TPO - Hơn 76,3 triệu người theo dõi, hơn 33,6 tỷ lượt xem trong 12 tháng gần nhất và 100% đại biểu có nguyện vọng đồng hành – đó là những con số ấn tượng tại chương trình Gặp mặt, tôn vinh thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực năm 2026 do Trung ương Đoàn lần đầu tiên tổ chức.