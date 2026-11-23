Nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ sở hữu 14 căn hộ cho thuê

TPO - Chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (300.000 USD) để mua các căn hộ cũ và nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ thu nhập từ việc cho thuê, một chủ nhà trẻ tuổi người Trung Quốc đã trở thành chủ đề gây sốt trên mạng.

Theo tờ Sanlian Life Laboratory, Fan Junjie – người gốc Cát Lâm (đông bắc Trung Quốc) từng trải qua những ngày làm việc vất vả kéo dài tới 18 tiếng trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ y tế trực tuyến.

Vốn đã quen với giá bất động sản đắt đỏ tại các thành phố lớn, anh nhận thấy những căn hộ cũ với chi phí chỉ từ 300.000 nhân dân tệ (45.000 USD) đã bao gồm cả phí cải tạo, là một món hời.

Fan Junjie

Bắt đầu từ năm 2023, Fan đã mua tới 14 căn hộ kiểu “laopoxiao” (những căn hộ cũ kỹ, chật chội, xây dựng từ nhiều thập kỷ trước với cơ sở vật chất lỗi thời) với tổng số tiền hơn 2 triệu nhân dân tệ trong vòng hai năm. Hiện tại, 11 căn trong số đó đang được cho thuê, mang lại thu nhập ước tính 210.000 nhân dân tệ (31.500 USD) mỗi năm.

Anh tập trung vào các bất động sản gần Bệnh viện Tương Nhã (Xiangya Hospital), chuẩn hóa quy trình cải tạo và luôn mua dự trữ sẵn các linh kiện, vật dụng cần thiết để bảo trì nhà.

Căn hộ rẻ nhất mà anh mua có giá 150.000 nhân dân tệ, mang lại thu nhập 1.700 nhân dân tệ mỗi tháng; trong khi căn đắt nhất với tổng chi phí gần 310.000 nhân dân tệ (bao gồm thuế, phí môi giới và cải tạo) được cho thuê với giá 2.200 nhân dân tệ mỗi tháng.

Ở tuổi 30, Fan đã đạt được mục tiêu độc lập tài chính và nghỉ hưu sớm (phong cách sống FIRE).

Căn hộ rẻ nhất của Fan có giá 150.000 nhân dân tệ và mang lại thu nhập 1.700 nhân dân tệ mỗi tháng, trong khi căn đắt nhất có chi phí gần 310.000 nhân dân tệ đã bao gồm cải tạo và thuế, được cho thuê với giá 2.200 nhân dân tệ. Ảnh: QQ.com

Tuy nhiên, thực tế việc làm chủ nhà lại không hề nhàn nhã như anh từng kỳ vọng.

Các khoản phí môi giới, thuế, chi phí sửa chữa cùng những yêu cầu từ phía người thuê nhà cũng là những yếu tố gây đau đầu, trong khi giá bất động sản sụt giảm cũng khiến số vốn của anh đối mặt với rủi ro. Hôm 26/10, Fan thông báo trên mạng rằng anh sẽ không mua thêm bất động sản nữa, với lý do: “Thời điểm vàng đã qua rồi.”

Anh dự định chuyển hướng dòng tiền sang các quỹ cổ tức và cổ phiếu có tỉ lệ chi trả cổ tức cao, thay thế thu nhập từ tiền thuê nhà bằng các khoản chi trả từ đầu tư.

Fan cho rằng việc thu tiền thuê nhà và nhận cổ tức không khác biệt nhiều: Cả hai đều tạo ra dòng tiền từ các tài sản sinh lời, dù cả hai đều tiềm ẩn rủi ro về vốn.

Điểm khác biệt chính, theo anh, nằm ở tính thanh khoản. Các quỹ cổ tức có thể được bán trong vài ngày, trong khi việc cho thuê một căn hộ có thể mất hàng tuần từ lúc đăng tin cho đến khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên.

Câu chuyện của anh Fan đã thu hút hơn 200 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, phản ánh một xu hướng phổ biến trong giới đầu tư trẻ ở nước này: Họ đang chuyển sang đầu tư vào cổ tức để tích lũy cho tuổi nghỉ hưu và đạt được sự độc lập tài chính lớn hơn.

Theo dữ liệu từ Ant Fortune, những người sinh sau năm 1995 chiếm gần 40% số người sử dụng các quỹ chỉ số cổ tức trong nửa đầu năm nay, tăng 44% so với cùng kỳ năm trước.

“Một khi thu nhập từ cổ tức vượt quá tiền lương, tôi có thể nghỉ việc và sống tự do hơn,” một người dùng chia sẻ, coi đây như tấm lá chắn trước môi trường làm việc ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia phân tích cảnh báo rằng không nên coi cổ tức là nguồn thu nhập được đảm bảo. Việc chi trả cổ tức của doanh nghiệp phụ thuộc vào lợi nhuận, trong khi giá cổ phiếu sụt giảm có thể làm hao hụt vốn đầu tư.

Fan cũng đã thực hiện đa dạng hóa tài chính cá nhân. Anh giữ quỹ dự phòng đồng thời phân bổ số tiền dự kiến ​​chi tiêu trong 1 đến 3 năm tới vào các quỹ trái phiếu rủi ro thấp và các sản phẩm quản lý tài sản của ngân hàng.

Hiện sinh sống và du lịch tại Lào, Fan nói thêm rằng chiến lược của anh không phù hợp với tất cả mọi người và các quyết định đầu tư cần được điều chỉnh dựa trên hoàn cảnh riêng của mỗi cá nhân.

Một người dùng mạng bình luận: “Đa dạng hóa là một lựa chọn thông minh. Việc chuyển từ bất động sản sang các mã chứng khoán có thể khiến thế hệ đi trước cảm thấy bất an, nhưng dù sao cũng đừng bao giờ bỏ tất cả trứng vào một giỏ.”

Một người khác bày tỏ: “Bất động sản hay cổ phiếu đều có chung một rủi ro: Chọn sai thời điểm có thể dẫn đến thua lỗ chắc chắn. Không có chuyện ngồi không mà hưởng lợi nhuận dễ dàng đâu.Việc đầu tư đòi hỏi phải nghiên cứu kỹ lưỡng.”