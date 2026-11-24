Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Hành trang quý giá nhất để người trẻ Việt bước ra thế giới là văn hóa, cội nguồn

TPO - Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026), ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng, khẳng định giữa thế giới rộng mở của thời đại số, chính những giá trị văn hóa nuôi dưỡng từ thuở ấu thơ là hành trang quý giá nhất giúp thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026).

Tại buổi lễ, ca sĩ Phương Mỹ Chi – Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2024 và 2025, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu bày tỏ cảm xúc và khát vọng tiếp nối mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

Mạch nguồn từ lời ru, câu hò, điệu lý

Mở đầu bài phát biểu, ca sĩ Phương Mỹ Chi bày tỏ niềm may mắn của thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, trưởng thành khi đất nước đổi mới, hội nhập và phát triển. Ngày nay, chỉ với một chiếc điện thoại, người trẻ đã có thể chạm tới kho tàng tri thức và văn hóa rộng lớn trên khắp thế giới.

Giữa muôn vàn âm thanh, sắc màu ấy, càng trưởng thành, chúng con càng nhận ra rằng, hành trang quý giá nhất để tự tin bước ra thế giới chính là những giá trị văn hóa nuôi dưỡng mình từ thuở ấu thơ.

Đó là tiếng Việt thân thương, là lời ru, những câu chuyện ông bà kể, là những trang sử hào hùng cùng những làn điệu dân ca và phong tục quê hương. Những điều bình dị ấy đã dạy người trẻ biết sống nghĩa tình, yêu thương con người, trân trọng cội nguồn và luôn tự hào là người Việt Nam.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Ý

"Với riêng con, những câu hò, điệu lý quê hương là chiếc nôi nâng đỡ tiếng hát đầu đời, đưa con đến với tình yêu thương của khán giả. Từ đó đến nay, kho tàng văn hóa dân tộc vẫn là mạch nguồn cảm hứng để con tìm tòi, sáng tạo, kể những câu chuyện Việt bằng âm nhạc của thế hệ mình", Phương Mỹ Chi bày tỏ.

Càng đi trên con đường nghệ thuật, con càng thấm thía: Văn hóa chính là hồn cốt, là bản sắc, là niềm tự hào của mỗi dân tộc. Cho dù đi đến đâu, mỗi người Việt Nam chúng ta đều luôn ghi nhớ: “Hồn Việt đưa ta lớn lên!”, ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Từ niềm tự hào di sản đến trách nhiệm sáng tạo

Nhìn lại chặng đường 80 năm kể từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức giữa muôn vàn khó khăn, thử thách, Phương Mỹ Chi thay mặt tuổi trẻ cả nước bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Bác Hồ kính yêu và các thế hệ đi trước đã đấu tranh, hy sinh giành độc lập, đồng thời gìn giữ, trao truyền những giá trị văn hóa vô cùng quý báu.

Trong cả chiến tranh lẫn hòa bình, văn hóa luôn là sợi dây nuôi dưỡng lòng yêu nước, gắn kết triệu trái tim và làm nên bản lĩnh Việt Nam. Với thế hệ trẻ hôm nay, được thừa hưởng di sản ấy là niềm tự hào, còn tiếp nối và làm giàu thêm di sản là trách nhiệm lớn lao.

Phương Mỹ Chi cho biết, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của tổ chức Đoàn, Hội, tuổi trẻ hiện nay có nhiều điều kiện thuận lợi để nuôi dưỡng ý tưởng, phát huy tri thức, tài năng, sức sáng tạo, làm chủ công nghệ và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại để góp sức chấn hưng văn hóa dân tộc.

Minh chứng cho điều này là sự nhập cuộc mạnh mẽ của nhiều bạn trẻ trên các lĩnh vực, từ bảo tồn, số hóa di sản đến sáng tạo các sản phẩm nghệ thuật, nội dung số mang bản sắc Việt; từ khôi phục nghề truyền thống đến khởi nghiệp với du lịch cộng đồng.

Những cách làm mới mẻ này vừa gắn bảo tồn với phát triển, vừa lan tỏa giá trị tinh thần và tạo ra giá trị kinh tế, từng bước đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước lẫn bạn bè quốc tế, thúc đẩy các ngành công nghiệp văn hóa và chuyển hóa nguồn lực văn hóa thành sức mạnh nội sinh của đất nước.

Sứ mệnh của người trẻ trong kỷ nguyên mới

Tự hào khi được đóng góp vào hành trình chung, theo ca sĩ Phương Mỹ Chi, những người trẻ luôn ý thức rằng mỗi sản phẩm sáng tạo phải mang trong mình tình yêu dân tộc, sự trân trọng bản sắc và trách nhiệm với cộng đồng. Những việc làm được hiện nay của người trẻ còn rất nhỏ bé so với yêu cầu phát triển đất nước và sự nghiệp chấn hưng văn hóa dân tộc.

Để đưa đất nước vươn lên hùng cường, vừa vững mạnh về kinh tế, vừa có nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị, Phương Mỹ Chi nhấn mạnh tuổi trẻ cần nỗ lực nhiều hơn nữa, thực hiện thật tốt lời căn dặn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Mỗi thanh niên Việt Nam khi bước ra thế giới phải là một hình ảnh đẹp của đất nước: Tự tin về tri thức, đàng hoàng về nhân cách, sâu sắc về văn hóa, trách nhiệm với Tổ quốc và thân thiện với bạn bè quốc tế".

Thay mặt thế hệ trẻ, Phương Mỹ Chi khẳng định quyết tâm không ngừng học tập, rèn luyện, bồi đắp lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước và ý thức tự tôn dân tộc; chủ động tìm hiểu sâu sắc lịch sử, truyền thống; sống nhân ái, trung thực, trách nhiệm và nêu cao khát vọng cống hiến. Từ những việc làm hằng ngày, người trẻ sẽ chung tay xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, lan tỏa điều tốt đẹp, sẻ chia với cộng đồng và chăm lo cho thế hệ măng non.

Tuổi trẻ hôm nay nguyện phát huy trí tuệ, làm chủ khoa học, công nghệ và kỹ năng số để gìn giữ di sản, sáng tạo những sản phẩm văn hóa giàu tính nhân văn; ứng xử văn minh trên không gian mạng, lan tỏa thông tin tích cực, câu chuyện đẹp cũng như đóng góp sáng kiến quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.