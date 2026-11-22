Sinh viên sáng tạo giải pháp cai thuốc lá, giảng đường không khói thuốc

TPO - Vượt qua 120 đội thi, đội HSB No Smoking (Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội) giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc” năm 2026 với dự án SpaceX – “Tắt Vape, Bật Vibe”. Dự án đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên giảm, cai thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.

Vòng chung kết Cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc” 2026 với chủ đề “Create Change – Breathe Free” (Sáng tạo thay đổi – Thở phào nhẹ nhõm) do Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQG Hà Nội) tổ chức. Đây là hoạt động thuộc Dự án “Xây dựng môi trường sống lành mạnh và không khói thuốc tại Đại học Quốc gia Hà Nội”, với sự đồng hành của Tổ chức Campaign for Tobacco-Free Kids (CTFK). Cuộc thi thu hút 120 đội thi với 120 ý tưởng và 600 sinh viên tham gia.

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết

Chị Hứa Thanh Hoa - Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHQG Hà Nội cho biết, trước thực trạng thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ngày càng tiếp cận giới trẻ bằng nhiều hình thức mới, Đoàn Thanh niên ĐHQGHN xác định đoàn viên, sinh viên phải là lực lượng tiên phong. Không chỉ nói “không” với thuốc lá, đoàn viên, sinh viên còn cần chủ động đề xuất giải pháp, lan tỏa lối sống lành mạnh trong cộng đồng học đường.

“Mỗi ý tưởng được mang đến Vòng Chung kết hôm nay không chỉ là một sản phẩm dự thi, mà là một cam kết hành động của sinh viên ĐHQG Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng những dự án xuất sắc sẽ tiếp tục được hoàn thiện, thử nghiệm và nhân rộng ngay trong khuôn viên đại học, để mỗi giảng đường, mỗi ký túc xá thực sự trở thành không gian trong lành, không khói thuốc”, chị Hứa Thanh Hoa chia sẻ.

Thành viên đội thi thuyết trình về dự án tại vòng chung kết.

Vòng Chung kết diễn ra gồm ba phần thi. Kết quả chung cuộc, Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội HSB No Smoking (Trường Quản trị và Kinh doanh), với dự án SpaceX – “Tắt Vape, Bật Vibe”. Dự án nhằm xây dựng môi trường học đường không khói thuốc bằng mô hình ba giải pháp gồm: không gian thư giãn RelaxZone, ứng dụng web AirMate và các hoạt động truyền thông. Dự án hướng đến mục tiêu kép là hỗ trợ sinh viên cai, giảm thuốc lá và thúc đẩy lối sống lành mạnh, không khói thuốc.

Các giải thưởng tại vòng chung kết.

Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội BND (Trường Đại học Công nghệ) và đội 5 phút good mood (Trường Đại học Ngoại ngữ). Đội BND đồng thời giành Giải Khán giả bình chọn nhiều nhất.

Ban tổ chức trao 2 giải Nhì cho 2 đội thi

Giải Ba thuộc về các đội PIECES OF CAKE (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn); Trạm thở – Lá phổi nở hoa (Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật) và FIBE BIG BANG (Trường Đại học Kinh tế). Ban Tổ chức cũng trao 6 Giải Khuyến khích cho các đội có kết quả tốt tại Vòng 2.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi cũng đồng thời phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, sinh viên trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới.