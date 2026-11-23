Người trẻ cần lưu ý gì khi 'kiếm tiền' từ văn hóa?

TPO - Đam mê là điểm khởi đầu nhưng chưa đủ để xây dựng mô hình kinh doanh văn hóa bền vững. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả tại tọa đàm "Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc" chỉ ra những bài toán người trẻ cần giải quyết, từ phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường đến quản trị tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.

Biến đam mê văn hóa, nghệ thuật thành hoạt động kinh doanh bền vững, vừa tạo sinh kế vừa đóng góp cho cộng đồng không dễ dàng. Tại tọa đàm Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc do Báo Tiền Phong tổ chức, các diễn giả đã chia sẻ những kinh nghiệm và lưu ý giúp người trẻ khởi nghiệp, khai thác giá trị văn hóa hiệu quả.

Không thể chỉ làm văn hóa bằng đam mê

Gần 10 năm theo đuổi con đường nghiên cứu, phục dựng và kinh doanh cổ phục, anh Nguyễn Đức Lộc - nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, sáng lập thương hiệu cổ phục Ỷ Vân Hiên cho rằng hành trình biến niềm đam mê văn hóa thành sinh kế không đơn thuần là một trải nghiệm hay cuộc vui, mà cần phải được xác định như một sự nghiệp lâu dài.

"Ngay từ những ngày đầu quyết định theo đuổi lĩnh vực này, tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều, đặc biệt là khi quyết định rời bỏ công việc cũ để bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới. Tôi xác định đây không chỉ là sở thích nhất thời mà phải được xác định là sự nghiệp lâu dài. Vì vậy, trước hết, công việc phải nuôi sống được chính nó, sau đó nuôi sống được mình và tạo ra sinh kế cho nhiều người khác", anh Nguyễn Đức Lộc cho biết.

Tại talkshow Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc do Báo Tiền Phong thực hiện, các chuyên gia chia sẻ những kinh nghiệm và lưu ý giúp người trẻ khởi nghiệp, khai thác giá trị văn hóa hiệu quả.

Khi đó, khái niệm doanh nghiệp và kinh doanh văn hóa còn mới mẻ tại Việt Nam, thị trường chưa định hình rõ nét. Vì vậy, anh Đức Lộc phải tự tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia có công nghiệp văn hóa phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc để tìm hướng đi phù hợp trong nước.

Từ quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu Ỷ Vân Hiên, anh Lộc cho rằng người trẻ muốn kinh doanh văn hóa phải giải quyết trước hết bài toán cân bằng giữa giá trị văn hóa và nhu cầu thị trường.

"Với câu chuyện cổ phục, chúng tôi luôn phải cân bằng được yếu tố lịch sử, văn hóa và thời trang. Cổ phục vừa mang giá trị lịch sử, vừa có yếu tố thời trang. Vì vậy, cần xác định được sự cân bằng phù hợp để sản phẩm vừa giữ được tinh thần văn hóa, vừa có sức hấp dẫn với công chúng", anh Đức Lộc nói.

Anh Nguyễn Đức Lộc - nhà thiết kế, nhà nghiên cứu, sáng lập thương hiệu cổ phục Ỷ Vân Hiên chia sẻ kinh nghiệm trong gần 10 năm kinh doanh văn hóa.

Bài toán tiếp theo là cân bằng giữa văn hóa và kinh tế. Khi đã bước vào kinh doanh, lợi nhuận là yếu tố quan trọng, nhưng không thể vì mục tiêu kinh tế mà xem nhẹ giá trị văn hóa. Ngược lại, nếu chỉ chạy theo đam mê, quá chú trọng yếu tố văn hóa mà không bảo đảm hiệu quả kinh tế, hoạt động cũng khó duy trì lâu dài. Vì vậy, hai yếu tố này cần song hành, hỗ trợ lẫn nhau.

"Khi dấn thân vào kinh doanh văn hóa, bên cạnh việc đào sâu chuyên môn, cần xác định thật rõ lĩnh vực, ngành nghề và thị trường mà mình hướng đến. Văn hóa có rất nhiều lĩnh vực, nhiều ngách với tính ứng dụng khác nhau. Vì vậy, cần xác định sản phẩm của mình thuộc lĩnh vực nào, yếu tố văn hóa chiếm tỷ trọng ra sao và khả năng ứng dụng trên thị trường như thế nào", anh Nguyễn Đức Lộc nêu.

Trang phục của Ỷ Vân Hiên xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn.

