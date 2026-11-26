Mỹ xác nhận giải thể phi đội không quân tại Hàn Quốc

TPO - Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) hôm thứ Năm (26/11) xác nhận một đơn vị không quân của Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc đã bị giải thể, đồng thời nhấn mạnh rằng động thái này không làm thay đổi thế trận quân sự hay cam kết bảo vệ Hàn Quốc.

Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) ngày 26/11 xác nhận đã giải thể Phi đội Kỵ binh Không quân số 5-17 (5-17 ACS) thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 17 của Lục quân Mỹ, đóng tại căn cứ Humphreys ở thành phố Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 60 km về phía nam.

Theo Bộ Tư lệnh Lục quân Mỹ tại Hàn Quốc, việc giải thể đơn vị này là một phần trong kế hoạch tái cơ cấu lực lượng và hiện đại hóa năng lực hàng không của Lục quân Mỹ, nhằm tối ưu hóa đội hình trước những yêu cầu tác chiến trong tương lai.

"Việc giải thể Phi đội Kỵ binh Không quân 5-17 là một phần trong nỗ lực chuyển đổi cơ cấu lực lượng và hàng không rộng lớn hơn của Lục quân Mỹ nhằm hiện đại hóa năng lực và tối ưu hóa đội hình cho các yêu cầu tác chiến trong tương lai", Bộ này nêu rõ.

Một chiếc trực thăng AH-64E Apache của Hàn Quốc tham gia diễn tập bắn đạn thật tháng 10/2024.

Phía Mỹ nhấn mạnh động thái trên không làm thay đổi nhiệm vụ, thế trận quân sự hay cam kết của Washington đối với việc bảo vệ Hàn Quốc.

USFK cho biết, cùng với Quân đoàn 8 Mỹ, lực lượng này tiếp tục duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trên bán đảo Triều Tiên, nhằm răn đe và phòng thủ trước các mối đe dọa.

Việc giải thể phi đội diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng chính quyền Tổng thống Donald Trump điều chỉnh hoạt động của lực lượng Mỹ gồm khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc. Washington được cho là đang cân nhắc cách bố trí lại các nguồn lực quân sự trong khu vực để ứng phó với những thách thức an ninh rộng lớn hơn.

Phi đội 5-17 được thành lập năm 2022, có hàng trăm quân nhân cùng các phương tiện trinh sát và tác chiến trên không, trong đó có trực thăng tấn công AH-64E Apache và máy bay không người lái RQ-7B Shadow.

Đơn vị này trước đó tiếp quản nhiệm vụ của các phi đội kỵ binh không quân luân phiên, nhằm duy trì sự ổn định trong hoạt động quân sự của Mỹ và tăng cường năng lực phòng thủ tại Hàn Quốc.