NSND Bạch Tuyết nói về cú vấp ngã trên sân khấu

TPO - NSND Bạch Tuyết cho biết sức khỏe bà đã ổn định sau sự cố vấp ngã khi biểu diễn cùng ca sĩ Hoàng Dũng tại chương trình "Tự hào bản sắc Việt" diễn ra ở phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM).

NSND Bạch Tuyết cho biết bà nhận được nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi thăm của khán giả và đồng nghiệp sau đêm diễn tối 24/11 ở TPHCM. Nữ nghệ sĩ quyết định lên tiếng để khán giả yên tâm về tình hình sức khỏe.

Theo NSND Bạch Tuyết, ở tuổi ngoài 80, sau khi trải qua một ca đại phẫu, việc được trở lại sân khấu đã là niềm vui lớn. Dịp này, nữ nghệ sĩ có cơ hội tái ngộ ca sĩ Hoàng Dũng, cùng nam ca sĩ trình diễn ca khúc Về nghe mẹ ru trong chương trình Tự hào bản sắc Việt diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) tối 24/11. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, kết nối ba điểm cầu ở phường Sài Gòn, Bình Dương và Vũng Tàu.

NSND Bạch Tuyết cùng ca sĩ Hoàng Dũng trong ca khúc Về nghe mẹ ru.

NSND Bạch Tuyết cho biết nhiều năm qua, ê-kíp luôn chăm chút từ trang phục đến giày dép để đảm bảo bà có thể di chuyển vững vàng trên sân khấu. Tuy nhiên, trong đêm diễn tối 24/11, khi bước qua phần nối của sân khấu xoay vừa khép lại sau tiết mục trước, nữ nghệ sĩ không để ý vị trí này chưa khớp hoàn toàn nên vướng chân và ngã xuống nền sân khấu.

Trong khoảnh khắc đó, ca sĩ Hoàng Dũng đứng ngay bên cạnh, kịp thời đỡ nữ nghệ sĩ đứng dậy, sau đó tiếp tục hoàn thành trọn vẹn tiết mục.

“Cảm ơn Hoàng Dũng vì cái đỡ rất kịp lúc. Thương lắm những cuộc gọi, những tin nhắn và lời hỏi thăm mọi người gửi về", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSND Bạch Tuyết vấp ngã nhưng vẫn cố hoàn thành tiết mục.

Ở tuổi ngoài 80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài với các hoạt động nghệ thuật, từ đó lan tỏa nghệ thuật truyền thống đến với khán giả trẻ.

Tự hào bản sắc Việt quy tụ nhiều nghệ sĩ như NSND Trọng Phúc, NSƯT Hữu Quốc, ca sĩ Phương Thanh, Quang Linh, Đoan Trang, Lân Nhã, Kyo York. Các tiết mục giới thiệu những di sản và loại hình nghệ thuật truyền thống của ba miền, từ xòe Thái, nhã nhạc cung đình Huế, cồng chiêng Tây Nguyên đến đờn ca tài tử Nam Bộ.

Chương trình nhấn mạnh sức sống của văn hóa trong đời sống đương đại, với sự tiếp nối và sáng tạo của các thế hệ nghệ sĩ, công dân TPHCM.