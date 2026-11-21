Chuyện lớp học 31 cô trò giữa mưa bom 60 năm trước ở Hưng Yên

TPO - Khoảng 10h30 ngày 21/10/1966, khi cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân đang đứng lớp giảng bài thơ "Thà Đui" của Nguyễn Đình Chiểu, máy bay Mỹ bất ngờ quần thảo trên bầu trời khu vực Trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên). Chỉ sau hai loạt bom, ngôi trường bị san phẳng, cô giáo Xuân và 30 học sinh đã mãi mãi nằm lại.

Lớp học vĩnh hằng của 31 cô trò

Gần 60 năm trôi qua, những dòng thư vẫn còn được lưu giữ như một phần ký ức về cô giáo trẻ Bùi Thị Thanh Xuân – người đã hy sinh cùng 30 học sinh trong trận bom Mỹ đánh phá Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân, ngày 21/10/1966.

Nghĩa trang 21/10 tại xã Tây Thụy Anh

Nghĩa trang 21/10 (xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) còn được gọi là "Lớp học vĩnh hằng". Đây nơi yên nghỉ của cô giáo, liệt sỹ Bùi Thị Thanh Xuân và 30 học sinh lớp 7, trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân (nay là Trường THCS Tây Thụy Anh), những người đã ra đi trong trận bom thảm khốc của máy bay Mỹ ngày 21/10/1966.

Nghĩa trang 21/10 còn được biết đến là "Lớp học vĩnh hằng"

60 năm trôi qua, những học trò may mắn thoát chết trong trận bom năm ấy nay đều đã bước sang tuổi thất thập, nhưng ký ức về trận bom thảm khốc năm nào vẫn vẹn nguyên trong tâm trí họ.

Ông Lê Văn Thắng (trú tại xã Tây Thụy Anh) là một trong những học sinh của cô giáo Xuân may mắn sống sót. Ông Thắng nhớ như in, Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân được thành lập vào tháng 8/1966. Lớp của ông khi ấy là khóa lớp 7 đầu tiên, với 52 học sinh.

Trong ký ức của ông, khuôn viên trường có hai cây đa lớn tỏa bóng mát và có hàng thông cao vút, khung cảnh rất đỗi bình yên. Ngôi trường khi ấy nằm ở rìa làng, xung quanh không có khu kinh tế hay quân sự, trước đó cũng chưa từng bị máy bay Mỹ đánh bom. Dẫu vậy, để đề phòng tình huống bất trắc trong thời chiến, nhà trường vẫn đào các giao thông hào xung quanh.

Ông Thắng là một trong số những học sinh may mắn sống sót sau trận bom ác liệt của giặc Mỹ cách đây 60 năm

Khoảng 10h30 ngày 21/10/1966, các lớp 5 và 6 đã tan học, lớp 7 cũng sắp kết thúc tiết học cuối cùng. Khi cả lớp đang chăm chú nghe cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân giảng bài thơ "Thà Đui" của Nguyễn Đình Chiểu, trên bầu trời bất ngờ vang lên tiếng máy bay rền rĩ. Tiếng kẻng báo động liên tục vang lên từ trong làng. Ngay lập tức, cô Xuân dừng bài giảng, hướng dẫn học sinh xuống các giao thông hào để tránh bom.

“Khi nghe tiếng máy bay Mỹ và tiếng bom nổ phía trong làng, cô Xuân vội hô: ‘Có máy bay, các em xuống hết giao thông hào trú ẩn!’. Cả lớp nháo nhác chạy xuống giao thông hào. Tôi nhìn vào trong làng, thấy khói cuộn lên mù mịt, đất đá văng tung tóe. Tiếng máy bay mỗi lúc một gầm thét dữ dội. Bất ngờ, một tiếng rú như xé toạc không gian vang lên, tiếp đó là tiếng nổ nổ long trời lở đất vang lên, tôi ngất lịm, không còn biết gì nữa”, ông Thắng nhớ lại.

Ông Thắng lặng đi một lúc rồi kể tiếp, loạt bom thứ nhất vừa dứt, máy bay lại ném tiếp loạt bom thứ hai. Sức ép từ bom khiến đất đá lại bật tung lên, phần ngực và đầu ông nhô khỏi mặt đất. Khi mở mắt ra, ông thấy ngôi trường của mình đã bị san phẳng.

“Sau loạt bom thứ hai, tôi cố giãy giụa mãi mới thoát được lên khỏi mặt đất. Đưa tay vuốt mặt, tôi thấy máu me đầm đìa. Dù rất đau, tôi vẫn cố chạy đi. Nhưng mới được vài trăm mét thì tôi ngã gục. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện”, ông Thắng kể.

Khi tỉnh lại, ông Thắng mới biết trận bom đã cướp đi sinh mạng cô giáo Xuân và 30 người bạn học của mình. Qua lời kể của những người có mặt tại hiện trường, ông được biết khi được tìm thấy, cô Xuân vẫn đang ôm chặt hai học sinh trong lòng. Thời điểm hy sinh, cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân vừa tròn 24 tuổi, đang mang thai người con thứ hai. Cô ra đi, để lại đứa con đầu lòng chưa đầy 3 tuổi.

Phần mộ của cô giáo, liệt sĩ Bùi Thị Thanh Xuân

Sự kiện đau thương này đã gây chấn động dư luận trong nước và quốc tế. Ngay khi sự việc xảy ra, Bộ Ngoại giao đã lên án giặc Mỹ ném bom xuống Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân. Bộ Giáo dục, Hội phụ nữ đã ra tuyên bố tố cáo tội ác của giặc Mỹ.

Sau khi hy sinh, ngày 20/6/1969, cô Bùi Thị Thanh Xuân được Nhà nước công nhận là liệt sĩ. Để tưởng nhớ cô giáo và các học sinh, khu tưởng niệm 21/10 được xây dựng trên diện tích hơn 1.000 m², với kiến trúc mô phỏng một lớp học.

Nghĩa trang 21/10 được sắp xếp ngay ngắn như một lớp học

Phần mộ cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân được đặt trên cùng, ở giữa; 30 ngôi mộ học sinh được bố trí thành các hàng phía dưới, hướng về phía cô giáo, gợi hình ảnh lớp học năm xưa. Đài tưởng niệm được thiết kế với hình tượng ngòi bút đặt giữa trang sách mở, phía trên là ngọn lửa. Bên dưới có lư hương mang hình dáng lọ mực và hình ảnh chiếc khăn quàng đỏ.

Năm 2021, nghĩa trang 21/10 và khu tưởng niệm liệt sĩ, cô giáo và 30 học sinh Trường Phổ thông cấp II Thụy Dân đã được Bộ Văn hóa - Thể Thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia.