TPO - Cây thông, quả cầu tuyết, búp bê ông già Noel hay những món quà nhỏ xinh đang phủ kín các cửa hàng tại TPHCM. Dù Noel còn hơn một tháng nữa mới đến, thị trường quà tặng và đồ trang trí đã sớm "lên đèn", kéo người tiêu dùng vào không khí lễ hội cuối năm.