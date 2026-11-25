NSND Trần Hiếu tuổi 90 vẫn ở nhà thuê

TPO - NSND Trần Hiếu bị ung thư di căn xương, kèm tiểu đường và suy tim. Vợ ông cho biết cân nặng của nghệ sĩ giảm từ 82 kg xuống 57 kg. Hiện ông phải di chuyển bằng xe lăn và cần người hỗ trợ trong sinh hoạt.

Chiều 25/11, trao đổi với Tiền Phong, bà Minh Ngà - vợ NSND Trần Hiếu - cho biết chồng bà từng nhiều lần phải cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện, có lúc hôn mê. Gần đây, ông dễ xúc động, vẫn nhớ nhiều chuyện cũ nhưng có lúc không nhớ hôm trước ăn gì.

“Hiện tại, chồng tôi vẫn ăn được cơm, trưa nay ăn xong vẫn đòi đi thu âm”, bà Minh Ngà kể.

Bà Minh Ngà chăm chồng từ bữa ăn, giấc ngủ đến thuốc men. Hai người đã sống cùng nhau hơn 20 năm. Ở tuổi 74, bà cho biết từng mắc ung thư và có đợt kiệt sức vì chăm chồng, phải nằm truyền nước bên cạnh ông.

Ở tuổi 90, NSND Trần Hiếu phải di chuyển bằng xe lăn và cần người hỗ trợ trong sinh hoạt. Ông nhiều lần nhập viện, rơi vào tình trạng nguy kịch.

Hai vợ chồng từng góp tiền mua một căn hộ ở TPHCM. Năm 2014, khi NSND Trần Hiếu gặp biến cố sức khỏe, họ bán căn hộ để trang trải. Bà Minh Ngà ra Hà Nội khoảng ba năm nay. Hai vợ chồng hiện sống trong căn hộ thuê tại đây.

Bà Minh Ngà cho biết NSND Trần Hiếu đã lập di chúc. Bà cũng ghi âm lại những điều ông căn dặn, trong đó có mong muốn được ở Hà Nội đến cuối đời.

“Chồng tôi nhất định đòi về Hà Nội, chết cũng phải ở Hà Nội. Tôi giữ sức khoẻ cho ông từng ngày”, bà nói.

Theo bà Minh Ngà, khoản lương hưu khoảng 11 triệu đồng mỗi tháng của chồng không đủ chi phí điều trị và chăm sóc. “Nếu không có sự hỗ trợ từ các cháu của NSND Trần Hiếu, chúng tôi rơi vào bế tắc”, bà cho hay.

Dịp 20/11, NSND Tấn Minh và ca sĩ Trọng Tấn đến thăm thầy. Trong video do Vương Kiều Vân ghi lại, NSND Trần Hiếu ngồi trên xe lăn cất tiếng hát, Trọng Tấn đệm đàn, Tấn Minh vỗ nhịp. Theo Tấn Minh, đôi khi thầy cần thời gian mới nhớ tên học trò, nhưng chỉ cần được nhắc vài lời, ông vẫn có thể hát hết bài.

Các thế hệ học trò thăm NSND Trần Hiếu dịp 20/11.

Hai ngày sau, NSND Trần Hiếu dự lễ tôn vinh 50 văn nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho văn học, nghệ thuật do Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tổ chức. Khi được xướng tên, ông lên sân khấu bằng xe lăn. Buổi lễ nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Bà Minh Ngà cho biết đến chiều 25/11, ông vẫn vui khi nhắc lại buổi lễ.

NSND Trần Hiếu sinh năm 1936 tại Hà Nội, là anh trai nhạc sĩ Trần Tiến và cha của ca sĩ Trần Thu Hà. Ông từng là ca sĩ đơn ca tại Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương, sau đó công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ. Tên tuổi ông gắn với các ca khúc Con voi, Hò kéo pháo, Anh quân bưu vui tính… Bên cạnh biểu diễn, ông dạy thanh nhạc cho nhiều thế hệ ca sĩ, trong đó có Quốc Hưng, Tấn Minh và Trọng Tấn.