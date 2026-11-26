Israel tuyên bố ‘sẵn sàng tấn công Iran mà không cần Mỹ’

TPO - Người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin ngày 26/11 cho biết, Israel sẵn sàng sử dụng vũ lực để tấn công Iran "vào bất kỳ thời điểm nào, thậm chí độc lập, không cần sự tham gia Mỹ".

(Ảnh: Reuters)

Đài phát thanh truyền hình công cộng Kan dẫn lời ông Defrin nói rằng, Israel coi Iran tiếp tục là mối đe dọa với nước này. Và “ý định của Iran về việc loại bỏ Israel vẫn chưa chấm dứt”.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 28/2, Israel và Iran đã thường xuyên đe dọa lẫn nhau. Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Israel Katz - từng tuyên bố vào tháng 9, rằng quân đội Israel sẽ đưa Iran "quay trở lại thời đại đồ đá và bóng tối" nếu Tehran tấn công Israel.

Tuyên bố mới nhất của ông Defrin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại kế hoạch tấn công Iran vào phút chót, dù trước đó ông nhiều lần cảnh báo sẽ nối lại tấn công sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 24/11, Washington cảnh báo công dân tại khu vực Trung Đông cần nâng cao cảnh giác sau khi Iran tấn công các cơ sở của Mỹ ở Bahrain và Kuwait, đồng thời lực lượng Houthi tại Yemen bị cáo buộc tấn công một tòa nhà trong khu tài chính ở Riyadh (Ả-rập Xê-út), khiến 11 người bị thương.

Cơ quan ngoại giao Mỹ tại Iran đã đề cập đến các vụ tấn công nêu trên và cảnh báo rằng tình trạng thù địch có thể leo thang nhanh chóng.

Cảnh báo cho biết Iran, lực lượng Houthi và các nhóm khác thân Tehran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích và công dân Mỹ trong khu vực, bao gồm cả các công ty và tổ chức.

"Không nên đến Iran vì bất kỳ lý do gì. Công dân Mỹ tại Iran nên rời khỏi nước này ngay lập tức", thông báo nêu rõ.

Trong cuộc trò chuyện với Mathias Dopfner trên podcast “MD Meets” ngày 25/11, khi được hỏi liệu Washington có cân nhắc thực hiện thêm các hành động quân sự nhắm vào Iran hay không, đặc phái viên Mỹ Jared Kushner trả lời: “Tổng thống Trump luôn để ngỏ mọi phương án".

Ông Kushner cho biết Tổng thống Trump “rất chú trọng” đến vấn đề Iran và đã tập hợp một đội ngũ để xử lý cuộc khủng hoảng này.

Đặc phái viên Kushner tiết lộ rằng ông đã gặp gỡ các đại diện phía Iran không chỉ một lần. “Chúng tôi đã gặp phía Iran vài lần”, ông cho biết.