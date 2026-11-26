Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu: Cựu chiến binh cần xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu

TPO - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững, phát huy vai trò của cựu chiến binh trong phát triển kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng.

Hơn 45.600 hộ cựu chiến binh thoát nghèo

Sáng 26/11, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2021-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, cho biết, phong trào bắt nguồn từ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần không cam chịu đói nghèo của những người lính sau khi trở về đời thường.

Hội nghị tổng kết phong trào Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi toàn quốc giai đoạn 2021-2026 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2031 được tổ chức tại Hà Nội.

Khởi nguồn từ phong trào Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế, xóa đói, giảm nghèo những ngày đầu thành lập Hội năm 1989, đến năm 1999, phong trào được phát triển với tên gọi Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Trải qua hơn 30 năm, phong trào đã qua 5 kỳ tổng kết, từng bước mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Theo Thượng tướng Bế Xuân Trường, giai đoạn 2021-2026, phong trào tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên của cán bộ, hội viên.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu khai mạc hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng đánh giá phong trào ngày càng gắn với nhiệm vụ chính trị và trách nhiệm xã hội ở cơ sở, góp phần xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố thế trận lòng dân.

“Những thành tích, những kết quả của các đồng chí không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn góp phần làm sáng đẹp phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và nghĩa tình của người lính trong thời bình”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cụ thể, công tác giảm nghèo bền vững từng bước đi vào thực chất. Đến nay, toàn Hội đã giúp hơn 45.600 hộ thoát nghèo, hơn 46.300 hộ thoát cận nghèo; xóa gần 20.000 nhà tạm, nhà dột nát, gấp 2,5 lần so với cuối năm 2021.

Kinh tế cựu chiến binh tiếp tục tăng trưởng về quy mô và chất lượng, với gần 7.500 doanh nghiệp, 2.000 hợp tác xã, hơn 3.300 tổ hợp tác, tăng 15% so với năm 2021. Các mô hình này tạo việc làm cho hơn 736.000 lao động, trong đó hơn 50% là cựu chiến binh, cựu quân nhân và con em.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá phong trào góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm xã hội tại cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh, trật tự và củng cố thế trận lòng dân.

Cùng với đó, nguồn vốn chính sách được quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. Tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hơn 82.000 tỷ đồng, với trên 1,2 triệu hộ được vay. Quỹ giúp nhau giảm nghèo ở cơ sở đạt hơn 2.500 tỷ đồng, gấp 4 lần so với năm 2021. Những mô hình tương trợ như “5+1”, “10+1”, góp vốn xoay vòng được nhân rộng tại nhiều địa phương.

Định hướng làm giàu bền vững

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu bày tỏ đồng tình với chủ trương đổi tên phong trào trong giai đoạn 2026 - 2031, đồng thời đề nghị bổ sung yếu tố "bền vững" trong mục tiêu xóa nghèo, với tên gọi Cựu chiến binh giúp nhau xóa nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.

Theo Phó Thủ tướng, việc chuyển từ giảm nghèo sang xóa nghèo bền vững, từ làm kinh tế giỏi sang vươn lên làm giàu chính đáng không đơn thuần là thay đổi tên phong trào, mà thể hiện sự đổi mới tư duy về mục tiêu và khát vọng phát triển của các thế hệ CCB, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Với tinh thần đó, để Hội CCB Việt Nam tiếp tục phát huy sứ mệnh của mình, đưa các phong trào, hoạt động của Hội đi vào thực chất, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới.

Thừa ủy quyền, Phó Thủ tướng trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào.

Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp Hội tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, kết nối các nguồn lực; chuyển từ hỗ trợ đơn lẻ sang kiến tạo sinh kế bền vững.

Trong đó, cần chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh; rà soát từng hộ để có giải pháp hỗ trợ phù hợp, ưu tiên gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam và hội viên vùng biên giới, hải đảo. Đồng thời, phát huy vai trò dẫn dắt của doanh nghiệp, doanh nhân cựu chiến binh trong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình kinh tế mới và liên kết chuỗi giá trị; quản lý nguồn vốn hỗ trợ công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh, giáo dục truyền thống cách mạng và thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Đặc biệt, các cấp Hội cần tiếp tục góp sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây là “mệnh lệnh từ trái tim” đối với những người đồng chí, đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường.