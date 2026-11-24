Bạn trẻ Đà Nẵng học luật trên sóng livestream

TPO - Các cuộc thi trực tuyến, livestream và sân chơi tương tác đang mở rộng không gian phổ biến pháp luật, tạo thêm cơ hội để đoàn viên, thanh thiếu nhi Đà Nẵng chủ động tìm hiểu, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Tranh tài trên sóng livestream

7h tối, hàng trăm bạn trẻ cùng tranh tài hiểu biết về pháp luật phòng, chống ma túy trên fanpage Tuổi trẻ Đà Nẵng. Với sự dẫn dắt của MC, các bạn trẻ cùng trả lời các câu hỏi, trao đổi và thảo luận sôi nổi ở phần bình luận livestream.

Đây là số thứ hai lên sóng của cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến “Thanh thiếu nhi Đà Nẵng với pháp luật Việt Nam” năm 2026.

Bạn trẻ Đà Nẵng tranh tài kiến thức pháp luật trên sóng livestream. Ảnh: Giang Thanh

Với hình thức câu hỏi trắc nghiệm, tình huống gần gũi cùng sự tương tác trực tuyến, các bạn "vừa chơi, vừa học” để cập nhật những kiến thức pháp luật về phòng chống ma túy, nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng tránh, chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng.

Hoàn thành 10/10 câu hỏi của cuộc thi, em Huỳnh Bảo Huy (Trường THPT Liên Chiểu, phường Hải Vân) cho biết hình thức livestream tìm hiểu pháp luật khá thú vị, gần gũi với học sinh.

“Khi trực tiếp bình luận và trả lời, em cũng có thể kiểm tra kiến thức của mình, biết thêm những quy định trước đây chưa chú ý. Em nghĩ những hoạt động như thế này nên được tổ chức thường xuyên, với nhiều chủ đề thiết thực hơn để học sinh vừa tham gia, vừa nâng cao ý thức chấp hành pháp luật”, Huy chia sẻ.

Kéo dài gần một giờ đồng hồ, cuộc thi thu hút gần 8.000 lượt xem cùng hàng nghìn lượt bình luận tương tác, chia sẻ. Trước đó, Thành Đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tương tác trực tuyến về an toàn giao thông - vấn đề gần gũi với đời sống học đường và sinh hoạt hằng ngày của thanh thiếu nhi.

"Vừa học, vừa chơi" để trau dồi thêm kiến thức từ các tình huống thực tế.

Chương trình ghi nhận gần 15.000 lượt xem cùng hơn 6.600 lượt bình luận, 600 lượt yêu thích và 100 lượt chia sẻ.

Thời gian qua, việc tuyên truyền pháp luật trực tuyến trên không gian mạng bằng hình thức livestream đã được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai hiệu quả, kết hợp tọa đàm tương tác, các phần tranh tài kiến thức trực tuyến.

Theo anh Lê Công Hùng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cách tổ chức này mở rộng khả năng tiếp cận đối với nhóm thanh thiếu niên vốn thường xuyên sử dụng các nền tảng số. Qua đó, các tổ chức Đoàn có thêm một kênh để truyền tải kiến thức pháp luật, khuyến khích người trẻ chủ động tìm hiểu và vận dụng vào những tình huống trong cuộc sống.

Đa dạng hóa sân chơi pháp luật

Không chỉ tổ chức các cuộc thi trực tuyến, tuổi trẻ Đà Nẵng còn đổi mới tuyên truyền pháp luật bằng những phiên tòa giả định, sân chơi tìm hiểu pháp luật và các tình huống được sân khấu hóa.

Những phiên tòa giả định đến sân trường, giúp học sinh học luật trực quan.

Vừa qua, Đoàn phường Hội An Tây phối hợp với Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 10 và Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật, phòng chống tác hại của ma túy.

Thông qua việc tái hiện một vụ án với tình huống pháp lý cụ thể, học sinh được tiếp cận quy trình tố tụng, tìm hiểu các quy định liên quan đến tội phạm ma túy và hậu quả đối với bản thân, gia đình, xã hội.

Theo chị Nguyễn Hà Vi - Bí thư Đoàn phường Hội An Tây, khi được trực tiếp theo dõi diễn biến vụ án, các em dễ hình dung hành vi nào vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm ra sao và những hậu quả có thể xảy ra.

“Qua hoạt động, chúng tôi mong muốn giúp học sinh không chỉ hiểu luật mà còn biết tự bảo vệ mình, chủ động tránh xa các nguy cơ liên quan đến ma túy”, chị Vi nói.

Các bạn trẻ vào vai hội đồng xét xử, viện kiểm sát, luật sư, công an... để tổ chức phiên tòa giả định.

Bên cạnh hình thức sân khấu hóa, các tổ chức Đoàn còn tổ chức các cuộc thi Rung chuông vàng kiến thức pháp luật ứng dụng công cụ số. Trong đó, cuộc thi của Đoàn xã Quảng Phú thu hút 70 bạn trẻ tham gia tranh tài với 40 câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng Quizizz thông qua điện thoại thông minh.

Bằng việc ứng dụng công nghệ cùng đánh giá kết quả bằng thời gian trả lời, cuộc thi mang đến không khí tranh tài sôi động cho đoàn viên thanh niên. Qua đó, buổi phổ biến, tuyên truyền trở nên hấp dẫn hơn, trở thành nội dung gắn với tình huống thực tế, kỹ năng tự bảo vệ và trách nhiệm công dân của thanh thiếu nhi

“Chúng tôi khuyến khích các cơ sở Đoàn kết hợp nhiều hình thức như: sân khấu hóa, phiên tòa giả định, cuộc thi trực tuyến, video ngắn và các hoạt động tương tác. Mục tiêu không chỉ giúp đoàn viên, thanh thiếu nhi nắm được quy định pháp luật mà quan trọng hơn là biết nhận diện, phòng tránh hành vi vi phạm, hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cuộc sống”, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng nói.