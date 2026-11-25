Học sinh trường chuyên 'gỡ' áp lực thi vào lớp 10

TP - Giữa áp lực chuẩn bị cho kỳ thi vào lớp 10, sự kiện Unboxing Day 2026 (Ngày mở hộp) của dự án High School Help Kit trở thành điểm hẹn để học sinh lớp 9 tìm lời giải cho những băn khoăn về trường chuyên, nguyện vọng và phương pháp ôn tập. Đặc biệt, người đồng hành với các em chính là những anh chị học sinh trường chuyên từng trải qua kỳ thi, có thành tích nổi bật và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thực tế.

Gỡ từng nút thắt

Không khí ngày hội Unboxing Day 2026: Malovy diễn ra sôi nổi vào ngày cuối tuần, tại Hà Nội. Ngay từ đầu chương trình, đông đảo học sinh lớp 9 cùng phụ huynh đã có mặt để tham gia các hoạt động tư vấn, định hướng.

Với nhiều học sinh sinh năm 2012 (2K12), đây không đơn thuần là một ngày hội trải nghiệm. Kỳ thi vào lớp 10 đang đến gần, kéo theo hàng loạt câu hỏi chưa có lời giải. Nên lựa chọn trường nào? Làm thế nào để cân bằng giữa ba môn thi điều kiện và môn chuyên? Nếu năng lực hiện tại chưa đạt mục tiêu thì phải bắt đầu từ đâu?

Những băn khoăn ấy hiện rõ trong các cuộc trò chuyện giữa học sinh và các anh chị diễn giả. Mỗi em có một mục tiêu, một xuất phát điểm và những khó khăn riêng. Có em lo lắng vì chưa biết phân bổ thời gian học tập. Có em áp lực trước tỷ lệ cạnh tranh ở các trường chuyên. Cũng có em thiếu người đi trước để hỏi han, chia sẻ kinh nghiệm.

Nguyễn Thị Nhật Linh, học sinh lớp 9A2, Trường THCS Xuân Phương, là một trong những trường hợp như vậy. Hướng tới mục tiêu thi vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Linh từng có xuất phát điểm chưa tốt ở môn Tiếng Anh. Dù đã có sự tiến bộ đáng kể trong những năm THCS, em vẫn gặp khó khăn với kỹ năng nghe và vốn từ vựng chủ động.

Tổ chức trò chơi tương tác tại phòng định hướng chuyên cho học sinh 2k12. Ảnh: Lưu Trinh

Trong khi đó, Nguyễn Phương Anh, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Cao Viên (Thanh Oai), đặt mục tiêu thi chuyên Sinh tại Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội và Trường THPT Chuyên Sư phạm. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh khiến em không tránh khỏi những lúc lo lắng về khả năng của bản thân.

Với Vũ Trường Giang, học sinh lớp 9C1, Trường THCS và THPT Tạ Quang Bửu, bài toán khó lại nằm ở việc quản lý thời gian. Đặt mục tiêu thi vào lớp chuyên Tiếng Trung, Trường THPT Chuyên Chu Văn An bằng bài thi môn Tiếng Anh, Giang cho biết chưa phân bổ thời gian hợp lý giữa các môn.

“Tiền bối” trường chuyên chia sẻ bí quyết ôn thi

Những băn khoăn, lo lắng trước mùa thi của các sĩ tử 2k12 được chính các anh, chị là học sinh đang theo học tại những trường THPT chuyên có tiếng tại Hà Nội trực tiếp tư vấn 1-1. Họ từng trải qua kỳ thi vào lớp 10, hiểu những áp lực mà các em đang đối mặt và có thể chia sẻ những kinh nghiệm sát với thực tế.

Trong số các diễn giả, Đỗ Minh Hải, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, mang đến những kinh nghiệm từ chính hành trình chinh phục trường chuyên của mình. Hải từng là thủ khoa kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Hưng Yên năm 2025, giành học bổng bán phần tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ và đoạt giải Nhất học sinh giỏi Tiếng Anh cấp tỉnh năm lớp 9.

Từ trải nghiệm cá nhân, Hải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì thói quen học tập đều đặn. Thay vì dồn kiến thức vào những ngày cuối, học sinh nên chia nhỏ mục tiêu và ôn tập lặp lại mỗi ngày. Cách học này giúp ghi nhớ kiến thức lâu hơn, đồng thời giảm cảm giác quá tải trước kỳ thi.

Unboxing Day 2026: Malovy là sự kiện do High School Help Kit tổ chức. High School Help Kit là dự án giáo dục phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2018, do chính học sinh đến từ các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội điều hành, với mong muốn hỗ trợ học sinh THCS, đặc biệt là những em chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10.

Không chỉ chia sẻ về phương pháp học, Hải còn đề cập đến áp lực tâm lý mà bản thân từng trải qua. Đứng trước cơ hội thi vào trường chuyên, Hải cũng từng lo sợ thất bại. Tuy nhiên, thay vì giữ những lo lắng trong lòng, Hải lựa chọn tâm sự với cha mẹ và bạn bè để tìm kiếm sự đồng cảm, giải tỏa áp lực.

