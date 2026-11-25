Dùng AI viết Văn, lo học sinh mất hết cảm xúc

TPO - Chỉ một cú nháy chuột, AI đã có thể lập dàn ý và viết trọn vẹn bài văn dài nghìn chữ. Thực tế ấy khiến phụ huynh lo, học sinh sẽ dần đánh mất tư duy và cảm xúc khi quá phụ thuộc vào AI.

Bối rối khi con nhờ AI làm Văn



Chị Trần Phương Hà, có con học lớp 8 tại Hà Nội chia sẻ lo lắng khi con sử dụng Chatbot AI để hỗ trợ giải bài tập.

Trong lần kiểm tra bài của con, chị Hà bất ngờ khi thấy con đưa đề Ngữ văn vào yêu cầu AI soạn dàn ý và hoàn thiện bài viết hoàn chỉnh. Sau đó, con chỉ việc ngồi chép "cho xong", nhằm ứng phó với cô giáo.

Theo chị Hà, trước đây, con trai học khá môn Ngữ văn nhưng trong bài kiểm tra giữa kỳ gần đây chỉ đạt 6 điểm.

"Với mức điểm này, con được cô giáo xếp vào nhóm nhắc nhở, cần cố gắng trong thời gian tới nên tôi vô cùng lo lắng. Có thể sẽ phải thuê thêm gia sư kèm thêm vì năm tới cuối cấp, mà Ngữ văn là môn chắc chắn thi vào lớp 10", chị Hà nói.

Cô Bùi Thị Hương, giáo viên dạy Ngữ Văn, Trường THCS xã Cúc Phương (Ninh Bình) cho rằng, chủ trương số hoá trong giáo dục, Bộ GD&ĐT đã tập huấn và hướng dẫn các nhà trường đưa AI vào dạy học mục đích làm cho tiết học sinh động hấp dẫn hơn. Trong bối cảnh ngày nay, học sinh được tiếp cận khoa học công nghệ là không tránh khỏi.

Tuy vậy, cô Hương nói rằng, trong quá trình dạy học, chỉ hướng dẫn các em vào các tác phẩm truyện lấy một đoạn văn để chuyển thể sang video ngắn, hướng so sánh sự khác biệt giữa trải nghiệm thực tế và sử dụng AI.

"Khi sử dụng AI, học sinh nhận xét nhân vật không thể hiện được cảm xúc, tình cảm mà tác giả muốn thể hiện cảm xúc của mình", cô Hương nói.

Cũng theo cô giáo, đặc biệt không khuyến khích các em sử dụng triệt để AI vào môn học vì môn Ngữ văn là cảm nhận bằng sự rung động từ cảm xúc, trái tim của người học, biết thể hiện tình cảm yêu, ghét rõ ràng hướng đến lòng vị tha và giá trị nhân văn. Vì vậy trong dạy môn Ngữ văn, cô chỉ rõ mặt tích cực và hạn chế để các em chọn cách học phù hợp, không lạm dụng AI như một công cụ hỗ trợ thường xuyên.

"Học sinh sử dụng nhiều AI trong việc hỗ trợ giải quyết bài tập sẽ bị phụ thuộc, thụ động và không có tư duy, không có cảm xúc thật. Ở trường quy định, học sinh phải gửi điện thoại, và chỉ được sử dụng khi giáo viên yêu cầu đưa ra", cô Hương nói.

Tháng 9/2026, Bộ GD&ĐT công bố kết quả khảo sát liên quan học sinh sử dụng AI để học tập trở nên phổ biến. Cụ thể, có tới 94% học sinh dùng chatbot AI để hỗ trợ học tập; 82% dùng AI để nghiên cứu sơ bộ một chủ đề mới; 86% dùng để tóm tắt văn bản và 88% dùng để soạn thảo văn bản cho bài tập. Trong khi đó, khoảng 70% học sinh cho biết đã được học cách đánh giá nội dung do AI tạo ra.

Từ số liệu kể trên, có thể thấy số học sinh sử dụng AI cao hơn nhiều so với số được học cách kiểm tra nội dung do AI tạo ra.

Do đó, các chuyên gia cho rằng, câu hỏi quan trọng không còn chỉ là có cho phép học sinh dùng AI hay không. Điều cần thiết hơn là dạy các em biết đặt câu hỏi, kiểm tra thông tin, nhận ra câu trả lời sai hoặc thiếu căn cứ và dùng AI để hỗ trợ việc học, chứ không làm thay việc suy nghĩ, tư duy của con người.

Học sinh Hà Nội trong cuộc thi lập trình AI

Giáo viên cũng phải học cách dạy

Trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), ngành giáo dục nói chung và các cơ sở đào tạo giáo viên nói riêng đang đứng trước những yêu cầu, thách thức mới. Việc trang bị năng lực AI cho đội ngũ nhà giáo không chỉ là xu thế tất yếu mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học. Trò sử dụng AI, giáo viên cũng được tập huấn, bồi dưỡng cách ra đề kiểm tra, đánh giá.

PGS.TS Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng với vai trò đào tạo đội ngũ nhà giáo cho hệ thống giáo dục quốc dân, các trường sư phạm cần chủ động thích ứng trước những thay đổi nhanh chóng của công nghệ. Thời gian qua, nhiều giảng viên đã tích cực ứng dụng AI vào hoạt động chuyên môn, đồng thời điều chỉnh chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu mới.

Tuy nhiên, theo PGS.TS Sơn, điều quan trọng hiện nay là cần xây dựng một tầm nhìn chung, đồng bộ và thống nhất trong toàn hệ thống các cơ sở đào tạo giáo viên.

Tại hội thảo Khung năng lực trí tuệ nhân tạo (AI) cho giáo viên ứng dụng AI trong dạy học do Bộ GD&ĐT phối hợp tổ chức trong tháng 11, ông Nguyễn Thế Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh, việc đưa AI vào giáo dục phổ thông là yêu cầu tất yếu.

Theo ông Sơn, AI mang lại nhiều cơ hội đổi mới cho đội ngũ giáo viên, giúp phân tích dữ liệu học tập, nhận diện điểm mạnh, điểm yếu của học sinh để xây dựng phương pháp giảng dạy phù hợp, cá nhân hóa lộ trình học tập.

Đồng thời, AI hỗ trợ giảm tải công việc hành chính như chấm điểm, quản lý hồ sơ, lập kế hoạch bài giảng, giúp giáo viên có thêm thời gian đầu tư cho hoạt động dạy học.

Tuy nhiên, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông cho rằng, việc triển khai giáo dục AI cho học sinh chỉ hiệu quả khi giáo viên được trang bị đầy đủ năng lực về AI.

Do đó, việc xây dựng và ban hành Khung năng lực trí tuệ nhân tạo cho giáo viên là bước đi quan trọng, trả lời cho câu hỏi: “Muốn dạy học sinh về AI, trước hết người giáo viên phải hiểu và có năng lực AI".

Hiện nay, Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn các nhà trường đưa AI vào dạy học 12 tiết/ năm học. Việc dạy AI được thiết kế phù hợp với từng bậc học từ tiểu học, THCS đến THPT.