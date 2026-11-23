TPO - Sau hơn 20 năm chìm trong ma túy, người đàn ông 45 tuổi ở Nghệ An từ chỗ mặc cảm vì không biết chữ đã có thể tự tay viết thư gửi người đã kiên trì dạy mình hơn 6 tháng tại cơ sở cai nghiện. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc chứa đựng lời xin lỗi, sự biết ơn và khát vọng làm lại cuộc đời.