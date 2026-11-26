Từ concert 50.000 người ở Mỹ Đình: Biến ký ức khán giả thành tài sản văn hóa

TPO - Sau đêm nhạc "Muôn sắc Việt Nam" thu hút khoảng 50.000 khán giả tại Mỹ Đình tối 24/11, những giai điệu dân gian, hình ảnh di sản và vũ điệu cộng đồng tiếp tục được nghệ sĩ trẻ chia sẻ trên mạng xã hội. Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho rằng thách thức lớn hơn là biến sức hút của một concert thành những sản phẩm văn hóa có đời sống lâu dài.

Tối 24/11, khoảng 50.000 khán giả có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) để thưởng thức chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Hàng vạn cánh tay giơ cao lightstick, cờ đỏ sao vàng tung bay trên khán đài, những giai điệu quen thuộc được khán giả hòa giọng cùng nghệ sĩ. Đêm nhạc khép lại bằng màn pháo hoa rực sáng bầu trời.

Trong hai giờ biểu diễn, hàng nghìn nghệ sĩ, diễn viên đưa người xem đi qua hành trình văn hóa từ huyền sử dựng nước, những dấu mốc lịch sử đến di sản các vùng miền và sức sáng tạo của âm nhạc đương đại.

Người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống

Thay vì sắp xếp những tiết mục dân gian thành một phần riêng biệt, ê-kíp đưa chất liệu truyền thống xuyên suốt chương trình, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, thời trang và công nghệ sân khấu.

Trong chương Muôn sắc di sản, tiết mục Bức tranh di sản giới thiệu 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Làn điệu quan họ, hát Xoan, ca trù, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên hay đờn ca tài tử Nam Bộ được trình diễn với sự tham gia của các nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản.

Ở chương Bản sắc vươn xa, nhịp điệu được đẩy nhanh với những bản phối đương đại. Tiếng ru cội nguồn kết hợp NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, đưa chất liệu dân gian đến gần hơn với cách thể hiện của những nghệ sĩ trẻ.

Ê-kíp đưa chất liệu truyền thống xuyên suốt chương trình, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, thời trang và công nghệ sân khấu.

Ở Made in Việt Nam, NSND Thanh Hoa đứng chung sân khấu với Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi. Sự kết hợp của ba thế hệ, phong cách âm nhạc tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những giọng hát đi cùng năm tháng và những nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng với công chúng trẻ.

Hình tượng mặt trời, trống đồng, chim Lạc hiện diện trên sân khấu rộng khoảng 3.000 m2. Trang phục truyền thống của các nghệ nhân, đội hình Bách Hoa bộ hành và những bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa dân tộc tạo thêm một lớp hình ảnh bên cạnh âm nhạc.

Văn hóa được giới thiệu qua âm thanh, màu sắc, chuyển động và những câu chuyện lịch sử. Ảnh: Anh Tú.

Điểm kết của chương trình là Rạng ngời văn hóa Việt Nam, sáng tác của DTAP, cùng vũ điệu cộng đồng Hoa Kết Đoàn. Những động tác đồng diễn kết hợp âm nhạc sôi động tạo cơ hội để nghệ sĩ, diễn viên và khán giả cùng tham gia.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí: Biến ký ức của 50.000 khán giả thành tài sản văn hóa lâu dài

Trao đổi với PV Tiền Phong sau chương trình, Tổng đạo diễn Muôn sắc Việt Nam Đặng Lê Minh Trí cho rằng văn hóa truyền thống đã có sức hấp dẫn. Vấn đề nằm ở cách người làm nghệ thuật lựa chọn ngôn ngữ biểu đạt và truyền tải các giá trị ấy đến công chúng.

Theo tổng đạo diễn, văn hóa Việt Nam có chiều sâu và sự phong phú, trong khi thời gian để ê-kíp nhận nhiệm vụ và hiện thực hóa chương trình chỉ khoảng một tháng. Anh cùng các cộng sự phải làm việc liên tục, tìm hiểu chất liệu văn hóa và lựa chọn cách kể chuyện phù hợp với khán giả thuộc nhiều thế hệ.

Tổng đạo diễn mong muốn sau đêm diễn, khán giả trẻ có thể chủ động tìm hiểu văn hóa truyền thống. Ảnh: Đỗ Hải.

Trong quá trình sáng tạo, ê-kíp thường xuyên đặt câu hỏi khán giả muốn xem gì, nghe gì, điều gì khiến họ tò mò và xúc động. Từ đó, các giá trị truyền thống được thể hiện bằng nhiều hình thức khác nhau.

Có những trường đoạn nghệ nhân trực tiếp trình diễn để giữ vẻ đẹp nguyên bản của di sản. Ở những tiết mục khác, chất liệu dân gian được kết hợp với giao hưởng, pop, rock và công nghệ trình diễn đương đại.

