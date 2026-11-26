Đổ bộ Las Vegas đúng Lễ Tạ ơn, 21 nghệ sĩ từ Vũ trụ Say Hi và HIEUTHUHAI khuấy đảo 2 concert liên tiếp

TPO - Trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, Las Vegas đón hai đêm nhạc Việt liên tiếp, Vũ trụ “Say Hi” quy tụ 21 nghệ sĩ ngày 28/11 và concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI ngày 29/11.

Cuối tháng 11, sân khấu PH Live thuộc Planet Hollywood, Las Vegas, bang Nevada, trở thành điểm hẹn của khán giả yêu nhạc Việt. Hai chương trình liên tiếp diễn ra ngày 28-29/11, hội tụ các nghệ sĩ từ những chương trình thuộc Vũ Trụ "Say Hi" và đêm dành riêng cho câu chuyện âm nhạc của HIEUTHUHAI.

Hai đêm diễn được tổ chức vào cuối tuần Lễ Tạ ơn. Với cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ, đây là dịp gặp gỡ bạn bè, người thân và thưởng thức âm nhạc tiếng Việt trong kỳ nghỉ.

Concert nhạc Việt dồn dập tại Mỹ

Lễ Tạ ơn là ngày lễ liên bang tại Mỹ, diễn ra vào thứ Năm tuần thứ tư của tháng 11. Năm 2026, ngày lễ rơi vào 26/11. Đây là dịp nhiều gia đình sum họp, cùng dùng bữa và gặp gỡ người thân. Những ngày cuối tuần nối tiếp cũng là thời gian nhiều người lựa chọn du lịch, tham gia các hoạt động giải trí hoặc gặp gỡ bạn bè.

Trong kỳ nghỉ năm nay, khán giả yêu nhạc Việt tại Mỹ có thêm lựa chọn ở Las Vegas. Hai chương trình diễn ra liên tiếp tại PH Live dự kiến đón lượng lớn khán giả đổ về "thiên đường giải trí".

Ngày 28/11, Vũ Trụ “Say Hi” mang đến concert quy tụ 21 nghệ sĩ, trong đó Trấn Thành đảm nhận vai trò MC. Đội hình có HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Negav, HURRYKNG, Captain Boy, Ali Hoàng Dương, WEAN, JSOL, Lamoon, Juky San, buitruonglinh, HYO, Cody Nam Võ, Wren Evans, CONGB, Pháp Kiều, Sơn.K, Song Luân và CoolKid.

Các nghệ sĩ đến từ Anh trai “Say Hi” 2024, Anh trai “Say Hi” 2025, Tinh hà “Say Hi” và Em xinh “Say Hi”. Trấn Thành từng gắn bó với Anh trai “Say Hi” nhưng lỡ hẹn với hai đêm concert tại Las Vegas năm 2025. Lần trở lại này, anh đồng hành các nghệ sĩ trong vai trò dẫn dắt.

Một ngày sau, HIEUTHUHAI tiếp tục đứng trên sân khấu PH Live với concert cá nhân Mắt Nhắm Mắt Mở. Trong hai đêm liên tiếp, nam rapper gặp khán giả ở hai vai trò, từ nghệ sĩ trong đội hình chung của Vũ Trụ “Say Hi” và nhân vật chính của concert riêng.

Dàn anh trai mang gì đến Las Vegas?

Las Vegas được biết đến là một trong những trung tâm giải trí lớn của thế giới, nơi tập trung các nhà hát, khu nghỉ dưỡng và sân khấu biểu diễn hoạt động quanh năm. Thành phố đón nhiều chương trình âm nhạc, từ các chuyến lưu diễn quốc tế đến những chuỗi biểu diễn cố định của nghệ sĩ.

PH Live nằm trên đại lộ Las Vegas Strip, thuộc khu phức hợp Planet Hollywood. Theo đơn vị vận hành Caesars Entertainment, nhà hát có sức chứa khoảng 7.000 chỗ và là địa điểm tổ chức các chương trình biểu diễn, điểm dừng của những chuyến lưu diễn.

