'Đèn lồng của Hải thần': Tác phẩm của tác giả trẻ lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu tác phẩm“Đèn lồng của Hải thần” của tác giả trẻ Khuất Đan Thanh, lấy cảm hứng từ phố cổ Hội An với những đêm hoa đăng rực rỡ trên sông gắn liền với những giai thoại dân gian.

Từ chất liệu văn hóa truyền thống với các phong tục, truyền thuyết, tác giả đã kết hợp thêm các yếu tố tín ngưỡng phương Đông để dệt nên một thế giới kì ảo, truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu, lòng bao dung và niềm biết ơn sâu sắc. Qua đó, tác giả mong muốn đem tới cho độc giả góc nhìn mới về con người, văn hóa và vẻ đẹp Việt Nam.

Cuốn sách “Đèn lồng của hải thần” - Ảnh: K.Đ

“Thông điệp em muốn gửi gắm đó là dù không thể thay đổi những gì đã xảy ra trong quá khứ, chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách đối diện và học cách chung sống với những điều đó. Quan trọng hơn, trưởng thành cũng là khi ta biết trân trọng tình yêu thương, đồng thời dám chịu trách nhiệm và sửa chữa những sai lầm của bản thân”, tác giả Khuất Đan Thanh cho biết.

Tác giả Khuất Đan Thanh - Ảnh: Đ.T

Là học sinh trường Đinh Thiện Lý, TP. Hồ Chí Minh, Khuất Đan Thanh đã từng đạt giải Ba môn Ngữ văn tại kỳ thi Olympic cấp thành phố năm học 2025–2026. Bên cạnh học tập, Đan Thanh yêu thích điện ảnh, sáng tạo và tìm hiểu phong tục, truyền thuyết của các vùng đất.

Được giới thiệu nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, “Đèn lồng của Hải thần” góp thêm một sáng tác của người trẻ lấy cảm hứng từ di sản, đồng thời mang đến cho độc giả nhỏ tuổi một lựa chọn đọc và tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

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