Tôn vinh 227 giáo viên với hành trình gieo tri thức và truyền cảm hứng

Lễ vinh danh Giáo viên Tinh hoa lần thứ hai đã tôn vinh 227 giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong hệ thống giáo dục IGC.

Tối 21/11, Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) tổ chức Lễ vinh danh Giáo viên Tinh hoa lần thứ hai với chủ đề “Ngọc sáng Tinh hoa”, nhằm ghi nhận 227 giáo viên có thành tích nổi bật trong giảng dạy, tâm huyết với nghề và đóng góp tích cực cho các nhà trường giai đoạn 2023-2026.

Lễ vinh danh Giáo viên Tinh hoa lần thứ hai có 227 giáo viên đạt danh hiệu cao quý.

Tiếp nối chương trình vinh danh lần đầu năm 2023, sự kiện không chỉ ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ giáo viên mà còn tạo cơ hội để thầy cô tại các cơ sở gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và nhìn lại hành trình phát triển chuyên môn.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Dương Thục Linh, Tổng Giám đốc IGC Group, cho biết đằng sau mỗi thành tích là quá trình học hỏi, rèn luyện và tình yêu dành cho học sinh, nghề giáo. Bà bày tỏ mong muốn mỗi giáo viên đón nhận danh hiệu Giáo viên Tinh hoa với tâm thế khiêm tốn nhưng đầy tự hào, đồng thời tiếp tục trau dồi chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Thông điệp “Ngọc trong tim – Ngọc trong trí” được lựa chọn làm điểm nhấn của chương trình, đề cao sự kết hợp giữa lòng tận tâm và năng lực chuyên môn. Theo đó, tình yêu thương giúp giáo viên thấu hiểu, đồng hành cùng học sinh, trong khi kiến thức và phương pháp sư phạm là nền tảng để tạo ra những thay đổi tích cực trong quá trình học tập, trưởng thành của các em.

Lễ vinh danh nhằm tôn vinh đóng góp, nỗ lực của các nhà giáo có đóng góp cho sự phát triển chung của nền giáo dục và nhà trường.

Chia sẻ tại sự kiện, cô Nguyễn Thị Ngọc Vy, giáo viên Trường Mầm non IGC An Bình, cho biết niềm vui nghề nghiệp đôi khi đến từ những thay đổi nhỏ của học sinh. Đó là khi một em bé từng rụt rè trở nên tự tin, hay một em từng khóc khi đến lớp nay háo hức mỗi ngày đến trường. Những khoảnh khắc ấy giúp cô cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa của công việc mình đang theo đuổi.

Trong khi đó, cô Oliverio April Roldan, giáo viên nước ngoài Trường TH-THCS-THPT Trịnh Hoài Đức, cho rằng sự trưởng thành trong nghề luôn gắn liền với quá trình học hỏi và sự đồng hành của tập thể. Cô chia sẻ bản thân không thể trưởng thành và phát triển nếu thiếu sự định hướng của lãnh đạo, hỗ trợ từ đồng nghiệp và môi trường làm việc tích cực.

Toàn cảnh buổi lễ.

Trong bối cảnh giáo dục không ngừng đổi mới, IGC Group cho biết tiếp tục đầu tư phát triển năng lực chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng của giáo viên thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng và chia sẻ kinh nghiệm.

Chương trình Giáo viên Tinh hoa được duy trì nhằm ghi nhận những đóng góp của đội ngũ, khuyến khích tinh thần học hỏi và gắn bó với nghề. Qua đó, tập đoàn hướng đến xây dựng môi trường giáo dục hạnh phúc, nơi mỗi học sinh được yêu thương, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy tiềm năng.