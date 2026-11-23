TPO - Tối 22/11, tại bến thả hoa bên sông Thạch Hãn, thầy cô giáo và học sinh Quảng Trị cùng dự một phút mặc niệm, thả hoa đăng tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Trong lời tri ân bên dòng sông, câu chuyện về những người thầy rời bục giảng, những học sinh, sinh viên gác lại trang sách để ra trận được nhắc lại.
TPO - Chuyên gia cho rằng, việc công bố kết quả không phát hiện ba chất tạo nạc trong mẫu thịt lợn tại Trường Mầm non Phương Liệt (Hà Nội) chưa đủ để lý giải hiện tượng thịt mềm nhũn, ấn tay lõm bất thường. Cần thiết tìm nguyên nhân khiến thịt bị hiện tượng mềm nhũn, bở.
TPO - Từ năm học 2026-2027, giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai đại trà trong các trường phổ thông. Không dừng ở việc hướng dẫn học sinh sử dụng công cụ AI, chương trình mới đặt mục tiêu giúp các em hiểu cách sử dụng, biết kiểm chứng thông tin, nhận diện rủi ro.
TPO - Học sinh có thể học bơi, tập sơ cứu, thực hành sử dụng trí tuệ nhân tạo hoặc tìm hiểu cách bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long. Khi đánh giá mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa”, Quảng Ninh sẽ xem xét cả sự tiến bộ của từng em và mức độ hài lòng của học sinh, phụ huynh, giáo viên.
TPO - Từ đầu tháng 11 đến nay, nhiều trường cao đẳng, trung cấp được Bộ GD&ĐT sáp nhập vào các trường cao đẳng, đại học.
Độ chính xác là yêu cầu quan trọng của AI nhận dạng tiếng Việt, nhưng chưa đủ để công nghệ được ứng dụng hiệu quả trong doanh nghiệp. Bài toán còn nằm ở tốc độ xử lý và chi phí vận hành, những yếu tố SotaTek chú trọng khi tinh chỉnh mô hình và phát triển hệ thống AI.
TP - Việc trao quyền bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học (ĐH) được đánh giá là bước tiến trong thực hiện tự chủ. Để thực hiện quyền này, trường ĐH phải thay đổi tư duy, đây là những vị trí việc làm gắn với trách nhiệm dẫn dắt, hiệu quả nghiên cứu và đóng góp thực chất.
Lễ vinh danh Giáo viên Tinh hoa lần thứ hai đã tôn vinh 227 giáo viên tiêu biểu giai đoạn 2023-2026, ghi nhận những đóng góp nổi bật và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo trong hệ thống giáo dục IGC.
TPO - Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc (Tuyên Quang) đã có đêm nội trú đầu tiên trong ngôi trường khang trang, hiện đại.
TPO - Sau hơn 20 năm chìm trong ma túy, người đàn ông 45 tuổi ở Nghệ An từ chỗ mặc cảm vì không biết chữ đã có thể tự tay viết thư gửi người đã kiên trì dạy mình hơn 6 tháng tại cơ sở cai nghiện. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc chứa đựng lời xin lỗi, sự biết ơn và khát vọng làm lại cuộc đời.
Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Sông Lam tổ chức chương trình tri ân đội ngũ giáo viên kết hợp giao lưu bóng chuyền, đồng thời chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo lái xe an toàn.
TPO - Bé trai 2 tuổi được gia đình gửi tại nhóm lớp mầm non Hoa Nắng (xã Tây Hòa, Đắk Lắk) bất ngờ bất tỉnh, tím tái khi đang ở lớp. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cháu bé đã tử vong.
TPO - Sau 7 năm đi làm phụ giúp gia đình, Phạm Văn Điền trở lại giảng đường để theo đuổi ngành công nghệ thông tin. Điền là một trong những học sinh, sinh viên được tiếp sức từ chương trình học bổng SCG Sharing The Dream năm 2026, với tổng giá trị trao tặng 2,1 tỷ đồng.
TPO - Khoảng 10h30 ngày 21/10/1966, khi cô giáo Bùi Thị Thanh Xuân đang đứng lớp giảng bài thơ "Thà Đui" của Nguyễn Đình Chiểu, máy bay Mỹ bất ngờ quần thảo trên bầu trời khu vực Trường Phổ thông cấp 2 Thụy Dân (tỉnh Thái Bình cũ, nay là tỉnh Hưng Yên). Chỉ sau hai loạt bom, ngôi trường bị san phẳng, cô giáo Xuân và 30 học sinh đã mãi mãi nằm lại.
TPO - Trước những tin đồn thất thiệt liên quan cá nhân lan truyền trên mạng xã hội, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế Nguyễn Tân khẳng định nếu có sai phạm, bản thân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, đồng thời nhận trách nhiệm của người đứng đầu ngành.
Nối dài hành trình 120 năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng đang chuyển mình mạnh mẽ trước yêu cầu của chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Ba định hướng trọng tâm được đặt ra tại lễ kỷ niệm chính là "chìa khóa" để nhà trường đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật giỏi cho sự phát triển của TPHCM.
TP - Sau sáp nhập, cả nước xuất hiện 114 trường học có quy mô trên 100 lớp, trong đó cá biệt có trường lên tới hơn 10.000 học sinh. Việc giảm mạnh đầu mối quản lí bước đầu mang lại những thuận lợi trong điều phối nhân sự, tổ chức dạy học, song cũng đặt ra áp lực không nhỏ đối với hiệu trưởng khi phải điều hành nhiều phân hiệu, quản lí hàng nghìn học sinh và bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều.