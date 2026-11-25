Nhà thơ Trần Gia Thái tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội

TPO - Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XIV bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 thành viên. Nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra tại Khách sạn La Thành (Hà Nội) với phương châm Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trách nhiệm.

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý văn hóa, văn học nghệ thuật cùng đông đảo nhà văn, nhà thơ và hội viên. Đây là dịp nhìn lại hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ XIII (2020-2025), đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ cho chặng đường 5 năm tiếp theo.

Đại hội đại biểu Hội Nhà văn Hà Nội lần thứ XIV diễn ra tại Khách sạn La Thành.



Theo báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ vừa qua, dù chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, những biến động kinh tế - xã hội và sự thay đổi trong phương thức tổ chức, quản lý các hội văn học nghệ thuật, Hội Nhà văn Hà Nội vẫn duy trì nhiều hoạt động chuyên môn, từng bước đổi mới phương thức hoạt động và tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi nghề nghiệp.

Hội đã kết nạp 160 hội viên mới, tổ chức 45 buổi sinh hoạt chuyên đề giới thiệu sáng tác của các nhà văn và 17 buổi tọa đàm về những vấn đề của văn học Thủ đô đương đại. Hoạt động xét và trao giải thưởng hằng năm cũng được duy trì, góp phần khuyến khích sáng tạo và ghi nhận những tác phẩm có chất lượng.

Về nội dung sáng tác, văn học Hà Nội tiếp tục phát triển đa dạng về đề tài và thể loại. Nhiều tác phẩm tập trung phản ánh quá trình xây dựng văn hóa, con người Hà Nội thanh lịch, văn minh, hiện đại, đồng thời khai thác những vấn đề của đời sống xã hội đương đại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế cần khắc phục. Đáng chú ý là sự thiếu vắng những tác phẩm có tầm vóc, sức khái quát lớn, tình trạng già hóa đội ngũ hội viên và nguồn kinh phí dành cho hoạt động sáng tác còn hạn chế. Đây là những vấn đề đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn trong hoạt động của Hội thời gian tới.

Bước vào nhiệm kỳ XIV (2026-2031), Hội Nhà văn Hà Nội xác định trọng tâm là nâng cao chất lượng sáng tác, hướng tới xây dựng những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh sâu sắc đời sống con người và xã hội. Hội cũng đặt mục tiêu từng bước trẻ hóa đội ngũ, phát hiện và bồi dưỡng các cây bút trẻ, tạo điều kiện để những người viết mới tham gia vào đời sống văn học Thủ đô.

Một trong những định hướng đáng chú ý là đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động Hội, từ quản lý hội viên, lưu trữ tư liệu đến quảng bá, phổ biến tác phẩm. Bên cạnh đó, Hội hướng tới mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường xã hội hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động của các chi hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV gồm 11 thành viên đã ra mắt. Nhà văn, nhà thơ Trần Gia Thái tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhà thơ Trần Gia Thái tái đắc cử Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội.

Ban Chấp hành Hội Nhà văn Hà Nội khóa XIV gồm 11 thành viên ra mắt Đại hội.

Chia sẻ sau khi tái đắc cử, ông Trần Gia Thái cho biết nhiệm kỳ mới có ý nghĩa đặc biệt khi Hội đang hướng tới dấu mốc 60 năm thành lập. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến hoạt động sáng tác, người đứng đầu Hội cho rằng đây vừa là thách thức, vừa là động lực để các nhà văn đổi mới tư duy và phương thức làm việc.

Thời gian tới, Hội dự kiến phối hợp Hội Nhà văn Việt Nam và các cơ quan chuyên môn tổ chức những lớp tập huấn, hội thảo về AI trong sáng tác và biên tập văn học, giúp người viết nhận diện rõ ranh giới giữa sáng tạo của con người với sản phẩm do công nghệ tạo ra.

Việc tiếp tục đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội đặt ra cho nhà văn Trần Gia Thái cùng Ban Chấp hành khóa XIV nhiều nhiệm vụ trong việc nâng cao chất lượng sáng tác, phát triển lực lượng kế cận và khẳng định vị thế của văn học Thủ đô trong đời sống văn hóa đương đại.