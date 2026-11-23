TPO - Chương trình dạy tiếng Anh cộng đồng cho trẻ em do Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Sơn La đang tổ chức tại các xã biên giới đang tạo không gian học tập, trải nghiệm sinh động, giúp học sinh vùng cao mạnh dạn thể hiện bản thân, khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức.
TPO - Đam mê là điểm khởi đầu nhưng chưa đủ để xây dựng mô hình kinh doanh văn hóa bền vững. Từ kinh nghiệm thực tiễn, các diễn giả tại tọa đàm "Người trẻ với sứ mệnh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc" chỉ ra những bài toán người trẻ cần giải quyết, từ phát triển sản phẩm, tìm kiếm thị trường đến quản trị tài chính và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
TPO - Hơn 76,3 triệu người theo dõi, hơn 33,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng gần nhất và 100% đại biểu có nguyện vọng đồng hành – đó là những con số ấn tượng tại chương trình Gặp mặt, tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026 do Trung ương Đoàn lần đầu tiên tổ chức.
TPO - Chi hơn 2 triệu nhân dân tệ (300.000 USD) để mua các căn hộ cũ và nghỉ hưu ở tuổi 30 nhờ thu nhập từ việc cho thuê, một chủ nhà trẻ tuổi người Trung Quốc đã trở thành chủ đề gây sốt trên mạng.
TPO - Làn sóng AI tạo cơ hội làm giàu cho nhân viên ngành công nghệ, bán dẫn, nhưng đồng thời khiến nhiều lao động văn phòng, đặc biệt là người trẻ, đối mặt nguy cơ mất việc và thu hẹp cơ hội nghề nghiệp.
TPO - Triển lãm gồm các hình ảnh, video... giới thiệu hành trình cứu hộ, chăm sóc và phục hồi của gấu chó, gấu ngựa tại Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam - cơ sở II (Vườn quốc gia Bạch Mã).
TPO - Tại chương trình công diễn Liên hoan Âm nhạc Học sinh, sinh viên Đại học quốc gia TPHCM, các thầy cô giáo cùng hàng chục nghìn sinh viên, bạn trẻ đã thưởng thức các tiết mục tham gia liên hoan đến từ các đội thi xuất sắc. Bên cạnh đó, chương trình cũng mang đến những phần trình diễn đặc sắc do các nghệ sĩ tên tuổi trình bày.
TPO - Từ một kho hàng rộng 20 m² và xuất phát điểm ngoài ngành thời trang, Phạm Chí Nhu xây dựng Coolmate thành thương hiệu bán lẻ trực tuyến, từng bước mở rộng sang thị trường Mỹ. Hành trình ấy thể hiện nỗ lực vượt khó, khát vọng vươn lên của một gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, góp phần đưa sản phẩm Việt Nam bước ra quốc tế.
TPO - Vượt qua 120 đội thi, đội HSB No Smoking (Trường Quản trị và Kinh doanh – ĐHQG Hà Nội) giành giải Nhất Cuộc thi “Sáng tạo vì một thế hệ không khói thuốc” năm 2026 với dự án SpaceX – “Tắt Vape, Bật Vibe”. Dự án đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hỗ trợ sinh viên giảm, cai thuốc lá và xây dựng môi trường học đường không khói thuốc.
TPO - Cây thông, quả cầu tuyết, búp bê ông già Noel hay những món quà nhỏ xinh đang phủ kín các cửa hàng tại TPHCM. Dù Noel còn hơn một tháng nữa mới đến, thị trường quà tặng và đồ trang trí đã sớm "lên đèn", kéo người tiêu dùng vào không khí lễ hội cuối năm.
TPO - Festival Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP. Đà Nẵng trở thành không gian kết nối sinh viên với chuyên gia, doanh nghiệp, đưa ý tưởng nghiên cứu đến gần hơn với thực tiễn.
TPO - Ngày hội Thanh niên các dân tộc năm 2026 với chủ đề “Tự hào bản sắc - Kết nối tương lai” mang đến không gian giao lưu văn hóa sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết và trách nhiệm của tuổi trẻ trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
TPO - Từ kính thực tế ảo VR đến kiosk tra cứu thông tin, công nghệ hiện đại đang mang đến cho người trẻ cách khám phá di sản Hồ Chí Minh sinh động, mới mẻ tại Nghệ An.
TPO - Tuổi trẻ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày hy sinh của Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng, góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
TPO - Trước những thách thức từ tin giả, nội dung độc hại và hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội, thanh niên Công an nhân dân được yêu cầu không chỉ làm chủ công nghệ mà còn tiên phong kiến tạo, dẫn dắt và lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp trên không gian số.
Chị Võ Đặng Ý Thơ, quê ở tỉnh Gia Lai tự tay lái ô tô chở chồng vượt hơn 200km trong ngày tân hôn. Câu chuyện thú vị của cặp đôi trẻ thu hút sự chú ý trên nền tảng số.
TPO - Ngày hội "Huế trong tim tôi" tạo không gian để đoàn viên, thanh niên trải nghiệm di sản, làng nghề, nghệ thuật truyền thống, đồng thời tìm cách làm mới việc lan tỏa văn hóa Huế trong đời sống đương đại.