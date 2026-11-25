Hà Nội sẽ xây mới 88 trường THPT

TPO - Theo kế hoạch của Hà Nội, từ nay đến 2050, địa phương sẽ xây dựng mới 88 trường THPT. Riêng giai đoạn 2026 - 2030, sẽ xây 68 trường, nhằm bảo bảo số lượng trường lớp đáp ứng yêu cầu học tập cho học sinh.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến xây mới 68 trường THPT tại nhiều phường, xã.

Tới năm 2050, số trường THPT được xây mới tăng lên con số 88.

Các trường THPT được xây mới tại các địa bàn gồm: Sóc Sơn, Nội Bài, Đa Phúc, Phú Lương, Thuận An và Phúc Thọ, Vĩnh Tuy...

Các phường có thêm hai trường THPT mới là Đông Anh, Phù Đổng, Tây Hồ, Đống Đa, Ngọc Hà, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Sơn Đồng, Phúc Thịnh...

Theo tính toán, với số lượng trường công lập được xây mới sẽ đáp ứng yêu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của Hà Nội năm ngoái.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập của Hà Nội hằng năm vô cùng căng thẳng. Mỗi năm có hơn 100 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, chỉ có hơn 60% học sinh đỗ vào lớp 10 trường công lập.

Riêng năm 2026, có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 124.000 em đăng ký thi lớp 10.

Năm 2027, dự kiến có gần 190.000 học sinh tốt nghiệp THCS, chưa có số thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10.

Trong các bậc học của Hà Nội hiện nay, bậc THPT đang có số lượng trường công lập ít nhất. Đến năm 2026, toàn thành phố chỉ có hơn 120 trường.

Dưới đây là danh sách các trường THPT Hà Nội dự kiến xây mới trong giai đoạn tới: