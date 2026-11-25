Sinh viên Thế hệ mới 2026: Hai dự án sáng tạo so tài, tấm vé đi tiếp cách biệt 1 điểm

Hai dự án về bảo tồn nghề dệt truyền thống Gia Lai và ứng dụng AI hỗ trợ người khiếm thính tạo nên màn tranh tài kịch tính tại Sinh viên Thế hệ mới 2026. Với cách biệt chỉ 1 điểm, đại diện đến từ Đà Nẵng giành quyền đi tiếp.

Cuộc gặp gỡ giữa tư duy kinh tế di sản và công nghệ hỗ trợ cộng đồng

Không khí chương trình mở màn đầy sôi động với sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả và sinh viên, đi cùng sự đồng hành của Herbalife Việt Nam trong vai trò là nhà tài trợ và đồng kiến tạo nội dung với thông điệp "Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ". Vòng sân khấu hóa và phản biện dự án khu vực miền Nam và miền Trung đưa hai đại diện thuộc Top 8 toàn quốc lên sân khấu với hai hướng khai thác khác biệt nhưng cùng đặt lợi ích cộng đồng làm trọng tâm.

Hai đội thi trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng tại vòng Sân khấu hoá và Phản biện miền Nam – Trung. Ảnh: Ban tổ chức.

Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) tiếp tục đào sâu hướng số hóa sản phẩm truyền thống Việt Nam, bắt đầu từ câu chuyện giữ nghề dệt ở Gia Lai. Nhóm muốn đưa giá trị văn hóa bản địa đến gần hơn với thị trường hiện đại, gắn kết cùng du lịch homestay và mở rộng các lớp truyền nghề cho thế hệ trẻ.

Ở chiến tuyến đối diện, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng gây chú ý với dự án SignSound AI, phát triển kính thực tế tăng cường (AR) cùng nền tảng AI giúp người khiếm thính nhìn thấy lời nói và ngôn ngữ ký hiệu. Khẩu hiệu "Kết nối nhịp sống - Sáng tạo vì cộng đồng" được đội thi lựa chọn làm điểm nhấn, thể hiện mong muốn thu hẹp rào cản giao tiếp cho cộng đồng người khiếm thính.

Những đổi mới đáng chú ý trong chặng thi này

So với các chặng đầu vốn chủ yếu xoay quanh việc giới thiệu ý tưởng nền tảng cùng những màn bám đuổi điểm số sát nút trước đó, trận đấu này cho thấy bước chuyển mình rõ nét trong cách hai đội hoàn thiện dự án để sẵn sàng bước vào thực tiễn.

Ở phía Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM), đội đã mở rộng quy mô từ 1 thí sinh ở vòng loại lên đủ 5 thành viên để giải quyết bài toán thị trường một cách bài bản hơn. Dựa trên dữ liệu 100 đơn hàng gần nhất tại câu lạc bộ dệt xã Ia Mơ Nông, nhóm khoanh vùng tệp khách hàng mục tiêu ở độ tuổi 40-70, đồng thời mở rộng kênh ký gửi tại homestay, kết nối với các tour du lịch và bổ sung tính năng cho phép người mua tự chọn hoa văn ngay trên website. Bên cạnh đó, đội cũng bắt tay chuẩn bị hồ sơ bảo hộ nhãn hiệu và tận dụng nguồn lực từ chính sách địa phương như Quyết định số 18 năm 2026 của UBND Gia Lai.

Đội thi trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) trong phần thi Sân khấu hoá và trình bày dự án. Ảnh: Ban tổ chức.

Trong khi đó, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng lại tạo điểm nhấn bằng cách đưa nét văn hóa dân gian bài chòi vào phần mở đầu, trước khi giới thiệu trọn bộ hệ sinh thái gồm SignSound AR, SignSound SDK và SignMeeting. Nhóm đã cập nhật tính năng nhúng trực tiếp mô hình AI vào phần mềm để thiết bị có thể vận hành ngay cả khi không có kết nối internet, dù thực tế vẫn còn những hạn chế nhất định về độ trễ và tốc độ xử lý tác vụ.

Đồng thời, đội cũng đã đưa ứng dụng lên CH Play, đang hoàn thiện hồ sơ cho nền tảng iOS, xây dựng gói dùng thử 7 ngày kèm mức phí 45.000đ/tháng, đồng thời công bố kết quả thử nghiệm kính thực tế tăng cường (AR) trên các nhóm học viên với 10 bạn ở đợt gần nhất và 20 bạn ở đợt trước đó.

Sân khấu hóa và màn chất vấn thẳng thắn từ ban giám khảo

Trong phần thi sân khấu hóa, đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) dựng bối cảnh đời sống cộng đồng Jarai gắn với câu chuyện người nghệ nhân trăn trở giữ nghề. Đội giới thiệu cách số hóa kỹ thuật dệt, quét mã QR tìm hiểu ý nghĩa hoa văn, đặt dệt cá nhân hóa theo họa tiết (như hình con chim, cánh lúa), mở rộng dòng sản phẩm khăn, ví, túi và thí điểm lớp dạy nghề tại câu lạc bộ dệt xã Ia Mơ Nông phối hợp cùng hội liên hiệp phụ nữ và đoàn thanh niên.

