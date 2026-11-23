TPO - Triển lãm gồm các hình ảnh, video... giới thiệu hành trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi của gấu chó, gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II (Vườn quốc gia Bạch Mã).
TPO - Làn sóng AI tạo cơ hội làm giàu cho nhân viên ngành công nghệ, bán dẫn, nhưng đồng thời khiến nhiều lao động văn phòng, đặc biệt là người trẻ, đối mặt nguy cơ mất việc và thu hẹp cơ hội nghề nghiệp.
TPO - Tại chương trình công diễn Liên hoan Âm nhạc Học sinh, sinh viên Đại học quốc gia TPHCM, các thầy cô giáo cùng hàng chục nghìn sinh viên, bạn trẻ đã thưởng thức các tiết mục tham gia liên hoan đến từ các đội thi xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những phần trình diễn đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trình bày.
TPO - Từ một kho hàng rộng 20 m² và xuất phát điểm ngoài ngành thời trang, Phạm Chí Nhu xây dựng Coolmate thành thương hiệu bán lẻ trực tuyến, từng bước mở rộng sang thị trường Mỹ. Hành trình ấy thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng vươn lên của một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, góp phần đưa sản phẩm Việt Nam bước ra quốc tế.
TPO - Vượt qua 120 đội thi, đội HSB No Smoking (Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội) giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc” năm 2026 với dự án SpaceX – “Tắt Vape, Bật Vibe”. Dự án đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên giảm, cai thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
TPO - Cây thông, quả cầu tuyết, búp bê ông già Noel hay những món quà nhỏ xinh đang phủ kín các cửa hàng tại TPHCM. Dù Noel còn hơn một tháng nữa mới đến, thị trường quà tặng và đồ trang trí đã sớm "lên đèn", kéo người tiêu dùng vào không khí lễ hội cuối năm.
TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng trở thành không gian kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp, đưa ý tưởng nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.
TPO - Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai” mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
TPO - Từ kính thực tế ảo VR đến kiosk tra cứu thông tin, công nghệ hiện đại đang mang đến cho người trẻ cách khám phá di sản Hồ Chí Minh sinh động, mới mẻ tại Nghệ An.
TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
TPO - Trước những thách thức từ tin giả, nội dung độc hại và hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội, thanh niên Công an nhân dân được yêu cầu không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tiên phong kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trên không gian số.
Chị Võ Đặng Ý Thơ, quê ở tỉnh Gia Lai tự tay lái ô tô chở chồng vượt hơn 200km trong ngày tân hôn. Câu chuyện thú vị của cặp đôi trẻ thu hút sự chú ý trên nền tảng số.
TPO - Ngày hội "Huế trong tim tôi" tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm di sản, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, đồng thời tìm cách làm mới việc lan tỏa văn hóa Huế trong đời sống đương đại.
TPO - Vòng Chung kết toàn quốc Giải Pickleball Thanh niên Việt Nam năm 2026 với sự tham gia tranh tài của gần 400 vận động viên tham gia tranh tài ở 8 nội dung thuộc hai hạng Intermediate và Advanced.
Sáng 21/11, “vũ trụ” COSMOS BIGBANG 20TH ANNIVERSARY MEDIA EXHIBITION IN HO CHI MINH CITY chính thức mở cửa, đưa những V.I.P đầu tiên bước vào hành trình xuyên không gian và thời gian cùng BIGBANG.
TPO - Trong chương trình Chung kết Brendon I Shine diễn ra ngày 20/11, Trần Đỗ Hồ Lâm gây chú ý với màn trình diễn kết hợp sáo trúc, guitar điện và trống jazz. Tiết mục được dàn dựng như một câu chuyện âm nhạc, đưa khán giả đi từ âm hưởng dân gian đến hào khí Việt Nam.
TPO - Nhân dịp 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức khánh thành nhà nhân ái và kết nạp 95 đoàn viên mới.