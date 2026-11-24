TPO - Khi AI có thể viết bài, thiết kế hay dựng video chỉ sau vài câu lệnh, người sáng tạo nội dung số đứng trước bài toán lớn: làm sao để không hòa tan giữa hàng loạt sản phẩm na ná nhau? Tại Hội nghị Thanh niên sáng tạo nội dung số, những người trong cuộc đã chia sẻ chìa khóa tạo dấu ấn và giữ giá trị thật.