nhận những việc khó": làm trợ lý nghiên cứu từ tháng 2/2024, thiết kế vi mạch quản lý nguồn thu hoạch năng lượng cho nút cảm biến IoT, vào bán kết và nhận giải Ý tưởng triển vọng tại cuộc thi Smart City IC Design Competition 2025. Khôi hai lần nhận học bổng của Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD), năm 2024 và 2026, học tại Frankfurt.

Năm 2026, Khôi được nhận vào chương trình Cất Cánh Fellowship do Marvell tài trợ, dành cho sinh viên Việt Nam du học ngành vi mạch. Từ tháng 10, bạn học thạc sĩ Vi điện tử và Thiết kế vi mạch tại ĐH Kỹ thuật Munich (TUM), một trong những đại học kỹ thuật hàng đầu châu Âu.

"AI viết code và tính toán rất nhanh, nhưng nó không phải chịu trách nhiệm khi con chip hay tấm mạch không chạy… Một mô phỏng đẹp chưa chắc là một mạch chạy được." – Trần Anh Khôi

Lời khuyên của Khôi cho học sinh lớp 12: "Đừng chọn ngành chỉ vì tên ngành đang hot, hãy chọn ngành mà bạn sẵn sàng làm sai và sửa lại hàng trăm lần".

Nguyễn Tường Vy: cử nhân đứng tên tác giả chính bài báo quốc tế

Nguyễn Tường Vy ( áo sơ mi trắng) tại thư viện VGU

Ngày 28/10/2026, bài báo về mối quan hệ giữa sở hữu nước ngoài và khả năng sinh lời của các ngân hàng Việt Nam được xuất bản trên một tạp chí quốc tế thuộc danh mục Scopus, nhóm Q2. Tác giả chính là Nguyễn Tường Vy, tân khoa ngành Quản trị kinh doanh. Bài báo phát triển từ khóa luận tốt nghiệp của bạn.

Con đường nghiên cứu của Vy bắt đầu từ năm hai, khi thầy Đại nhận ra khả năng của bạn qua những câu hỏi trên lớp. Hai năm làm trợ lý nghiên cứu, Vy góp phần vào ba bài báo quốc tế thuộc danh mục Scopus, trong đó hai bài đăng trên tạp chí nhóm Q1, mức cao nhất.

Vy còn giành học bổng Erasmus+ của Liên minh châu Âu, học một học kỳ tại Hochschule Niederrhein (Đức). Hồ sơ được chấm theo kết quả học tập, tiếng Đức, tiếng Anh, thư trình bày động lực và kỹ năng xã hội. Bí quyết học của Vy đơn giản: học đều thay vì dồn ôn cuối kỳ, đọc giáo trình trước buổi học, và đi gia sư, vì "việc giảng lại kiến thức cho các bạn giúp mình hiểu bài sâu hơn".

Hiện Vy tiếp tục học thạc sĩ Tài chính và Kinh tế toàn cầu ngay tại VGU, với mục tiêu học tiến sĩ về phát triển kinh tế và chính sách.

Trần Hải Dương: từ câu hỏi ở ngã tư đến giải AI quốc tế

Hải Dương (thứ hai từ trái) cùng đồng đội nhận giải Nhì IEEE Video and Image Processing Cup 2024 tại Abu Dhabi. Ảnh: NVCC

Năm nhất, đứng giữa một ngã tư đông đúc, Trần Hải Dương tự hỏi: liệu AI có điều tiết giao thông thay con người được không? Khi chưa đọc nổi một bài báo khoa học, Dương tự học qua Google, YouTube, rồi xin vào nhóm nghiên cứu của thầy Nguyễn Tuấn Cường. "Điều quan trọng nhất trong các năm đèn sách với mình là học cách để học", Dương nói.

Tháng 10/2024, đội sinh viên VGU có Dương, do thầy Cường hướng dẫn, đạt giải Nhì IEEE Video and Image Processing Cup 2024 tại hội nghị quốc tế ICIP 2024 ở Abu Dhabi (UAE), với bài toán khử nhiễu, tăng độ phân giải và phân loại bệnh võng mạc từ ảnh chụp cắt lớp.

Cùng năm, Dương nhận học bổng DAAD, học một học kỳ tại Frankfurt. Câu hỏi ở ngã tư năm nào thành luận văn tốt nghiệp về AI điều khiển đèn tín hiệu cho các kịch bản giao thông ở Đức, do thầy Cường và một giảng viên Đức đồng hướng dẫn. Hiện Dương là trợ lý nghiên cứu về AI cho giao thông đô thị.

"Khi được học tại Đức, mình thực sự nhận ra ý nghĩa của việc học là vì tò mò, chứ không còn vì nghĩa vụ và cạnh tranh." – Trần Hải Dương

Ba câu chuyện, ba ngành học, nhưng cả ba đều nhắc đến những điều giống nhau ở VGU: học bằng tiếng Anh theo chuẩn Đức, cơ hội sang Đức học tập với học bổng DAAD hay Erasmus+, và những người thầy sẵn sàng mở cánh cửa đầu tiên.

Trường ĐH Việt Đức là trường đại học công lập, thành lập năm 2008 trên cơ sở hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, đến nay đã đào tạo hơn 7.500 sinh viên.

Theo khảo sát của trường, sau một năm ra trường, 94% sinh viên tốt nghiệp có việc làm hoặc học tiếp. Năm 2026, VGU là trường được đưa vào Đề án phát triển các cơ sở giáo dục đại học trọng điểm vùng Đông Nam Bộ theo Quyết định 966 của Thủ tướng, và là một trong 10 trường đại học được Thủ tướng chọn phát triển thành Trung tâm xuất sắc về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030.