Một gương mặt khác là Nguyễn Bảo Châu, học sinh Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Châu từng đạt thủ khoa vào Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Khánh Hòa), đồng thời, đỗ vào Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ. Chọn điểm dừng chân cho 3 năm cấp 3 tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Bảo Châu muốn được thử thách bản thân ở môi trường nhiều cạnh tranh hơn để tạo động lực phát triển bản thân.

Diễn giả là học sinh trường chuyên trên địa bàn Hà Nội tư vấn 1-1 cho sĩ tử 2k12 thi vào 10. Ảnh: Lưu Trinh

Bảo Châu khuyến khích các sĩ tử kiên trì với kế hoạch ôn tập, thường xuyên lặp lại kiến thức để củng cố nền tảng. “Bên cạnh đó, các em cần chủ động bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với những dạng bài và môi trường học tập có tính thử thách để nhận diện điểm yếu, từ đó cải thiện năng lực”, Bảo Châu nói.

Đối với những học sinh đặt mục tiêu vào các lớp chuyên thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, bạn Lương Việt Quang, học sinh Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội mang đến câu chuyện truyền cảm hứng. Lớp 8, Quang ôn thi chuyên Hoá nhưng sau một thời gian quyết định dừng lại, vì thấy không phù hợp.

Lớp 9, Quang mới bước vào cuộc đua ôn chuyên Sinh. Mặc dù, xuất phát thi chuyên hơi muộn, nhưng nam sinh đã bứt tốc, có chiến lược ôn thi hợp lý nên đã xuất sắc đạt thủ khoa chuyên Sinh, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên năm 2025, đồng thời giành Huy chương Đồng Olympic Khoa học tự nhiên năm 2025.

Tại ngày hội, các em định hướng chuyên Sinh đã đặt cho Quang nhiều câu hỏi. Theo Quang, việc phân bổ thời gian cần phù hợp với từng giai đoạn học tập. Với học sinh lớp 8, các em nên chủ động tiếp cận kiến thức sớm để giảm áp lực khi bước vào lớp 9.

“Còn với học sinh lớp 9, việc xây dựng thời gian biểu cụ thể là rất cần thiết. Các môn học cần được phân chia hợp lý, tránh tình trạng dành quá nhiều thời gian cho một môn mà bỏ quên những môn còn lại”, Quang chia sẻ bí quyết ôn thi.

Ðồng hành xuyên suốt mùa thi

Unboxing Day 2026: Malovy là sự kiện do High School Help Kit tổ chức. High School Help Kit là dự án giáo dục phi lợi nhuận được thành lập từ năm 2018, do chính học sinh đến từ các trường THPT chuyên trên địa bàn Hà Nội điều hành, tổ chức.

Với mong muốn hỗ trợ học sinh THCS, đặc biệt là những em chuẩn bị bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10, dự án hướng đến việc xây dựng cầu nối giữa những người đã có kinh nghiệm thi chuyển cấp với các sĩ tử ở thế hệ tiếp theo.

“Kênh Confession (mục chia sẻ tâm sự, câu chuyện ẩn danh trên mạng xã hội) từ dự án hoạt động 24/7 cho phép các em bày tỏ những áp lực, lo lắng và nhận lời khuyên từ các anh chị đi trước mà không lo lộ lọt thông tin. Khoảng tầm tháng 4, High School Help Kit tiếp tục tổ chức sự kiện trực tiếp để chia sẻ với sĩ tử cách vượt qua áp lực tâm lý, bảo vệ sức khỏe, cũng như chiến thuật hợp lý trong giai đoạn nước rút trước kỳ thi vào 10”. Nguyễn Vũ Hà My, học sinh lớp 11H, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ Trưởng ban Tổ chức sự kiện Unboxing Day 2026

Nguyễn Vũ Hà My, học sinh lớp 11H, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ là Trưởng ban Tổ chức sự kiện Unboxing Day 2026. My cho biết, ê-kíp đã dành khoảng 3 tháng chuẩn bị. Ban tổ chức đã kết nối với hơn 100 diễn giả là học sinh trường chuyên có thành tích nổi bật trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi tham gia tư vấn tại chương trình.

Sự kiện được thiết kế với ba không gian chính. Phòng Triển lãm giới thiệu văn hóa, hoạt động ngoại khóa đặc trưng của các trường chuyên. Phòng Tư vấn 1-1 tạo cơ hội để sĩ tử trực tiếp trao đổi với diễn giả về môn chuyên, môn điều kiện và những băn khoăn cá nhân. Trong khi đó, phòng Định hướng trường cung cấp thông tin về 5 trường THPT chuyên cùng khối trường công lập, bán công.

Theo Hà My, hoạt động đồng hành của dự án không dừng lại ở sự kiện trực tiếp mà kéo dài xuyên suốt mùa thi. Các sĩ tử được tham gia nhóm học tập theo từng môn chuyên như Toán, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa; tiếp cận tài liệu ôn tập hằng tuần trên các nhóm Facebook.