TPO - Dù thời tiết se lạnh, đông đảo bạn trẻ vẫn lựa chọn áo dài, xuống phố chụp ảnh tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) trong ngày nghỉ Văn hóa Việt Nam 24/11. Bên cạnh check-in, nhiều người tranh thủ khám phá các triển lãm, không gian trải nghiệm văn hóa tại Thủ đô.
TPO - Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM và Thành Đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 102 thanh niên dân tộc thiểu số có thành tích trong học tập, lao động, rèn luyện, công tác và hoạt động cộng đồng.
TPO - Sáng 24/11, thay vì chọn những trung tâm thương mại hay quán cà phê quen thuộc, hàng nghìn người dân TP.HCM, từ những bạn trẻ lên lịch trình "chạy show" 4 di tích trong một buổi sáng đến dân văn phòng tạm gác nhịp sống hối hả, đã đổ về Bảo tàng Chiến dịch Hồ Chí Minh để tận hưởng đặc quyền tham quan miễn phí trong ngày nghỉ lễ Văn hóa Việt Nam đầu tiên.
TPO - Trong talkshow “Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc”, các khách mời nhấn mạnh lợi thế “có một không hai” của người trẻ trong hành trình phát triển văn hóa Việt là khả năng kết nối tri thức truyền thống với tư duy sáng tạo, công nghệ và phương thức tiếp cận hiện đại. Đây là nền tảng để thanh niên không chỉ bảo tồn di sản mà còn tạo ra những sản phẩm văn hóa mới, có giá trị kinh tế và sức lan tỏa trong đời sống đương đại.
TPO - Lần đầu tiên có ngày nghỉ gắn với văn hóa, người trẻ có nhiều lựa chọn: Nghỉ ngơi bên gia đình, khám phá các hoạt động văn hóa - nghệ thuật hay dành thời gian tìm hiểu những giá trị truyền thống. Với gần 400 hoạt động kỷ niệm trên cả nước, ngày nghỉ này được kỳ vọng trở thành dịp để văn hóa hiện diện gần hơn trong đời sống.
TPO - Không nhìn rõ thế giới bằng đôi mắt, Lương Tuấn Cường (Phú Thọ) vẫn tự tin bước đi trên hành trình của riêng mình. Từ chàng trai 17 tuổi một mình xuống Hà Nội đến sinh viên đại học năng động, Tuấn Cường với nghị lực vươn lên mạnh mẽ đã từng ngày vượt qua những giới hạn, theo đuổi tri thức và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.
TPO - Những đồi cỏ hồng ở Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng đang vào mùa đẹp nhất, thu hút đông đảo bạn trẻ đến check-in, săn ảnh giữa khung cảnh thơ mộng của núi rừng.
TPO - Quy hoạch tổng thể TP HC 2025–2050, tầm nhìn 100 năm mở ra mô hình siêu đô thị đa cực với 5 cực động lực và các trụ cột như trung tâm tài chính quốc tế, đổi mới sáng tạo, kinh tế số và tăng trưởng xanh. Với người trẻ, bản quy hoạch này gắn liền với những kỳ vọng thiết thực về cơ hội nghề nghiệp, môi trường sống và khả năng hiện thực hóa chính sách.
TPO - Đêm chung kết xếp hạng Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026 đã chứng kiến màn tranh tài đối kháng kịch tính của 20 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc nhất. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh hội thi là bước cụ thể hóa một trong 5 nhiệm vụ đột phá của công tác cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.
TPO - Khi AI có thể viết bài, thiết kế hay dựng video chỉ sau vài câu lệnh, người sáng tạo nội dung số đứng trước bài toán lớn: làm sao để không hòa tan giữa hàng loạt sản phẩm na ná nhau? Tại Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số, những người trong cuộc đã chia sẻ chìa khóa tạo dấu ấn và giữ giá trị thật.
TPO - Đam mê là điểm khởi đầu nhưng chưa đủ để xây dựng mô hình kinh doanh văn hóa bền vững. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả tại tọa đàm "Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc" chỉ ra những bài toán người trẻ cần giải quyết, từ phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường đến quản trị tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
TPO - Chương trình dạy tiếng Anh cộng đồng cho trẻ em do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La đang tổ chức tại các xã biên giới đang tạo không gian học tập, trải nghiệm sinh động, giúp học sinh vùng cao mạnh dạn thể hiện bản thân, khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.
TPO - Hơn 76,3 triệu người theo dõi, hơn 33,6 tỉ lượt xem trong 12 tháng gần nhất và 100% đại biểu có nguyện vọng đồng hành – đó là những con số ấn tượng tại chương trình Gặp mặt, tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026 do Trung ương Đoàn lần đầu tiên tổ chức.
TPO - Chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (300.000 USD) để mua các căn hộ cũ và nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ thu nhập từ việc cho thuê, một chủ nhà trẻ tuổi người Trung Quốc đã trở thành chủ đề gây sốt trên mạng.
TPO - Làn sóng AI tạo cơ hội làm giàu cho nhân viên ngành công nghệ, bán dẫn, nhưng đồng thời khiến nhiều lao động văn phòng, đặc biệt là người trẻ, đối mặt nguy cơ mất việc và thu hẹp cơ hội nghề nghiệp.
TPO - Triển lãm gồm các hình ảnh, video... giới thiệu hành trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi của gấu chó, gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II (Vườn quốc gia Bạch Mã).
TPO - Tại chương trình công diễn Liên hoan Âm nhạc Học sinh, sinh viên Đại học quốc gia TPHCM, các thầy cô giáo cùng hàng chục nghìn sinh viên, bạn trẻ đã thưởng thức các tiết mục tham gia liên hoan đến từ các đội thi xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những phần trình diễn đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trình bày.