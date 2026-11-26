Hậu Hoàng mắc ung thư máu

TPO - TikToker Hậu Hoàng cho biết cô mới được bác sĩ thông báo mắc ung thư máu hai ngày trước. “Tôi vẫn đang trong trạng thái khóc hết nước mắt”, cô chia sẻ.

Tối 26/11, Hậu Hoàng chia sẻ cô mắc ung thư máu. Nữ TikToker nói chưa biết phải đối diện với tin này thế nào và mong khán giả tiếp tục đồng hành.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Hậu Hoàng kể trước đây cô thường nghe đến bệnh máu trắng khi xem phim Hàn Quốc. Cô không ngờ có ngày chính mình nghe bác sĩ thông báo mắc bệnh. Hậu Hoàng cho biết cô đã khóc nhiều trong hai ngày qua, kể cả khi ngồi viết những dòng chia sẻ với người hâm mộ.

Kênh YouTube của Hậu Hoàng có 8,4 triệu lượt đăng ký, còn trang Facebook của cô có 4,1 triệu lượt theo dõi. Cô là người lạc quan, năng lượng tích cực.

“Không nghĩ hai chữ ung thư lại khiến cho một người tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy. Tôi mới phát hiện ra hai ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt”, Hậu Hoàng cho hay.

Cô khép lại bài đăng bằng lời tự động viên bản thân và nhắc khán giả giữ gìn sức khỏe.

Chỉ sau 30 phút, bài viết của Hậu Hoàng ghi nhận gần 30.000 lượt tương tác và khoảng 2.000 bình luận. Nhiều khán giả gửi lời động viên, mong cô giữ tinh thần trong thời gian tới.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô từng theo học tại Học viện Tài chính. Bắt đầu với những clip hát lại ca khúc theo phong cách hài hước, Hậu Hoàng được biết đến rộng rãi trên YouTube qua các video nhạc chế như Lùn thì sao, Tấm Cám chuyện Hậu Hoàng sắp kể, Chị em cây khế…

Năm 2020, cô tham gia chương trình Sao nhập ngũ. Đến năm 2024, Hậu Hoàng góp mặt tại Chị đẹp đạp gió, thử sức với các tiết mục ca hát và vũ đạo trên sân khấu.