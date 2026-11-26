Cuộc ‘hội ngộ đặc biệt’ của người lính cõng bạn qua làn pháo địch

TPO - Hơn 50 năm sau khi tham gia chiến trường miền Tây Nam Bộ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng mới được quy tập, đưa về an táng tại Hà Tĩnh. Ngày liệt sĩ “trở về” đất mẹ, giữa dòng người đón đợi, người lính từng cõng anh băng qua làn đạn pháo năm nào cũng có mặt bên linh cữu.

Chiều 24/11, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cẩm Xuyên. Từ sớm, hàng trăm người dân và cựu chiến binh đã có mặt tại thôn Tây Phúc để dâng hương, đón người lính năm xưa trở về với đất mẹ sau hơn nửa thế kỷ.

Đón liệt sĩ “trở về” sau hơn nửa thế kỷ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng (sinh năm 1954) là con thứ ba trong gia đình có bảy anh chị em tại xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Xuyên (nay là xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh). Tháng 8/1973, khi mới bước sang tuổi 19, chàng trai trẻ gác lại những dự định riêng, lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.

Sau thời gian huấn luyện tại K8, Đoàn 22 (Quân khu IV), người lính trẻ cùng đồng đội nhận lệnh hành quân "đi B dài". Chặng đường hành quân kéo dài ròng rã qua dãy Trường Sơn, băng qua ngã ba Đông Dương, sang đất bạn Campuchia rồi vượt sông Vĩnh Tế để tiến sâu vào miền Tây Nam Bộ.

Trên hành trình và quá trình chiến đấu tại chiến trường Tây Nam Bộ, đơn vị đi qua nhiều địa bàn khốc liệt như rừng U Minh Thượng, U Minh Hạ, Lộ Cây Sắn trước khi về hoạt động tại vùng sông nước Vĩnh Long, Trà Vinh. Tại đây, người lính Nguyễn Đình Hưng biên chế vào Đại đội 18 (C18), Tiểu đoàn 310, E3, Quân khu 9, trực tiếp tham gia hơn 22 trận đánh lớn nhỏ từ cấp đại đội đến trung đoàn.

Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thiên Cầm (tỉnh Hà Tĩnh) cùng gia đình tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng.

Theo lời kể của người thân, trước ngày bước vào những trận chiến ác liệt nơi tuyến lửa, người lính trẻ từng tranh thủ ghé về thăm gia đình. Trong ký ức của những người ở lại, người lính Nguyễn Đình Hưng là chàng trai sáng dạ, chững chạc và sống tình cảm. Anh dặn dò cha mẹ giữ gìn sức khỏe nơi hậu phương, hẹn ngày đất nước hòa bình, thống nhất sẽ trở về đoàn tụ. Thế nhưng, ngày non sông liền một dải cũng là lúc gia đình nhận được giấy báo tử anh đã anh dũng hy sinh tại chiến trường Vĩnh Long vào ngày 15/1/1975, khi vừa tròn 21 tuổi và chưa kịp lập gia đình. Hài cốt liệt sĩ sau đó được an táng tại huyện Vĩnh Liêm (cũ), tỉnh Vĩnh Long.

Liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng hy sinh khi vừa tròn 21 tuổi.

Từ ngày hay tin con hy sinh, mong mỏi lớn nhất của người mẹ liệt sĩ - bà Hoàng Thị Táy là sớm đưa được con trai về quê nhà. Theo chị Trần Thị Lý (43 tuổi, cháu dâu liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng), lúc còn sống, mẹ Táy khóc rất nhiều, chưa một ngày nguôi ngoai nỗi nhớ con. Mẹ cũng luôn trăn trở về phần mộ của liệt sĩ nơi chiến trường xa.

"Ngày bác lên đường còn đủ đầy cha mẹ, anh em. Nay bác trở về, người thân ruột thịt không còn ai, chỉ còn ba chị em dâu và lớp con cháu đứng đón. Cả làng xóm ai cũng mừng vì đón được bác trở về, nhưng nhìn cảnh ấy cũng không khỏi chạnh lòng. Gia đình cũng rất vui khi được đón bác trở về quê nhà", chị Lý chia sẻ.

