Những hướng nghiên cứu về AI và hệ thống thông minh mới tại Hội nghị quốc tế EAI FISAT 2026

Ngày 26/11, tại Trường Đại học FPT, phân hiệu TP. Hồ Chí Minh, Hội nghị quốc tế về Hệ thống thông minh và Công nghệ tiên tiến (EAI FISAT 2026) lần thứ nhất đã diễn ra với 153 công trình nghiên cứu của các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Hội nghị do Trường Đại học FPT khởi xướng và tổ chức, với sự đồng hành của Liên minh Đổi mới Sáng tạo châu Âu (EAI).

Từ kinh nghiệm đăng cai, phối hợp tổ chức nhiều hội nghị khoa học quốc tế, Trường Đại học FPT khởi xướng và tổ chức Hội nghị quốc tế về Hệ thống thông minh và Công nghệ tiên tiến (European Alliance for Innovation – FPT International Conference on Intelligent Systems and Advanced Technologies 2026 – EAI FISAT 2026), qua đó hình thành một diễn đàn học thuật quốc tế mang tên nhà trường. Đây là bước phát triển mới trong hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường Đại học FPT, góp phần mở rộng cơ hội công bố khoa học, trao đổi chuyên môn và thúc đẩy hợp tác giữa các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Tập trung vào các lĩnh vực công nghệ có vai trò quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số, EAI FISAT 2026 là một trong những hoạt động của nhà trường nhằm góp phần thực hiện các định hướng tại Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lưu Hoàng Long, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết các số liệu thống kê của Cục cho thấy những tín hiệu tích cực về năng lực sáng tạo nội sinh và sự quan tâm ngày càng lớn của các chủ thể Việt Nam đối với nghiên cứu, phát triển công nghệ và xác lập quyền sở hữu trí tuệ, tạo nền tảng cho thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

“AI, hệ thống thông minh và vi mạch bán dẫn, những lĩnh vực trọng tâm của Hội nghị hôm nay, đang ở trung tâm của cuộc đua đổi mới sáng tạo toàn cầu; và trong cuộc đua ấy, ai làm chủ tài sản trí tuệ, người đó sẽ nắm lợi thế”, ông Lưu Hoàng Long nhấn mạnh.

TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Chủ tịch Hội nghị EAI FISAT 2026, phát biểu tại hội nghị.

Chia sẻ về định hướng phát triển EAI FISAT, TS. Trần Ngọc Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT, Chủ tịch Hội nghị EAI FISAT 2026, cho biết: “Chúng tôi mong muốn EAI FISAT trở thành một diễn đàn học thuật được tổ chức thường xuyên, nơi các nhà khoa học Việt Nam không chỉ tiếp cận những tiến bộ công nghệ trên thế giới mà còn chủ động đóng góp tri thức, đề xuất các hướng nghiên cứu và giải pháp công nghệ xuất phát từ những bài toán thực tiễn của Việt Nam”.

EAI FISAT quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia đến từ nhiều quốc gia: Việt Nam, Nhật Bản, Australia, Malaysia và Hàn Quốc. Tham gia hội nghị cóhai diễn giả chính là GS.TS Hiroshi Ochi (Viện Công nghệ Kurume, Nhật Bản) và PGS.TS Trần Hoàng Nguyên (Đại học Sydney, Australia), cùng hai diễn giả khách mời là PGS.TS Noreen Izza Arshad (Đại học Công nghệ PETRONAS, Malaysia) và PGS.TS Balachandran Manavalan (Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc).

Các báo cáo đề cập đến xu hướng chuyển từ nghiên cứu, phát triển các mô hình AI sang mở rộng ứng dụng AI để giải quyết những bài toán thực tiễn. Xu hướng này đặt ra các yêu cầu về hiệu quả xử lý, độ tin cậy, khả năng thích ứng và tính phù hợp của công nghệ với từng môi trường triển khai.

PGS.TS Trần Hoàng Nguyên (Đại học Sydney, Australia) và GS.TS Hiroshi Ochi (Viện Công nghệ Kurume, Nhật Bản trình bày báo cáo tại hội nghị.

Bên cạnh 4 phiên toàn thể, hội nghị có 33 phiên báo cáo chuyên đề. Tại mỗi phiên, các nhà nghiên cứu trình bày kết quả công trình, đồng thời trao đổi, thảo luận và tiếp nhận ý kiến phản biện từ các chuyên gia, nhà khoa học trong cùng lĩnh vực.

153 báo cáo tại hội nghị tập trung vào các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, khoa học dữ liệu, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, phương tiện thông minh và công nghệ bán dẫn.

Các hướng nghiên cứu tiêu biểu gồm tối ưu hóa quá trình suy luận của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) bằng phần cứng FPGA; ứng dụng AI trong nhận diện tin tuyển dụng có dấu hiệu lừa đảo, phát hiện mạng lưới thiết bị bị chiếm quyền điều khiển (botnet), tối ưu lộ trình xe máy trong mạng lưới hẻm đô thị tại TP. Hồ Chí Minh và đánh giá hiệu quả chấm điểm bài luận tiếng Việt.

Các chuyên gia trao đổi và thảo luận tại các phiên báo cáo chuyên đề của hội nghị.

Các công trình cho thấy tiềm năng ứng dụng AI và công nghệ tiên tiến trong nhiều lĩnh vực kinh tế, xã hội, đồng thời đặt ra những yêu cầu về hiệu năng, bảo mật và độ tin cậy để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

Thông qua các báo cáo và thảo luận tại hội nghị, các chuyên gia, nhà khoa học trong nước có thêm cơ hội tiếp cận những hướng nghiên cứu và xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới, đặc biệt trong các lĩnh vực AI, IoT và khoa học dữ liệu.

Thông qua EAI FISAT 2026, Trường Đại học FPT tiếp tục mở rộng kết nối học thuật quốc tế, thúc đẩy công bố khoa học và hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến, đồng thời góp phần gắn kết nghiên cứu với đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước.