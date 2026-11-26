Phế cầu khuẩn: Mối nguy thầm lặng ẩn sau những tiếp xúc thường ngày

Bộ ảnh “Phế cầu khuẩn – tác nhân thầm lặng” thu hút sự chú ý của cộng đồng khi truyền tải một thông tin ít người để ý: một cái ôm, một cuộc trò chuyện hay các hành động thường ngày khác đều có thể liên quan đến con đường lây truyền âm thầm của phế cầu khuẩn – tác nhân gây một số bệnh lý đáng chú ý.

Gần đây, một bộ ảnh gồm 15 tấm với nội dung sáng tạo về phế cầu khuẩn đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nếu bạn chưa từng nghe đến hoặc nghĩ rằng loại vi khuẩn này không đáng lo, hãy cùng tìm hiểu qua bộ ảnh để hiểu hơn về một tác nhân âm thầm liên quan đến nhiều bệnh lý quanh ta.

Tác nhân âm thầm quanh ta

Trong đời sống thường ngày, ít ai hình dung rằng một cái ôm, một cuộc trò chuyện, hay buổi cơm gia đình lại có thể là môi trường để một loại vi khuẩn len lỏi và âm thầm lây lan. Đó chính là phế cầu khuẩn – tác nhân có thể tồn tại trong vùng hầu họng của khoảng 5–90% người khỏe mạnh, tùy theo nhóm dân số và bối cảnh (1).

Dù không phải lúc nào cũng gây bệnh ngay, phế cầu khuẩn có thể lây lan qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết đường hô hấp khi hắt hơi, trò chuyện (1), hoặc có thể liên quan đến việc tiếp xúc với các bề mặt nhiễm vi khuẩn (2). Chính cơ chế “ẩn mình” này góp phần tạo nên một thực tế: phế cầu khuẩn có thể hiện diện âm thầm quanh ta, dễ lây nhưng khó nhận diện.

Bộ ảnh “Phế cầu khuẩn – tác nhân thầm lặng” thể hiện điều này bằng ngôn ngữ thị giác, kết hợp thông tin y khoa trên nền hình ảnh. Trong 15 tấm ảnh, phế cầu khuẩn được minh họa như một nhân vật xuất hiện trong những bối cảnh đời sống thường nhật – như khoảnh khắc ông bà quây quần bên con cháu, đi dạo, trò chuyện trong công viên – qua đó nhấn mạnh mức độ phổ biến của tác nhân này.

Vô hình nhưng cần được quan tâm

Nếu đến đây bạn vẫn nghĩ phế cầu khuẩn chỉ là một tác nhân vô hại thì có thể chưa hoàn toàn chính xác. Hãy nhìn vào những bệnh lý mà phế cầu khuẩn có thể liên quan, được bộ ảnh khắc họa.

Trên thực tế, phế cầu khuẩn (Streptococcus pneumoniae) được WHO đưa vào Danh sách tác nhân vi khuẩn ưu tiên (Bacterial Priority Pathogens List) năm 2024 ở nhóm ưu tiên mức trung bình, cho thấy cần quan tâm đến tác động sức khỏe cộng đồng của tác nhân này, đặc biệt ở nhóm dân số dễ tổn thương (3). Ước tính mỗi năm, các bệnh do phế cầu khuẩn gây ra khoảng 1,6 triệu ca tử vong trên toàn cầu (4), với những bệnh lý như viêm phổi, viêm màng não, nhiễm khuẩn huyết (1).

Phế cầu khuẩn là một tác nhân cơ hội, dễ ảnh hưởng hơn đến những nhóm có sức đề kháng kém như người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh lý nền như tim mạch, đái tháo đường, COPD (1).

Ở nhóm người lớn tuổi có bệnh nền, nhiễm phế cầu khuẩn có thể liên quan đến tình trạng “bệnh chồng bệnh” (5). Một nghiên cứu trên người lớn ghi nhận trong những ngày đầu sau khi nhiễm phế cầu khuẩn, nguy cơ nhồi máu cơ tim có thể tăng khoảng 6 lần và nguy cơ đột quỵ tăng khoảng 12 lần so với thời điểm chưa nhiễm (6).

Gánh nặng không chỉ về sức khỏe

Quá trình điều trị các bệnh do phế cầu khuẩn cũng có thể tạo gánh nặng kinh tế cho bệnh nhân và gia đình. Ví dụ, chi phí điều trị viêm phổi cộng đồng – bệnh lý mà phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân thường gặp (7) – ở người lớn tuổi tại một số quốc gia được ghi nhận dao động khoảng 4.851 – 27.661 USD/ca (số liệu năm 2020) (8). Tại Việt Nam, chi phí điều trị trung bình cho một ca viêm phổi cộng đồng ở người lớn được ghi nhận khoảng 795 USD/ca (tương đương khoảng 17,8 triệu đồng), đi cùng thời gian nằm viện trung bình khoảng 11 ngày (9), chưa kể các tổn thất về tinh thần cho người bệnh và người chăm sóc.

Nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng

Trên thực tế, khoảng trống nhận thức – ví dụ như không biết bản thân thuộc nhóm nguy cơ – là một trong những yếu tố cản trở việc phòng ngừa các bệnh do phế cầu khuẩn (10). Tại Việt Nam, nhiều người biết đến các bệnh như viêm phổi nhưng ít người biết rằng phế cầu khuẩn là một trong những tác nhân thường gặp gây bệnh này. Hiểu đúng về tác nhân gây bệnh là bước quan trọng để nâng cao ý thức phòng ngừa.

Trong bối cảnh đó, bộ ảnh “Phế cầu khuẩn – tác nhân thầm lặng” được thực hiện như một nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng theo hướng tiếp cận sáng tạo, dễ hiểu.

Dự án là sự phối hợp giữa Pfizer Việt Nam và Hội Y học Dự phòng Việt Nam trong vai trò tư vấn và phê duyệt chuyên môn, nhằm giúp người dân có cái nhìn dễ hiểu hơn về phế cầu khuẩn, qua đó nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe.

Lý giải về ý tưởng của bộ ảnh, đại diện Pfizer Việt Nam chia sẻ: “Bộ ảnh ‘Phế cầu khuẩn – tác nhân thầm lặng’ là minh chứng cho cam kết chủ động trang bị kiến thức y khoa một cách có trách nhiệm cho cộng đồng mà Pfizer theo đuổi. Thông qua các sáng kiến truyền thông cho cộng đồng, các chương trình đào tạo cho đội ngũ y tế và nỗ lực thúc đẩy đột phá y khoa, chúng tôi mong muốn chung tay hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh hơn”.

Tại Việt Nam, quá trình già hóa dân số cùng với xu hướng gia tăng các bệnh mạn tính khiến nhóm dân số dễ tổn thương ngày càng lớn (11). Bối cảnh này càng làm cho thông điệp của bộ ảnh thêm ý nghĩa.

Việc tăng cường dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh cá nhân và rửa tay thường xuyên là một trong những biện pháp góp phần phòng ngừa các bệnh do phế cầu khuẩn (12). Bên cạnh đó, CDC Hoa Kỳ lưu ý rằng các nhóm nguy cơ cao như trẻ nhỏ dưới 5 tuổi và người lớn từ 50 tuổi trở lên có thể chủ động trao đổi với nhân viên y tế để được tư vấn về các biện pháp phòng ngừa phù hợp (13).