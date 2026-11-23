Kịch tính màn đấu trí đối kháng tìm kiếm thủ lĩnh Đoàn cơ sở xuất sắc toàn quốc

TPO - Đêm chung kết xếp hạng Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026 đã chứng kiến màn tranh tài đối kháng kịch tính của 20 thủ lĩnh Đoàn xuất sắc nhất. Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh hội thi là bước cụ thể hóa một trong 5 nhiệm vụ đột phá của công tác cán bộ Đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tối 23/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026 với chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của Đoàn”.

Tham dự chương trình có anh Bùi Quang Huy - Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; chị Hồ Hồng Nguyên - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư. Cùng dự 36 Bí thư Đoàn xã, phường, đặc khu tiêu biểu đại diện cho 34 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

Tiết mục văn nghệ mở màn đêm Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II. Ảnh: Xuân Tùng

Cụ thể hóa nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031

Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn khẳng định, công tác cán bộ Đoàn là 1 trong 5 nhiệm vụ đột phá của nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ quan trọng này, góp phần tạo sân chơi bổ ích để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Theo anh Lâm, hội thi năm nay tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Hội thi đã thu hút 3.300 thí sinh trên tổng số 3.321 xã, phường, đặc khu tham gia với 16.905 lượt thi thành công ở vòng loại. Căn cứ kết quả vòng loại trực tuyến, 34 tỉnh, thành đã tổ chức vòng thi cấp tỉnh bằng nhiều hình thức khác nhau và qua đó đã lựa chọn 36 đại diện xuất sắc để vào vòng chung kết toàn quốc.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Đánh giá về chất lượng hội thi, anh Lâm ghi nhận nhiều điểm mới nổi bật. Công tác tuyên truyền được các tỉnh, thành đoàn đầu tư nghiêm túc, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong đoàn viên, thanh niên. Hội thi được thiết kế khoa học, bài bản và hiện đại, tích hợp hài hòa giữa kiến thức lý luận, kỹ năng, nghiệp vụ với năng lực ứng dụng công nghệ số. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên nội dung về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào hội thi, song song với việc phát huy triệt để các tính năng của Ứng dụng Thanh niên Việt Nam.

Anh Lâm nhấn mạnh: "Vòng chung kết được thiết kế với thể lệ mới so với lần thứ nhất, nhằm đánh giá toàn diện năng lực của thí sinh từ kiến thức, kỹ năng đến tư duy, khả năng phân tích, xử lý tình huống, bảo vệ quan điểm. Hội thi không chỉ là sự tranh tài của các thủ lĩnh Đoàn cơ sở, mà là sân chơi để giúp đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở được rèn luyện, được nâng cao về nghiệp vụ, về kỹ năng, góp phần quan trọng vào quá trình tự học tập, tự nghiên cứu đối với cán bộ Đoàn".

Ban Tổ chức hy vọng từ những kinh nghiệm và bài học quý báu thông qua hội thi này, các Bí thư Đoàn xã, phường sẽ vận dụng, phát huy tốt trong quá trình công tác tại cơ sở; đồng thời các tỉnh, thành đoàn sẽ nghiên cứu, áp dụng để tiếp tục có nhiều sân chơi hơn nữa cho đội ngũ Bí thư Đoàn, cán bộ Đoàn các cấp", anh Nguyễn Tường Lâm.

Cân tài cân sức trên sân khấu đối kháng

Tại vòng chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ II, năm 2026, 36 thủ lĩnh Đoàn cơ sở đã trải qua hai ngày tranh tài liên tục (22 – 23/11) với ba nội dung thi mang tính sàng lọc cao gồm: “Bí thư Đoàn cơ sở - Sáng tạo”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Trải nghiệm” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Kiến thức”.

20 gương mặt có thành tích cao nhất bước vào vòng thi đối kháng trực tiếp trên sân khấu.

20 thí sinh tranh tài ở vòng đối kháng trên sân khấu đêm Chung kết. Ảnh: Xuân Tùng

Ngay từ những phút đầu tiên, sân khấu đêm chung kết đã thu hút sự chú ý với chuỗi ba phần thi đối kháng: “Bí thư Đoàn cơ sở - Thông thái”, “Bí thư Đoàn cơ sở - Nhạy bén” và “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”. Khác với các phần thi trước đó, thể lệ đối kháng đòi hỏi các thí sinh không chỉ nắm chắc kiến thức tổng hợp mà còn phải thể hiện tư duy phản xạ nhanh, sự nhạy bén, khả năng hùng biện thuyết phục và bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Các thí sinh tập trung cao độ đưa ra câu trả lời nhanh và chính xác. Ảnh: Xuân Tùng

Ở hai phần thi “Thông thái” và “Nhạy bén”, các thí sinh liên tiếp cho thấy phông kiến thức sâu rộng về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, cùng sự am hiểu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế. Những màn trả lời dứt khoát, lập luận sắc sảo tạo nên bầu không khí thi đua sôi nổi, bám đuổi sát sao từng điểm số.

10 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi "Bí thư đoàn cơ sở - Nhạy bén". Ảnh: Xuân Tùng

Cao trào của đêm chung kết được đẩy lên đỉnh điểm tại phần thi “Bí thư Đoàn cơ sở - Bản lĩnh”. Sáu gương mặt xuất sắc nhất được lựa chọn và chia thành 3 cặp thi đấu đối kháng trực tiếp. Trong thế trận mặt đối mặt, từng thí sinh lần lượt đề xuất phương án, xử lý các tình huống phát sinh mang tính thực tiễn cao, đồng thời phải bảo vệ đến cùng quan điểm và lựa chọn của mình trước lập luận phản biện từ đối thủ.

Đây không chỉ là màn đấu trí về lý luận mà còn là thước đo trực diện năng lực tham mưu của người cán bộ Đoàn với cấp ủy, chính quyền; khả năng lãnh đạo, điều hành, xử lý tình huống và giải quyết các bài toán thực tiễn tại địa phương. Sự tự tin, linh hoạt và quyết đoán của các cặp đấu đã chứng minh bản lĩnh vững vàng của thế hệ thủ lĩnh Đoàn ở cấp xã, phường, đặc khu trong giai đoạn mới.

Các thí sinh trong phần thi "Bản lĩnh". Ảnh: Xuân Tùng