Văn hóa không chỉ cần một ngày hội

TPO - Những chương trình văn hóa liên tiếp, ở khắp mọi nơi đã tạo ra cơ hội thụ hưởng cho đông đảo nhân dân, đồng thời nó cũng tạo ra cơ hội biểu diễn cho các nghệ sĩ. Quá trình tương hỗ qua lại giữa khán giả và nghệ sĩ được kỳ vọng tạo ra một tiền đề vững chắc để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa.

Ngày 24/11 đánh dấu lần đầu Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với tư cách một ngày nghỉ lễ, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Đây không chỉ là dấu mốc đáng chú ý trong đời sống xã hội mà còn là lời khẳng định về vai trò của văn hóa trong sự phát triển đất nước.

Trách nhiệm của nghệ sĩ

Là một trong những nghệ sĩ tham gia diễu hành trong Lễ khai mạc Ngày Văn hóa, NSND Thu Hà tự hào khi được góp mặt trong chương trình kỷ niệm quy mô lớn tại Hà Nội.

Theo nữ nghệ sĩ, văn hóa không đơn thuần là lĩnh vực giải trí mà còn gắn với sự phát triển của đất nước. Chị đánh giá cao việc nhiều địa phương trên cả nước cùng tổ chức ngày hội và cho rằng mỗi nghệ sĩ hôm nay đều có trách nhiệm tôn vinh, lan tỏa các giá trị văn hóa đến công chúng.

NSND Thu Hà tham gia diễu hành trong lễ Khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hồ Gươm.

Chia sẻ với phóng viên Tiền Phong về Ngày Văn hóa Việt Nam, NSND Thanh Hoa cho rằng đây là quyết định rất đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển văn hóa.

Văn hóa không chỉ giới hạn trong thơ ca, âm nhạc, hội họa hay các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn hiện diện trong nhân cách con người, ý thức xã hội và cách ứng xử giữa người với người. Tôn vinh văn hóa cũng chính là tôn vinh những giá trị tốt đẹp của con người, lan tỏa tinh thần yêu thương, sự trân trọng và cách ứng xử văn minh, góp phần xây dựng một xã hội trật tự, nhân văn.

NSND Thanh Hoa đánh giá cao tầm quan trọng của Ngày văn hóa Việt Nam trong đời sống.

“Tôi mong muốn Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 sẽ trở thành dấu mốc kỷ niệm chính thức, góp phần tạo nên dòng chảy văn hóa xuyên suốt trong đời sống dân tộc. Điều quan trọng hơn cả là trong suốt 365 ngày của năm, mỗi người Việt Nam đều ý thức sống, hành động và ứng xử bằng trách nhiệm, tình yêu thương và những giá trị tốt đẹp của một con người có văn hóa”, bà nói.

Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh cũng bày tỏ sự vui mừng trước việc cả nước có riêng một ngày dành cho thưởng thức văn hóa. Theo ông, điều đó từng chút một, sẽ đem đến cơ hội thụ hưởng văn hóa cho nhiều người hơn.

Ca sĩ Tùng Dương sau khi tham gia chương trình Muôn sắc Việt Nam khẳng định: “Mỗi thế hệ đều có trách nhiệm tiếp nhận, diễn giải và trao truyền những giá trị mình được thừa hưởng”.

Theo nam ca sĩ, một dân tộc có thể hội nhập bằng kinh tế, khẳng định vị thế bằng khoa học, công nghệ, nhưng để thực sự có bản lĩnh và sức hấp dẫn trong cộng đồng quốc tế thì phải có nền tảng văn hóa đủ sâu sắc. Văn hóa chính là phần hồn làm nên sự khác biệt của mỗi quốc gia. Một nền văn hóa có sức sống không phải chỉ được lưu giữ trong bảo tàng, mà phải hiện diện trong đời sống, sáng tạo nghệ thuật và tâm thức các thế hệ.

Ca sĩ Tùng Dương "thắp lửa" trên sân khấu Muôn sắc Việt Nam.

Tại chiếu xẩm ở Công viên Thống Nhất dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, nghệ nhân Đào Bạch Linh mong những dịp thế này sẽ giúp xẩm tìm được lớp khán giả mới và dần trở lại trong sinh hoạt thường ngày của người dân.

Nghệ sĩ cũng ấp ủ việc truyền nghề cho nhiều người khiếm thị. Theo anh xẩm từng là kế sinh nhai của những người khiếm thị nghèo. Để họ hôm nay có cơ hội học đàn, học hát và đứng trong hàng ngũ người thực hành xẩm cũng là cách tiếp nối mạch truyền nghề từ những người khai sinh ra loại hình này.

Các nghệ sĩ mở chiếu xẩm ở Công viên Thống Nhất thu hút khán giả cả trong và ngoài nước.

Nối dài tinh thần Ngày Văn hóa

Bà Thanh Hương (công ty Galaxy) cho rằng việc có một ngày dành riêng cho văn hóa thể hiện sự quan tâm của Nhà nước đối với lĩnh vực này. Đây cũng là dịp để mỗi người có khoảng lặng nhìn nhận, cảm nhận và trải nghiệm những giá trị văn hóa theo cách riêng.

Theo bà Hương, tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam là tín hiệu tích cực, bởi điều đó cho thấy văn hóa ngày càng được nhìn nhận như một yếu tố quan trọng trong sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, văn hóa không phải là điều chỉ được nhắc đến trong những dịp kỷ niệm, những khẩu hiệu hay thông điệp truyền thông mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể trong hoạt động hằng ngày của mỗi người, mỗi tổ chức.

Niềm vui của những người tham gia chương trình Muôn sắc Việt Nam. Ảnh: Như Ý.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sách Thái Hà (Thái Hà Books) - cũng bày tỏ niềm vui khi văn hóa có thêm một vị trí đặc biệt trong đời sống dân tộc.

"Tôi vui vì văn hóa đã có thêm một vị trí đặc biệt trong đời sống dân tộc, không chỉ trong các văn bản hay lời phát biểu mà trong cả lịch sinh hoạt hằng năm của hàng triệu người Việt Nam", TS. Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ.

Ông cũng kỳ vọng Ngày Văn hóa Việt Nam không đơn thuần là dịp để học sinh, sinh viên được nghỉ học mà trở thành cơ hội để thế hệ trẻ chủ động tiếp cận những giá trị văn hóa dân tộc.

Ông mong muốn các em có thể đến bảo tàng, gặp gỡ nghệ nhân, lắng nghe ông bà kể chuyện, tìm đọc những cuốn sách hay về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Tham gia diễu hành cổ phục trong Ngày Văn hóa, Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 Vũ Thị Khánh Vi chia sẻ niềm hào hứng khi lần đầu được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật, di sản truyền thống trong cùng một không gian.

“Tôi nghĩ những chương trình như thế này rất cần thiết, bởi khi được tiếp cận bằng một hình thức sinh động, hấp dẫn, người trẻ có thêm hứng thú và cảm thấy nghệ thuật truyền thống không phải điều gì quá xa vời”, Khánh Vi nói.