Khởi công Trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số tại xã Ya Hội

TPO - Anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn dự lễ khởi công Trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số - Sức khỏe, Tâm lý, Ngoại ngữ, Công nghệ tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh.

Chiều 25/11, UBND xã Ya Hội, tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lễ khởi công Trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số - Sức khỏe, Tâm lý, Ngoại ngữ, Công nghệ tại Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội).

Tham dự lễ khởi công có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và lãnh đạo xã Ya Hội.

Anh Bùi Quang Huy và các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Được biết, Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh có 19 lớp học với hơn 500 học sinh của 2 làng Đak Hway 1 và Đak Hway 2.

Công trình Trung tâm hỗ trợ học sinh và giáo dục số - Sức khỏe, Tâm lý, Ngoại ngữ, Công nghệ được xây dựng trên diện tích 459m², gồm các phòng chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy Ngoại ngữ, Tin học, kỹ năng số, chăm sóc sức khỏe và tư vấn tâm lý học đường.

Công trình có tổng mức đầu tư 7,14 tỷ đồng, trong đó, thông qua sự quan tâm, kết nối của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, cụ thể là đồng chí Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng; UBND xã Ya Hội đối ứng 2,14 tỷ đồng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Ông Cao Nhật Lam - Chủ tịch UBND xã Ya Hội cho biết, Trung tâm là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quan tâm, đồng hành của các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục tại địa phương.

Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, thân thiện và toàn diện. Đặc biệt, công trình sẽ tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tri thức, nâng cao kỹ năng, được chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và phát triển năng lực toàn diện.