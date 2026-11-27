Coi chừng thêm áp lực thi cử

TP - Khi trình độ học sinh giữa các trường còn chênh lệch, liệu một đề kiểm tra chung có đánh giá chính xác năng lực học sinh, giúp cải thiện chất lượng dạy học hay vô tình tạo thêm áp lực thi cử?

Khó phù hợp với mọi nhóm học sinh

Thông tư 89 của Bộ GD&ĐT quy định Sở GD&ĐT sẽ xây dựng đề kiểm tra cuối kì chung đối với một số môn học ở lớp 5, lớp 9 và lớp 12. Đây là thay đổi đáng chú ý trong cách tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh vừa được Bộ GD&ĐT ban hành.

Ở góc độ quản lí, việc ra đề chung được kì vọng giúp thống nhất yêu cầu kiểm tra, tăng cường kiểm soát chất lượng giáo dục. Tuy nhiên, từ góc độ khoa học đánh giá giáo dục, cần đặt câu hỏi: Một đề kiểm tra chung cho toàn tỉnh, thành phố có thực sự phù hợp với bản chất của đánh giá định kì, nhất là khi trình độ học sinh giữa các trường còn chênh lệch đáng kể?

Đánh giá này không chỉ nhằm ghi nhận kết quả học tập mà còn giúp giáo viên nhận diện những yêu cầu học sinh đã đạt, chưa đạt để điều chỉnh hoạt động dạy học. Điều quan trọng là phải phân biệt giữa chuẩn đánh giá và công cụ đánh giá. Chương trình giáo dục phổ thông quy định thống nhất yêu cầu cần đạt trên phạm vi cả nước nhưng không có nghĩa mọi học sinh phải trả lời những câu hỏi giống nhau. Chẳng hạn, để đánh giá khả năng vận dụng kiến thức toán học, giáo viên có thể sử dụng nhiều bài toán với bối cảnh khác nhau nhưng cùng đòi hỏi học sinh thực hiện những thao tác tư duy tương ứng.

Vì vậy, vấn đề cần quan tâm không phải đề kiểm tra do cấp nào xây dựng mà là đề có đánh giá đúng yêu cầu cần đạt, cung cấp thông tin hữu ích cho quá trình dạy học hay không.

Học sinh lớp 12 tại Hà Nội thi tốt nghiệp THPT năm 2026 Ảnh: CTV

Thực tế cho thấy, sự khác biệt về điều kiện kinh tế - xã hội, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, môi trường học tập khiến trình độ học sinh giữa các trường có thể chênh lệch đáng kể, ngay cả trong các đô thị lớn.

Khi sử dụng một đề kiểm tra chung cho toàn tỉnh, thành phố, việc lựa chọn độ khó của đề trở thành thách thức. Nếu đề tập trung vào những yêu cầu cơ bản, nhiều học sinh có năng lực cao sẽ đạt điểm gần tối đa và ngược lại.

Trong khoa học đo lường giáo dục, đây là hai hiện tượng được gọi là hiệu ứng trần và hiệu ứng sàn. Cả hai đều làm giảm khả năng phân biệt chính xác năng lực giữa những học sinh trong cùng một nhóm trình độ.

Nguyên nhân là độ chính xác của phép đo phụ thuộc vào sự phù hợp giữa độ khó của câu hỏi và năng lực người được đánh giá. Với số lượng câu hỏi và thời gian làm bài giới hạn, một đề kiểm tra khó bảo đảm đánh giá chính xác những học sinh có trình độ quá khác nhau.

Ngay cả khi đề kiểm tra có độ tin cậy tương đối cao trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố, kết quả vẫn có thể thiếu chính xác đối với nhóm học sinh có năng lực rất cao hoặc rất thấp.

Điều này không có nghĩa phải hạ thấp yêu cầu đối với học sinh ở những trường khó khăn. Chuẩn cần đạt vẫn phải thống nhất, nhưng công cụ đánh giá cần phù hợp để xác định chính xác mức độ đáp ứng chuẩn của từng học sinh.

Có phản ánh đúng chất lượng?

Khi đề chung được áp dụng cho những nhóm học sinh có trình độ khác nhau, các chỉ số thống kê tổng hợp có thể che lấp những khác biệt quan trọng đối với hoạt động dạy học.

Giả sử một nhóm trường có điểm trung bình 8,5, nhóm khác có điểm trung bình 4,5. Nếu số học sinh hai nhóm bằng nhau, điểm trung bình chung là 6,5. Con số này chính xác về mặt tính toán nhưng không phản ánh mức độ học tập điển hình của cả hai nhóm trường. Quan trọng hơn, điểm trung bình không cho biết học sinh đã đáp ứng những yêu cầu nào của chương trình, đang gặp khó khăn ở nội dung nào và cần được hỗ trợ ra sao.

TS Sái Công Hồng, Viện trưởng Viện Khảo thí và Đánh giá chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không nên vì yêu cầu thống nhất trong quản lí mà tách đánh giá định kì khỏi quá trình dạy học. Điều cần thống nhất là yêu cầu cần đạt, chuẩn đánh giá và chất lượng công cụ. Đánh giá định kì phải giúp xác định đúng kết quả học tập, cải thiện chất lượng dạy và học, thay vì tạo thêm những áp lực không cần thiết đối với học sinh và giáo viên.

Ngay cả điểm trung bình của từng trường cũng có thể ít giá trị trong việc nhận diện những hạn chế của học sinh nếu đề kiểm tra không phù hợp với trình độ của các em. Những chỉ số như điểm trung bình, độ lệch chuẩn hay tỉ lệ đạt yêu cầu có thể mô tả kết quả kiểm tra nhưng chưa đủ thông tin để giáo viên điều chỉnh hoạt động dạy học.

Đối với đánh giá định kì, điều quan trọng không chỉ là bao nhiêu học sinh đạt điểm cao hay thấp mà còn là mức độ đáp ứng từng yêu cầu của chương trình. Nếu không cung cấp được những thông tin này, nhà trường vẫn có điểm số để ghi nhận kết quả học tập nhưng thiếu căn cứ cụ thể để cải thiện chất lượng dạy và học.