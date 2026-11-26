Rộ tin Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga bị bắt

TPO - Một tòa án quân sự Nga được cho là đã ra lệnh bắt giữ Phó Tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Yuriy Grekhov, tờ Kommersant của Nga đưa tin ngày 26/11.

Tướng Yuriy Grekhov - Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. (Ảnh: Reuters)

Theo Kommersant, ông Grekhov phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ.

Tờ báo cho biết, yêu cầu bắt giữ được đưa ra bởi Ủy ban Điều tra Quân sự.

Điện Kremlin hiện chưa bình luận về thông tin này.

Ông Grekhov sinh năm 1962. Ông đã phục vụ trong quân đội từ năm 1979. Từ năm 2007 đến năm 2009, ông giữ chức tham mưu trưởng kiêm phó tư lệnh sư đoàn phòng không thuộc Bộ tư lệnh Lực lượng Đặc biệt.

Năm 2013, ông được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng - Phó Tư lệnh thứ nhất Lực lượng Phòng không và Phòng thủ tên lửa.

Năm 2015, ông đảm nhận vị trí tương tự trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga.

Từ năm 2021, Grekhov giữ chức Phó Tổng tư lệnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ phụ trách vũ khí trang bị. Cũng trong năm đó, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.