Vũ Trụ “Say Hi” mang đến đội hình nghệ sĩ có màu sắc đa dạng, từ pop, R&B đến rap, hip-hop. Cuộc đổ bộ của hơn 20 anh trai, em xinh tại Las Vegas tạo nên bức tranh nhạc Việt sôi động trên đất Mỹ.

Điểm kết nối của chương trình là loạt ca khúc tiếng Việt đồng hành người nghe qua chương trình âm nhạc và các nền tảng số. Khi được đưa lên sân khấu, các bài hát có thêm không gian để phát triển cùng bản phối, vũ đạo và những màn kết hợp giữa nghệ sĩ.

Với người Việt tại Mỹ, đêm nhạc là cơ hội gặp trực tiếp những gương mặt từng theo dõi từ xa. Với khán giả mới, sự xuất hiện của nhiều ca sĩ, rapper trong cùng chương trình mở ra dịp tiếp cận các màu sắc khác nhau của nhạc Việt đương đại.

Nếu Vũ Trụ “Say Hi” mang đến không khí của một đêm hội nhiều nghệ sĩ, Mắt Nhắm Mắt Mở đưa khán giả vào không gian âm nhạc riêng của HIEUTHUHAI. Hai chương trình có cùng điểm xuất phát từ Việt Nam, nhưng khác nhau ở cách tổ chức nội dung và câu chuyện trên sân khấu.

Việc cùng hiện diện tại Las Vegas trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tạo thêm một điểm hẹn cho cộng đồng yêu nhạc Việt, đồng thời mở ra cơ hội giới thiệu các sản phẩm biểu diễn được phát triển trong nước đến khán giả ở Mỹ.

HIEUTHUHAI đưa concert cá nhân đến Mỹ

Trước khi đến Las Vegas, Mắt Nhắm Mắt Mở đã trải qua ba đêm diễn tại Việt Nam. Hai đêm đầu tổ chức ngày 1 và 2/8 tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TPHCM, đêm thứ ba diễn ra ngày 1/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội. Theo ban tổ chức, các hạng vé của ba đêm đều được bán hết trước ngày diễn.

Tại Hà Nội, HIEUTHUHAI trình diễn hơn 30 ca khúc trong khoảng ba tiếng. Các tiết mục được sắp xếp thành năm chương, kết hợp bản phối mới, ban nhạc trực tiếp và sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời.

Hình ảnh “ngôi nhà” trở thành điểm nhấn trong cách dàn dựng. Từ sân khấu chính, HIEUTHUHAI di chuyển đến ngôi nhà đặt giữa khu vực khán giả, biểu diễn trên mái nhà và giao lưu với người xem ở nhiều vị trí.

Concert ngày 29/11 tập trung vào hành trình của HIEUTHUHAI. Những ca khúc quen thuộc được đặt trong một chương trình xuyên suốt, đưa khán giả đi qua các giai đoạn và trạng thái cảm xúc khác nhau của nam rapper.

Las Vegas là điểm dừng quốc tế đầu tiên của Mắt Nhắm Mắt Mở. Việc chuyển từ các sân khấu tại Việt Nam sang PH Live đặt ra yêu cầu mới về phối hợp nhân sự, thiết bị và tổ chức biểu diễn.

Dịp cuối tuần Lễ Tạ ơn năm nay, cuộc hội ngộ của các “anh trai”, “em xinh” cùng concert cá nhân của HIEUTHUHAI tạo nên một cuộc hẹn âm nhạc Việt kéo dài hai đêm tại Las Vegas. Tại một trong những trung tâm giải trí sôi động của nước Mỹ, khán giả có dịp gặp gỡ các nghệ sĩ yêu thích, cùng bạn bè và người thân thưởng thức những ca khúc quen thuộc.