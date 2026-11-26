Giải thể Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng, tổ chức lại Báo Biên phòng

TPO - Điện ảnh - Truyền hình Bộ đội Biên phòng giải thể; chức năng, nhiệm vụ được chuyển giao cho Điện ảnh Quân đội nhân dân và báo Biên phòng. Cùng với việc tiếp nhận nhiệm vụ truyền hình, báo Biên phòng được tổ chức lại, thành lập Ban Truyền hình Biên phòng.

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vừa công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam về việc sắp xếp hai đơn vị. Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, sau khi Điện ảnh - Truyền hình BĐBP giải thể, Điện ảnh Quân đội nhân dân (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ điện ảnh BĐBP và tư liệu phim của đơn vị.

Chức năng, nhiệm vụ truyền hình được giao cho báo Biên phòng - đơn vị trực thuộc Cục Chính trị BĐBP. Để thực hiện nhiệm vụ được giao, báo được tổ chức lại, trong đó thành lập Ban Truyền hình Biên phòng trực thuộc báo Biên phòng.

Cùng với các quyết định về sắp xếp tổ chức, hội nghị công bố quyết định ban hành biểu tổ chức, biên chế báo Biên phòng; giải thể Chi bộ cơ sở Điện ảnh - Truyền hình BĐBP và các quyết định về công tác nhân sự.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy báo Biên phòng khẩn trương hoàn tất các thủ tục, ổn định tổ chức, biên chế và bố trí nơi làm việc để đơn vị hoạt động theo tổ chức mới.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn đề nghị những cán bộ, nhân viên được điều động về Báo Biên phòng phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ.

Theo Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ truyền hình cùng đội ngũ cán bộ, nhân viên từ Điện ảnh - Truyền hình BĐBP đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cấp ủy, chỉ huy báo Biên phòng. Đây cũng là điều kiện để Báo tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò trong công tác tuyên truyền của lực lượng.

Về tổ chức nội bộ, báo Biên phòng được yêu cầu rà soát, củng cố tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân, đưa hoạt động của các tổ chức vào nền nếp.

Thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy báo Biên phòng cần bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và Đảng ủy, chỉ huy Cục Chính trị; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác báo chí, truyền hình của lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn cũng đề nghị cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện nhiệm vụ, chủ động, sáng tạo trong công tác, giúp đỡ nhau nâng cao trình độ nghiệp vụ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Lãnh đạo Cục Chính trị BĐBP trao các quyết định về công tác nhân sự đối với cán bộ, nhân viên Điện ảnh - Truyền hình BĐBP.

Đối với Điện ảnh - Truyền hình BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Cán bộ, nhân viên cần hiểu rõ chủ trương sắp xếp tổ chức, yên tâm nhận nhiệm vụ mới.

Ở phía đơn vị tiếp nhận, cấp ủy, chỉ huy báo Biên phòng cần quan tâm công tác tư tưởng, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên mới chuyển về nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và kinh nghiệm chuyên môn.

Những cán bộ, nhân viên được điều động về báo Biên phòng được đề nghị yên tâm công tác, phát huy tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ, bảo đảm công việc chuyên môn được duy trì liên tục trong quá trình chuyển sang tổ chức mới.