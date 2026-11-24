Thành tích ấn tượng của Quán quân Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc năm 2026

TPO - Vượt qua những phần thi đối kháng kịch tính trên sân khấu, anh Nguyễn Quý Nhật Linh – Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang (Quảng Trị) xuất sắc giành ngôi vị cao nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026; bổ sung vào bảng thành tích ấn tượng trong công tác, phong trào thanh niên.

Tối 23/11, tại Hà Nội, Vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026 do Trung ương Đoàn tổ chức với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy trao giải Nhất cho anh Nguyễn Quý Nhật Linh. Ảnh: Xuân Tùng

Bản lĩnh qua từng vòng thi đối kháng

Bước vào đêm thi quyết định là 20 thí sinh có kết quả cao nhất, những gương mặt xuất sắc đã vượt qua 36 thí sinh vòng chung kết để góp mặt tại vòng đối kháng trực tiếp trên sân khấu.

Trải qua 3 phần thi gay cấn “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Nhạy bén” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”, anh Nguyễn Quý Nhật Linh - Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Quảng Trị, Bí thư Đoàn xã Hiếu Giang, xuất sắc chinh phục các câu hỏi về kiến thức, kỹ năng và bản lĩnh ứng biến, xử lý các tình huống, vấn đề thực tiễn gắn liền với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở. Tổng điểm 3 phần thi của anh là 193.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh cùng các thí sinh tranh tài tại phần thi "Thông thái". Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Nguyễn Quý Nhật Linh cho biết cảm xúc vỡ òa khi được xướng tên ở ngôi vị cao nhất: “Tôi rất vui khi giành giải Nhất cuộc thi. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm của bản thân để cố gắng phát huy tốt hơn nữa vai trò Bí thư Đoàn cơ sở, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Anh Linh cho biết, đêm thi đối kháng sân khấu thực sự gay cấn, đòi hỏi thí sinh không chỉ có kiến thức tổng hợp mà còn phải thể hiện tư duy, sự nhạy bén, khả năng hùng biện và xử lý tình huống và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Với anh Linh, khoảnh khắc nghẹt thở nhất là khi chỉ còn 2 trong tổng số 5 "tim" ở phần thi đầu tiên "Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái". “Các thí sinh khác đều có kiến thức nền rất vững và bản lĩnh, tôi đã tự nhủ và động viên bản thân phải bình tĩnh, nỗ lực để vượt qua các câu hỏi để lọt vào Top 10 và bước tiếp vào những phần thi quyết định”, anh Linh nói.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh giành tổng điểm cao nhất sau 3 phần thi đêm chung kết 23/11. Ảnh: Xuân Tùng

Với giải Nhất Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, anh Linh đã bổ sung thêm vào bảng thành tích và hoạt động phong trào ấn tượng của mình. Trước đó, anh Linh được T.Ư Đoàn trao tặng Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026 và được T.Ư Hội LHTN Việt Nam trao tặng Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026.

Không chỉ xuất sắc trong hội thi, anh Linh còn ghi dấu ấn trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi ở thực tiễn.

Trong vai trò "thủ lĩnh thanh niên", anh Linh đã đóng góp, triển khai nhiều sáng kiến, mô hình hay, phần việc hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của người dân địa phương. Nổi bật là mô hình “Thanh niên Hiếu Giang đồng hành cùng chính quyền hai cấp” với nòng cốt là đội tình nguyện gồm 50 thành viên do anh trực tiếp thành lập.

Đội hình xung kích này đã trở thành điểm tựa tin cậy, tích cực hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn kích hoạt định danh điện tử VNeID và duy trì đều đặn hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện vì Nhân dân” ngay tại cơ sở.

Anh Linh còn thể hiện khả năng kết nối, vận động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa để trao tặng nhiều suất quà an sinh cho các hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình nghĩa tặng cựu thanh niên xung phong; triển khai công trình “Ánh sáng đường quê”.

Lộ diện các thủ lĩnh thanh niên xuất sắc

Tại đêm chung kết xếp hạng và trao giải, Ban Tổ chức đã trao trao giải cho các thí sinh xuất sắc với phần thưởng là Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tiền mặt.

Anh Nguyễn Quý Nhật Linh xuất sắc giành giải Nhất với phần thưởng trị giá 30 triệu đồng, đồng thời vinh dự được chọn làm đại biểu tham gia hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” – một phần thưởng ý nghĩa tiếp thêm động lực cho người cán bộ Đoàn cơ sở tiếp tục cống hiến và lan tỏa sức trẻ.

Hai giải Nhì cho chị Võ Như Ngọc – Bí thư Đoàn xã Phú Hữu (Cần Thơ) và chị Lê Ái Nhân – Bí thư Đoàn xã Bà Điểm (TPHCM). Chị Võ Như Ngọc cũng là thí sinh đạt giải “Cán bộ Đoàn được yêu thích nhất”.

Ba giải Ba thuộc về anh Nguyễn Văn Hùng – Bí thư Đoàn phường Hoà Bình (Phú Thọ), chị Dương Thị Giang – Bí thư Đoàn xã Con Cuông (Nghệ An) và chị Ngô Thị Tú Trinh – Bí thư Đoàn phường Điện Bàn Đông (Đà Nẵng).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 4 giải Khuyến khích; giải “Tác phẩm được yêu thích nhất” thuộc về anh Võ Đặng Hà Giang – Bí thư Đoàn phường An Hội (Vĩnh Long).

Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết và Trưởng ban Đoàn thể Nhân dân, Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các Đoàn thể T.Ư Vy Tư Liệu trao giải Nhì cho thí sinh. Ảnh: Xuân Tùng

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư T.Ư Đoàn Hồ Hồng Nguyên trao giải Ba cho thí sinh. Ảnh: Xuân Tùng

Ban tổ chức trao giải Khuyến khích cho thí sinh. Ảnh: Xuân Tùng