“Cả hai cách tiếp cận đều cần thiết. Bảo tồn giúp gìn giữ những giá trị được trao truyền, trong khi sáng tạo tạo điều kiện để văn hóa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay”, đạo diễn chia sẻ.

Điều Đặng Lê Minh Trí đặc biệt quan tâm là ranh giới giữa làm mới di sản và khai thác chất liệu văn hóa để tạo hiệu ứng sân khấu nhất thời.

Tổng đạo diễn cho rằng sáng tạo cần được khuyến khích, song phải bắt đầu từ sự hiểu biết và thái độ trân trọng đối với những giá trị truyền thống. Khi người làm nghệ thuật thực sự hiểu chất liệu mình sử dụng, họ có thể tự xác định giới hạn cần thiết để bảo vệ bản sắc.

Anh đánh giá tích cực khả năng hình thành xu hướng trên mạng xã hội từ những sản phẩm âm nhạc khai thác chất liệu dân gian. Một đoạn nhạc được yêu thích có thể trở thành điểm khởi đầu khiến người trẻ tìm hiểu về một làn điệu, vùng đất hay phong tục mà trước đó họ chưa biết đến.

"Tôi mong muốn nhất khi sáng tạo từ di sản là công chúng có thể yêu thích cái mới mà thêm trân quý cái gốc", anh Đặng Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Tổng đạo diễn mong muốn sau đêm diễn, một khán giả trẻ có thể chủ động tìm nghe quan họ, tìm hiểu ca trù, đến Tây Nguyên trải nghiệm không gian văn hóa cồng chiêng hoặc khám phá thêm những nét văn hóa đặc trưng của quê hương.

Từ câu chuyện tiếp cận người trẻ, người làm nghệ thuật đặt ra bài toán lớn hơn: Làm thế nào để sức hút của các concert quy mô quốc gia trở thành nguồn lực phát triển công nghiệp văn hóa?

Dẫn kinh nghiệm từ dự án Tổ quốc trong tim năm 2025, tổng đạo diễn cho biết ê-kíp đã phát triển The Concert Film, đưa những cảm xúc tại sân vận động lên màn ảnh rộng, sau đó tiếp tục tiếp cận khán giả qua các nền tảng số toàn cầu.

Ê-kíp thực hiện tiếp tục ra mắt cuốn sách nghệ thuật đa phương tiện Tổ quốc trong tim, do Đặng Lê Minh Trí là tác giả, kể lại câu chuyện lịch sử và hành trình sáng tạo của các concert trong hai năm 2025 và 2026.

Điện ảnh, xuất bản và nền tảng số có thể mở rộng đời sống của một chương trình nghệ thuật, giúp những người không trực tiếp có mặt tại sân vận động vẫn có cơ hội tiếp cận tác phẩm.

Từ kinh nghiệm đó, Tổng đạo diễn nhìn thấy nhiều khả năng phát triển tiếp theo đối với Muôn sắc Việt Nam.

Muôn sắc Việt Nam kết hợp nghệ thuật truyền thống với nghệ thuật đương đại và công nghệ trình diễn hiện đại.

Đó có thể là phim concert, album âm nhạc, sách nghệ thuật đa phương tiện, phim ngắn về các di sản và nghệ nhân, triển lãm tương tác hoặc những sản phẩm số phục vụ giáo dục văn hóa trong trường học.

Một hướng đi khác là kết nối trải nghiệm nghệ thuật với du lịch văn hóa. Sau khi yêu thích một tiết mục trên sân khấu, khán giả có thể muốn đến vùng đất đã sản sinh ra làn điệu, nghi lễ hoặc nghề thủ công được giới thiệu trong chương trình.

Khi đó, một sản phẩm nghệ thuật có khả năng tạo thêm nhu cầu tham quan, trải nghiệm, sử dụng dịch vụ địa phương. Những hoạt động này có thể mở ra cơ hội tạo sinh kế cho cộng đồng đang trực tiếp gìn giữ di sản.

Đây là cách tiếp cận công nghiệp văn hóa cần được chú trọng. Từ một ý tưởng sáng tạo, phát triển thành nhiều sản phẩm có giá trị độc lập, đa dạng hình thức phân phối và tạo nguồn thu để tái đầu tư cho nghệ thuật.

Chúng ta thực sự cần biến ký ức đẹp của 50.000 khán giả trong một đêm diễn thành ký ức sống động của hàng triệu người qua nhiều năm, nhiều thế hệ", Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí chia sẻ.

Để làm được điều đó, anh nhấn mạnh vai trò của cơ chế đầu tư và hệ sinh thái sản xuất. Thay vì chỉ tập trung nguồn lực vào từng sự kiện, Việt Nam cần có những mô hình đầu tư dài hạn cho các thương hiệu văn hóa mang bản sắc riêng, với sự tham gia của Nhà nước, doanh nghiệp và các nhà đầu tư.

Một concert quốc gia hoàn toàn có thể phát triển thành điểm hẹn thường niên, thu hút khách du lịch, tạo nhu cầu cho ngành lưu trú, ẩm thực, thương mại và những dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, muốn một chương trình trở thành sản phẩm văn hóa có khả năng khai thác lâu dài, cần sự đầu tư đồng bộ về nhân lực sáng tạo, hạ tầng biểu diễn, công nghệ sản xuất, bản quyền và hệ thống phân phối.

Qua nhiều dự án thực tế, anh nhận thấy Việt Nam có lực lượng trẻ tài năng trong âm nhạc, thiết kế, công nghệ và sản xuất nghệ thuật. Điều họ cần là cơ hội tham gia các dự án đủ lớn, làm việc cùng chuyên gia trong nước, quốc tế để nâng cao năng lực.

Khi bản sắc dân tộc trở thành lý do khiến du khách và các nhà đầu tư quốc tế muốn đến Việt Nam để trải nghiệm, hợp tác, sức mạnh mềm của văn hóa mới có thể được chuyển hóa thành nguồn lực kinh tế và xã hội.

"Chúng ta cần tạo ra một vòng tuần hoàn: đầu tư cho văn hóa, sáng tạo từ văn hóa, tạo ra giá trị kinh tế từ văn hóa và dùng chính nguồn lực ấy để tiếp tục đầu tư trở lại cho văn hóa. Tôi kỳ vọng các dự án mang bản sắc Việt trong tương lai có thể thu hút sự tham gia của những đối tác quốc tế, đồng thời tạo điều kiện để sản phẩm văn hóa Việt Nam tiếp cận thị trường thế giới". Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí

Đưa giá trị Việt đến gần giới trẻ

Sự tiếp nối các giá trị văn hóa cũng là điều được nhiều nghệ sĩ trẻ nhắc đến sau khi tham gia concert tối 24/11.

Phương Mỹ Chi, một trong những gương mặt nổi bật ở chương Bản sắc vươn xa, cho biết cô cảm thấy hạnh phúc khi được góp mặt trong chương trình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Với nữ ca sĩ, ngày 24/11 không đơn thuần là dịp tổ chức một đêm nhạc mà còn là cơ hội nhìn lại những giá trị được các thế hệ đi trước gìn giữ, trao truyền.

"Ngày 24/11 những năm sau sẽ luôn là ngày đặc biệt của mỗi trái tim Việt Nam", Phương Mỹ Chi chia sẻ.

Sự tiếp nối các giá trị văn hóa cũng là điều được nhiều nghệ sĩ trẻ nhắc đến sau khi tham gia Muôn sắc Việt Nam.

Phương Mỹ Chi cho rằng đây là dịp để mỗi người biết ơn những thế hệ đã xây dựng nền văn hóa dân tộc, đồng thời ý thức rõ hơn trách nhiệm gìn giữ, tiếp nối và làm giàu thêm di sản cha ông.

Qua những sản phẩm âm nhạc kết hợp chất liệu truyền thống và hiện đại, Phương Mỹ Chi là một trong những nghệ sĩ trẻ đang theo đuổi hướng sáng tạo dựa trên âm hưởng dân gian. Tại Muôn sắc Việt Nam, phần trình diễn Lý cò style - Rock hạt gạo tiếp tục thể hiện lựa chọn này.

Chung cảm xúc, ca sĩ Anh Tú cho biết đêm diễn mang đến cho anh nhiều trải nghiệm đặc biệt khi được thể hiện những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc.

Nam ca sĩ tin rằng âm nhạc có khả năng nuôi dưỡng tình yêu quê hương, khơi dậy niềm tự hào và đưa những giá trị văn hóa Việt đến gần hơn với thế hệ trẻ. Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi được góp tiếng hát vào chương trình có ý nghĩa trong Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên.

Biên đạo Quang Đăng vẫn giữ nguyên cảm xúc sau khi mang vũ điệu Hoa Kết Đoàn lên sân khấu Mỹ Đình.

Quang Đăng cho biết việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam là niềm hạnh phúc đối với anh trong quá trình làm nghề.

Biên đạo Quang Đăng trân trọng những khoảnh khắc đẹp ở concert.

Từ những bản phối dân gian đến trang phục, vũ đạo và hình ảnh sân khấu, Muôn sắc Việt Nam cho thấy nhiều cách thể hiện văn hóa truyền thống phù hợp với công chúng hôm nay.

Dù vậy, để những sản phẩm ấy tiếp tục có sức sống sau concert, cần thêm hoạt động phát hành, phổ biến và những dự án sáng tạo nối tiếp, thay vì chỉ trông chờ vào hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.