Ký ức trận đánh đêm và cuộc hội ngộ ngày trở về

Giữa dòng người lặng lẽ đón liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng trở về với đất mẹ, ông Lê Quang Kính (sinh năm 1953, phường Thành Sen) - người đồng đội cùng sát cánh qua nhiều trận chiến với liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng đã không giấu được sự xúc động. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về đêm chiến sự năm 1975 vẫn hiện lên rõ nét trong tâm trí người cựu binh.

Người cựu binh Lê Quang Kính và liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng cùng lên đường nhập ngũ năm 1973, cùng trải qua những ngày huấn luyện gian khổ, cùng ăn, cùng ngủ, cùng sát cánh trong đội hình Đại đội 18, Tiểu đoàn 310 trên chiến trường Tây Nam Bộ.

Ông Lê Quang Kính (thứ 3 từ phải qua) cùng các đồng đội thắp hương tưởng nhớ liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng.

Nhắc lại trận chiến năm xưa, ông Kính cho biết, đêm 15/1/1975, để chuẩn bị cho chiến dịch lớn, đơn vị nhận lệnh tập kích một công sở của địch tại huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long (cũ). Trận đánh diễn ra ác liệt trong màn đêm dày đặc. Giữa hỏa lực đan chéo, người lính trẻ Nguyễn Đình Hưng khi đang ôm khẩu súng B40 nhắm bắn vào đồn giặc thì bất ngờ trúng đạn, ngã xuống.

Thấy người đồng hương, người anh em cùng đơn vị vẫn còn thoi thóp, ông Kính lập tức lao tới, xốc bạn lên vai và cõng băng qua làn pháo kích dữ dội để đưa về tuyến sau cấp cứu.

"Tôi vác cả súng để chiến đấu tiếp và cõng theo đồng đội chạy ra khỏi trận địa. Lúc đó chỉ mong đưa được đồng đội về tới vị trí tập kết để sơ cứu. Nhưng vết thương quá nặng, anh Hưng đã hy sinh ngay trên đường đi. Trận đó anh em hy sinh, bị thương rất nhiều, chiến trường ác liệt lắm", ông Kính nhớ lại.

Ông Lê Quang Kính (thứ 3 từ phải qua) xúc động ôn lại những ký ức chiến trường về người đồng đội năm xưa bên linh cữu liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng.

Nén nỗi đau mất đi người bạn cùng quê, ông Kính tiếp tục cùng đơn vị bám trụ chiến trường, tham gia nhiều trận đánh lớn cho đến ngày đại thắng 30/4/1975. Đất nước thống nhất, người lính Lê Quang Kính may mắn trở về sau khói lửa chiến tranh, nhưng trong ký ức của ông vẫn luôn đau đáu hình ảnh người đồng đội tuổi 21 ngã xuống, nằm lại giữa chiến trường xưa.

Hơn nửa thế kỷ đi qua, người đồng đội của liệt sĩ Hưng chưa một ngày thôi trăn trở về người bạn cùng chiến tuyến năm nào. Đến ngày đón anh trở về, thời gian đã làm phai màu mái tóc, nhưng tình đồng chí, đồng đội vẫn vẹn nguyên như thuở chung một chiến hào.

“Đã 53 năm kể từ ngày lên đường nhập ngũ, nay đồng đội mới được trở về đất mẹ thân yêu. Khi ra đi có cha, có mẹ, nay trở về đều đã vắng bóng. Đây là nỗi đau vô hạn, không gì có thể bù đắp được”, ông Kính chia sẻ.

Sau lễ truy điệu, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng được an táng trang trọng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Cẩm Xuyên theo nguyện vọng gia đình. Việc đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Nguyễn Đình Hưng thể hiện trọn vẹn đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và nhắc nhở thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của hòa bình.