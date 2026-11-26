Ba trung đoàn không quân hợp luyện kéo cờ từ sân bay Hòa Lạc tới Gia Lâm

TPO - Bốn lá cờ Tổ quốc và ba lá cờ triển lãm sẽ theo biên đội trực thăng bay qua lễ đài khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Màn bay chào mừng dự kiến diễn ra sáng 10/12 tại sân bay Gia Lâm, với sự phối hợp của lực lượng điều khiển máy bay không người lái (UAV).

Đảm nhiệm màn bay chào mừng là các tổ bay thuộc Trung đoàn 916 (Sư đoàn 371), Trung đoàn 917 (Sư đoàn 370) và Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) của Quân chủng Phòng không - Không quân. Biên đội xuất phát từ sân bay Hòa Lạc, cơ động về Gia Lâm để thực hiện bài bay kéo cờ qua khu vực lễ đài.

Bảy trực thăng bay theo đội hình mũi tên 1-3-3. Chiếc dẫn đầu và ba chiếc ở tốp thứ hai mang cờ Tổ quốc, ba chiếc ở tốp cuối mang cờ triển lãm. (Video: Nguyễn Minh)

Bảy trực thăng được bố trí thành ba tốp theo đội hình mũi tên 1-3-3. Chiếc dẫn đầu và ba chiếc ở tốp thứ hai mang cờ Tổ quốc. Ba chiếc ở tốp cuối mang cờ triển lãm. Khi qua lễ đài, toàn đội hình phải duy trì đồng đều về tốc độ, độ cao và giữ đúng cự ly, giãn cách giữa các máy bay.

Từ nhiều ngày qua, các tổ bay đã ôn lý thuyết, nghiên cứu phương thức bay và luyện đội hình hai, ba, bốn chiếc trước khi hợp luyện đủ bảy chiếc.

Nội dung luyện tập tập trung vào việc giữ vị trí của từng máy bay trong tốp và khoảng cách giữa các tốp. Phi công phải quan sát máy bay dẫn đội, phối hợp các thao tác điều khiển để duy trì đội hình ổn định. Sau mỗi chuyến, các tổ bay cùng rút kinh nghiệm về vị trí, cự ly và những điểm cần điều chỉnh trong hiệp đồng.

﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Nhân viên kỹ thuật kiểm tra trực thăng và bộ treo cờ trước các lượt bay, sáng 26/11. (Ảnh: Nguyễn Minh)

Năm nay, biên đội thực hiện bài bay dọc đường băng Gia Lâm khi qua khu vực khán đài. Các tổ bay phải nghiên cứu kỹ địa hình, địa vật trên hướng bay, đồng thời thích ứng với mây thấp, sương mù và gió mùa Đông Bắc. Khi gặp gió thổi ngang, phi công phải điều chỉnh để giữ đúng hướng, độ cao và vị trí trong đội hình kéo cờ.

Một nội dung mới của màn bay chào mừng tại triển lãm năm nay là phối hợp giữa trực thăng và UAV. Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã xây dựng kế hoạch bay chung và triển khai hợp luyện giữa hai lực lượng.

﻿ Tổ bay Mi-171 số hiệu 8432 thực hiện bay hợp luyện kéo cờ sáng 26/11.

Việc hiệp đồng được thống nhất từ khu chờ, đường bay, phân tầng độ cao đến thời điểm qua khán đài. Trực thăng do phi công trực tiếp điều khiển, còn UAV được điều khiển từ xa, đòi hỏi chỉ huy điều hành của hai lực lượng phối hợp chặt chẽ. Các bên cũng thống nhất phương án xử lý tình huống phát sinh để bảo đảm an toàn.

Trước mỗi lượt bay, lực lượng kỹ thuật kiểm tra máy bay, bộ treo và cáp mang cờ, bảo đảm hệ thống chắc chắn khi trực thăng mang tải bên ngoài.

Màn bay kéo cờ và trình diễn UAV nằm trong chương trình lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến diễn ra sáng 10/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tổ bay Mi-17 số hiệu 8408 thực hiện bài bay biên đội kéo cờ.

﻿ Khi gặp gió thổi ngang, mỗi tổ bay phải giữ vị trí của mình và duy trì cự ly với các máy bay trong tốp.

Nhân viên kỹ thuật thu cờ sau khi biên đội kết thúc bay hợp luyện.