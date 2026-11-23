Tặng ngôi trường 100 tỉ đồng tại Mèo Vạc: Ông khóc có được không?

TPO - Ở tuổi 77, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie, Hà Nội, vượt gần 500 km lên xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) để bàn giao ngôi trường do mình tài trợ cho ngành giáo dục nơi đây.

Sáng nay, 23/11, lễ khánh thành và bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc diễn ra trong không khí ấm áp và xúc động.

Ngôi trường vô giá

Đứng trước gần 500 học sinh tại ngôi trường mới do tâm huyết mình dành tặng, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang rưng rưng nói: "Ông xin phép khóc có được không?"

Mèo Vạc chính thức có ngôi trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở hiện đại, đáp ứng điều kiện ăn, ở, học tập của học sinh

Ở tuổi 77, thầy Nguyễn Xuân Khang, người sáng lập Trường Marie Curie, Hà Nội, vượt gần 500 km lên xã Mèo Vạc (Tuyên Quang) để bàn giao ngôi trường do mình tài trợ cho ngành giáo dục nơi đây.

Công trình có kinh phí đầu tư khoảng 100 tỉ đồng, không chỉ mang đến điều kiện học tập, sinh hoạt khang trang cho học sinh vùng cao mà còn hiện thực hóa tâm nguyện nhiều năm của người thầy dành trọn cuộc đời cho giáo dục.

Giữa trùng điệp núi đá của cao nguyên Mèo Vạc, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Marie Curie - Mèo Vạc hiện lên khang trang, nổi bật giữa miền sơn cước.

Ngôi trường được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 3 ha, với 40 phòng học, 2 phòng thực hành, thư viện, khu kí túc xá, nhà ăn cùng các công trình phục vụ sinh hoạt, rèn luyện thể chất. Theo thiết kế, trường có khả năng tiếp nhận khoảng 1.000 học sinh.

Riêng khu kí túc xá có thể đáp ứng chỗ ở cho khoảng 700 học sinh chia thành 2 khu cho nam và nữ, được trang bị hệ thống nước nóng hiện đại, giúp học sinh có điều kiện sinh hoạt thuận tiện hơn trong những mùa đông khắc nghiệt của vùng cao. Nhà ăn rộng 800 m², phục vụ cùng lúc 200-300 người.

Thầy Nguyễn Xuân Khang rưng rưng xúc động tại lễ bàn giao Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc

Kiến trúc nhà trường là sự kết hợp giữa văn hóa Hà Nội và bản sắc địa phương. Các công trình được đặt tên theo Thăng Long tứ trấn, gồm cổng Quán Thánh, giảng đường Bạch Mã, sân thể thao Voi Phục và kí túc xá Kim Liên.

Những nét đặc trưng trong kiến trúc truyền thống của người H’Mông như cổng gỗ, mái ngói âm dương, hành lang gạch đỏ được đưa vào thiết kế, tạo nên không gian vừa hiện đại, vừa gần gũi với văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, nhà thể chất, sân cỏ, các khu vui chơi trong nhà và ngoài trời được đầu tư để học sinh có thêm không gian vận động, trải nghiệm. Công trình còn có nhà công vụ dành cho giáo viên ở xa về công tác.

Toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi trường do thầy Nguyễn Xuân Khang tài trợ. Dự án được khởi công vào tháng 3/2025.

Tuy nhiên, khi được hỏi về số tiền thực tế dành cho công trình, thầy Khang không đưa ra con số cụ thể. Ông chỉ nói: "Với tôi, ngôi trường này vô giá".

Từ một vạn cây sa mộc đến ngôi trường trên đá

Mối duyên giữa thầy Nguyễn Xuân Khang và huyện Mèo Vạc (cũ) bắt đầu từ năm 2021, khi ông tặng địa phương 10.000 cây sa mộc. Trên thực tế, đến nay, số cây được trồng đã lên tới 50.000 ở xã Khâu Vai.

Từ hoạt động ban đầu ấy, người thầy tiếp tục triển khai những dự án hỗ trợ giáo dục tại địa phương.

Dự án đầu tiên là tổ chức giảng dạy tiếng Anh trực tuyến cho học sinh tiểu học, từ lớp 3 đến hết lớp 5. Chương trình hiện được triển khai với lứa học sinh thứ hai, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Tiếp đó là dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc thông qua hình thức cử tuyển và xã hội hóa. Thầy Khang trao học bổng cho 33 sinh viên người Mèo Vạc đang theo học ngành ngôn ngữ Anh, với mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người/tháng cho đến hết năm thứ tư đại học.

Toàn cảnh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc

Đến nay, 4 sinh viên đã tốt nghiệp và trở về Mèo Vạc giảng dạy. 29 sinh viên còn lại dự kiến hoàn thành chương trình đào tạo vào năm 2028.

Dự án thứ ba, cũng là công trình có quy mô lớn nhất, chính là ngôi trường Marie Curie - Mèo Vạc.

Ngày 21/11, thầy Khang cùng đoàn công tác xuất phát từ Hà Nội lên Mèo Vạc để dự các hoạt động khánh thành, bàn giao ngôi trường.

Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp đến Mèo Vạc, sau hành trình gần 500 km. Thầy Khang chia sẻ, tối hôm trước, ông nhận được thư cảm ơn của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn. Vì quá xúc động, ông đã ngủ muộn, nhưng sáng sớm hôm sau vẫn lên đường đến Mèo Vạc.

Không chỉ riêng thầy Khang, công trình còn nhận được sự chung tay của người dân địa phương.

Theo ông Phạm Văn Tú, Bí thư xã Mèo Vạc, tuyến đường dài 900 m từ trục chính vào trường trước đây chỉ là đường mòn trên núi. Khi biết ngôi trường mới sắp hình thành, người dân thuộc 26 hộ gia đình đã cùng góp công làm đường bê tông chỉ trong hai ngày. Ông Tú cho biết, chưa từng có công trình nào tại địa phương được hoàn thành nhanh và nhận được sự đồng lòng như vậy của người dân.

"Ông Khang đến rồi!"

Khi thầy Nguyễn Xuân Khang đặt chân đến Mèo Vạc, với nhiều học sinh, đây là lần đầu tiên các em được gặp trực tiếp người đã xây tặng mình ngôi trường mới.

Nhiều em thấy thầy Khang từ xa đã reo lên "ông Khang đến rồi".

Học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc háo hức với ngôi trường mới

Quỳnh Anh, học sinh dân tộc Tày, lớp 7, cho biết em đã mong chờ cuộc gặp từ khi nghe tin thầy Khang lên Mèo Vạc. Trung Hiếu, học sinh lớp 8A2, nhà ở Tát Ngà, cách trường khoảng 30 km, cho biết trước đây em chỉ biết thầy Khang qua hình ảnh trên mạng và những câu chuyện của bố mẹ, thầy cô. Khi được gặp trực tiếp, Hiếu xúc động, chỉ mong có thể ôm người thầy mà em kính trọng.

Trước đó, tháng 12/2024, thầy Khang từng đến thăm người dân Làng Nủ (Lào Cai) và 22 trẻ em được ông nhận nuôi sau trận lũ quét.

Ngôi trường Marie Curie Mèo Vạc không chỉ có những phòng học, khu nội trú và công trình sinh hoạt khang trang. Với những học sinh như Quỳnh Anh, Trung Hiếu hay Đức Duy, đó còn là nơi các em được chăm sóc, học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Trong chuyến thăm, thầy Khang đã gửi tới học sinh và giáo viên một lời hứa: "Thầy sẽ luôn ở bên các thầy cô và các con trong chặng đường dài phía trước!".