Khi phản biện, hội đồng ban giám khảo gồm GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng, TS Hà Ánh Phượng và Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao tinh thần lắng nghe khi đội gọi sản phẩm là "độc bản", đồng thời đặt câu hỏi về giá trị cốt lõi của chiếc khăn, thời gian và mức giá chênh lệch khi làm theo yêu cầu riêng, cũng như đối tượng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu. Về bài toán tài chính và kế thừa, đội dự kiến trích 10% doanh thu kết hợp hỗ trợ địa phương (khoảng 10 triệu đồng/lớp dạy nghề) và chuyển giao công nghệ cho đoàn thanh niên sau cuộc thi. Ban giám khảo khuyên nhóm cần kể câu chuyện sản phẩm cuốn hút để nâng giá bán, tính toán kỹ nguồn lực và vận hành như một dự án độc lập qua các thế hệ sinh viên thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chuyển giao.

Đội thi trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng trình bày về phần mềm cập nhật phát triển sau vòng Tuyển quân. Ảnh: Ban tổ chức.

Ở chiều ngược lại, đội Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng mở màn bằng nét văn hóa bài chòi miền Trung, sau đó diễn tiểu phẩm về rào cản giao tiếp của người khiếm thính giữa chốn đông người. Hệ thống AI hai chiều chuyển lời nói thành mô hình 3D thủ ngữ ngay trước mắt và dùng mô hình AI từ đồng nghĩa để xử lý hạn chế từ điển thủ ngữ cũng như khác biệt phương ngữ Bắc - Trung - Nam, đồng thời cung cấp tính năng học thủ ngữ miễn phí trên SignMeeting.

Ban giám khảo ghi nhận nỗ lực phát triển phần mềm cho kính thực tế tăng cường (AR) và SignSound SDK trong thời gian gấp rút, song chất vấn sâu về độ trễ, khả năng hoạt động khi mất mạng, chi phí tiếp cận cho người khó khăn, tiến độ lên chợ ứng dụng và quy mô thử nghiệm thực tế. Nhóm giải đáp rằng mô hình AI đã nhúng trực tiếp lên thiết bị để hoạt động offline, tối ưu bộ xử lý giúp giảm độ trễ từ khoảng 0,5 giây xuống còn 0,25 giây tùy phần cứng, đồng thời tiếp thu góp ý rút ngắn phần mở đầu sân khấu hóa, mở rộng số lượng người trải nghiệm thực tế và nâng tốc độ phản hồi.

Tấm vé đi tiếp sít sao 1 điểm và lời hẹn ở chặng mới

Trước hai dự án cân tài cân sức, mỗi thành viên trong hội đồng giám khảo lại có đánh giá riêng. GS.TS Nguyễn Khánh Diệu Hồng ghi nhận tinh thần làm chủ dự án của cả hai bên, nhưng đặc biệt ấn tượng với sự tự tin và tâm huyết của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng khi bảo vệ sản phẩm công nghệ do chính mình phát triển.

Ngược lại, TS. Hà Ánh Phượng lại dành thiện cảm cho Trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) nhờ cách kết nối giá trị văn hóa với tư duy kinh tế hiện đại cùng màn phản biện sắc sảo, đúng trọng tâm.

Từ những góc nhìn đa chiều đó, Doanh nhân Nguyễn Văn Thanh nhận định sự chênh lệch giữa hai đội là rất nhỏ: Một bên nổi bật ở câu chuyện văn hóa bản địa, còn bên kia thuyết phục nhờ giá trị nhân văn và tính chủ động kỹ thuật.

Không khí trường quay càng thêm kịch tính đến phút chót khi màn so kè điểm số này được tiếp lửa bởi phần giao lưu của Bạn đồng hành – Á hậu Phạm Hoàng Thu Uyên cùng chặng thi phụ giành quyền tạm dừng 30 giây.

Sau quá trình cân nhắc kỹ lưỡng giữa các tiêu chí, hội đồng giám khảo quyết định trao tấm vé đi tiếp cho Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng với cách biệt sít sao chỉ 1 điểm – phần thưởng xứng đáng cho độ hoàn thiện của hệ sinh thái công nghệ hỗ trợ người khiếm thính. Khép lại chặng thi trong tiếng reo hò cổ vũ cùng thông điệp "Dinh dưỡng lành mạnh tiếp sức nhịp sống trẻ" từ nhà tài trợ Herbalife Việt Nam.

Hành trình của Sinh viên Thế hệ mới 2026 vẫn còn tiếp diễn với những chặng đấu hứa hẹn nhiều bứt phá phía trước. Đón xem tập tiếp theo phát sóng lúc 21h30 thứ Bảy trên VTV3 để theo dõi bước tiến mới của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng cùng các đội thi xuất sắc khác trong hành trình hiện thực hóa những dự án sáng tạo vì cộng đồng.