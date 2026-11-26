100% trường phổ thông ở Huế triển khai mô hình trường học sinh thái

TPO - Từ những mô hình trường học sinh thái đã triển khai, TP. Huế hướng tới nhân rộng cách làm xanh, giảm nhựa hoặc sinh thái học đường, giúp học sinh hình thành thói quen bảo vệ môi trường từ những việc nhỏ hàng ngày.

Ngày 26/11, tại TP. Huế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức hội thảo hướng dẫn thực hành và lộ trình triển khai bộ tiêu chí Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam. Sự kiện thu hút hơn 150 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 800 điểm cầu trực tuyến trong nước và quốc tế, với sự tham gia của các cơ quan quản lý giáo dục, cơ sở giáo dục, chuyên gia.

Hội thảo thu hút 150 đại biểu tham dự trực tiếp và hơn 800 điểm cầu trực tuyến trong nước và quốc tế.

Theo đánh giá của Bộ NN&MT, đến nay 100% cơ sở giáo dục phổ thông tại TP. Huế đã triển khai ít nhất một mô hình giảm nhựa hoặc sinh thái học đường. Trong đó, 8 trường được công nhận danh hiệu Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam qua hai mùa giải 2024 và 2025.

Nhiều cơ sở giáo dục chủ động lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường vào giảng dạy, xây dựng không gian học tập xanh, giảm thiểu chất thải và huy động sự tham gia của phụ huynh, cộng đồng.

Tại hội thảo, các chuyên gia giáo dục và môi trường hướng dẫn nhà trường tiếp cận bộ tiêu chí năm 2026, xây dựng hồ sơ minh chứng, đánh giá kết quả và đề xuất lộ trình triển khai phù hợp với điều kiện thực tế. Đại diện các trường từng đạt giải cũng chia sẻ kinh nghiệm, sáng kiến và cách huy động giáo viên, học sinh tham gia.

Ông Trần Thế Công - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&MT, phát biểu tại hội thảo.

Ông Trần Thế Công - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ NN&MT cho biết giáo dục môi trường là nền tảng quan trọng để xây dựng Cộng đồng ASEAN xanh, bao trùm và bền vững. Thông qua mô hình trường học sinh thái, học sinh không chỉ được trang bị kiến thức mà còn hình thành tư duy, kỹ năng và thói quen sống có trách nhiệm với thiên nhiên.

Tại lễ phát động mùa giải năm 2026, Thứ trưởng Bộ NN&MT Lê Trọng Yên nhấn mạnh, giáo dục môi trường không chỉ là trách nhiệm của nhà trường mà còn là nền tảng xây dựng cộng đồng xanh, có ý thức và hành động cụ thể trong bảo vệ hành tinh.

Học sinh nhiều trường học tại Huế đã hình thành thói quen bảo vệ môi trường trong sinh hoạt học đường mỗi ngày.

Theo Thứ trưởng, những việc làm đơn giản như tiết kiệm điện, nước, phân loại rác hay chăm sóc cây xanh, nếu được học sinh duy trì thường xuyên, sẽ dần trở thành thói quen và lan tỏa từ nhà trường đến gia đình, cộng đồng.

Năm 2026 là mùa thứ ba Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Bộ tiêu chí năm nay gồm 15 tiêu chí, tổng điểm 300, tập trung vào ba chủ đề: Trường học xanh, Giảm thiểu rác thải nhựa và Sử dụng nước an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Giải thưởng năm 2026 dự kiến trao 66 giải, tổng giá trị 567 triệu đồng. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ dự thi đến ngày 10/12/2026.

Chiều cùng ngày, đại biểu tham quan thực tế tại Trường Tiểu học Ngô Kha, TP. Huế, tìm hiểu các mô hình giáo dục môi trường, giảm rác thải nhựa và xây dựng cảnh quan trường học xanh.