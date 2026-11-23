Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp được sáp nhập trong tháng 11

TPO - Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều trường cao đẳng, trung cấp được Bộ GD&ĐT sáp nhập vào các trường cao đẳng, đại học.

Ngày 20/11, Bộ trưởng GD&ĐT quyết định sáp nhập Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Vinh (trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An) vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc (trực thuộc UBND tỉnh Nghệ An), có hiệu lực từ ngày 1/12.

Trong ngày 19/11, Bộ GD&ĐT cũng có quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông lâm Phú Thọ vào Trường Cao đẳng Cơ khí nông nghiệp.

Còn Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy lợi miền Trung cũng được sáp nhập với Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm và đổi tên thành Trường Cao đẳng Nông nghiệp và Môi trường miền Trung. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12.

Ngày 12/11, Bộ GD&ĐT quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc vào Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội; sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Chế biến Lâm sản vào Trường Cao đẳng Cơ điện Nông nghiệp và Môi trường.

Bộ GD&ĐT cũng sáp nhập Trường Cao đẳng Thông tin và Truyền thông vào Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; có hiệu lực từ ngày từ ngày 15/11.

Bộ GD&ĐT cũng có quyết định thành lập Phân hiệu Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương V tại tỉnh Nghệ An trên cơ sở Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương IV.

Trước đó, ngày 9/11, Bộ ban hành quyết định sáp nhập Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu vào Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

Hàng loạt trường cao đẳng, trung cấp được sáp nhập trong tháng 11. Ảnh minh họa

Trong thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu sau cuộc họp về tình hình, tiến độ sắp xếp cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp (cao đẳng, trung cấp), cả nước còn hơn 230 trường cao đẳng, trung cấp công lập sau khi giảm 110 đầu mối, dự kiến còn giảm tiếp gần 50%, để nâng cao chất lượng hiệu quả đầu tư.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giảm khoảng 47,7%.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương hoàn thiện phương án, hồ sơ sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý, gửi Bộ GD&ĐT thẩm định, ban hành quyết định trước ngày 20/11; chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và tính khả thi của phương án.

Cụ thể, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập còn 234 cơ sở, giảm 110 cơ sở, tương ứng khoảng 31,97% so với thời điểm ngày 01/7/2025, đạt tiến độ và mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.