Một vấn đề khác là yêu cầu tuân thủ pháp lý, đặc biệt trong đăng ký kinh doanh, bảo hộ thương hiệu và sở hữu trí tuệ và bảo hộ sản phẩm. "Đây đều là những yếu tố cần được tính toán ngay từ đầu nếu muốn theo đuổi con đường kinh doanh văn hóa lâu dài", anh Lộc nhận định.

Đừng chỉ quan tâm sản phẩm có bán được hay không

Cùng chia sẻ về bài toán kinh doanh các sản phẩm văn hóa, anh Phạm Đức Long - Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam, cho rằng những khó khăn trong kinh doanh văn hóa cũng là vấn đề chung của các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Anh Long nhận định, nhiều người trẻ quyết định khởi nghiệp vì quá yêu thích một lĩnh vực, đồng thời nhận thấy sản phẩm có tiềm năng tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, sự hào hứng với sản phẩm đôi khi khiến người khởi nghiệp bỏ qua những yếu tố quan trọng như quy mô thị trường, lợi nhuận gộp, tài chính và khả năng vận hành.

Anh Phạm Đức Long - Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam cho rằng khi người trẻ khởi nghiệp không nên chỉ quan tâm sản phẩm có bán được hay không.

Bản thân doanh nghiệp của anh từng mất khoảng một năm tập trung xử lý các vấn đề về thuế, giấy tờ và cơ cấu lại tài chính. Đây là những công việc mà nhiều doanh nghiệp ở giai đoạn đầu thường chưa tính toán đầy đủ.

"Người khởi nghiệp thường chỉ quan tâm đến sản phẩm, xem sản phẩm có bán được hay không, có đáp ứng được ý tưởng sáng tạo của mình hay không mà chưa tính toán đầy đủ những yếu tố khác", anh Đức Long chia sẻ.

Theo anh, trong khoảng hai năm trở lại đây, hoạt động kinh doanh gắn với văn hóa đã có những tín hiệu khả quan hơn, từ chính sách của Nhà nước đến sự quan tâm của doanh nghiệp và đối tác.

Với các đơn vị trực tiếp sản xuất, phát triển sản phẩm, lợi thế là có thể chủ động trong quá trình sáng tạo. Thách thức đặt ra là làm thế nào để sản phẩm vừa đáp ứng nhu cầu thị trường, vừa giữ được giá trị văn hóa

Trong khi đó, những doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phải đối mặt với bài toán thuyết phục đối tác ứng dụng văn hóa vào sản phẩm, hoạt động kinh doanh và chứng minh hiệu quả kinh tế mà lựa chọn này mang lại. "Chỉ khi thuyết phục được các doanh nghiệp nhìn thấy giá trị đó, thị trường cho những sản phẩm, dịch vụ ứng dụng văn hóa mới có thể mở rộng", anh Đức Long cho biết.

﻿ ﻿ ﻿ Với Xin Chào Việt Nam - doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, người đứng đầu cần thuyết phục đối tác về giá trị và hiệu quả kinh tế khi ứng dụng văn hóa vào sản phẩm, hoạt động kinh doanh.

Theo Giám đốc sản xuất dự án Xin Chào Việt Nam, doanh nghiệp ngày càng chủ động đưa yếu tố văn hóa vào sản phẩm. Anh dẫn chứng, một đối tác của mình trong lĩnh vực giáo dục trẻ em đã đề xuất lấy văn hóa làm điểm khác biệt, thông qua những câu chuyện cổ tích và nghệ thuật múa rối nước để truyền tải giá trị giáo dục.

Với anh, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy doanh nghiệp đã chủ động nhận diện giá trị của văn hóa và tìm cách ứng dụng vào hoạt động kinh doanh. Những nỗ lực nâng cao nhận thức cộng đồng trước đó cũng tạo nền tảng để mở rộng thị trường, không chỉ dừng ở khai thác chất liệu truyền thống mà còn phát triển các sản phẩm ứng dụng văn hóa trong nhiều lĩnh vực.

"Một vấn đề quan trọng tôi muốn nhấn mạnh với các bạn trẻ khi bắt đầu xây dựng doanh nghiệp văn hóa là quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm của mình. Đây cũng là vấn đề mà các bạn cần đặc biệt quan tâm, tìm hiểu kỹ trước khi bắt tay vào sáng tạo và kinh doanh trong những lĩnh vực liên quan đến văn hóa", anh Đức Long nói.