Kỹ sư 9x bỏ phố về quê khởi nghiệp, doanh thu tiền tỉ nhờ món truyền thống

Khởi nghiệp từ những đồng vốn chắt chiu

Năm 2022, khi nhiều người trẻ lựa chọn ở lại thành phố để phát triển sự nghiệp, Nguyễn Văn Quý (sinh năm 1992), ở thôn Hòa Bình, xã Phúc Hòa, thành phố Bắc Ninh, lại đưa ra một quyết định khiến không ít người bất ngờ, nghỉ công việc kỹ sư kết cấu có thu nhập ổn định tại thành phố Hải Phòng để trở về quê làm tương nếp.

Quyết định ấy không xuất phát từ việc anh không còn cơ hội phát triển ở thành phố, mà từ mong muốn làm điều gì đó có ý nghĩa ngay trên mảnh đất quê hương. Quý nhận thấy nghề làm tương truyền thống đã tồn tại lâu đời ở địa phương, nhiều gia đình vẫn duy trì sản xuất, nhưng sản phẩm chủ yếu tiêu thụ nhỏ lẻ, chưa có nhiều cơ sở xây dựng được thương hiệu và phát triển thị trường một cách bài bản.

"Tôi nghĩ nghề làm tương ở quê có tiềm năng. Người dân đã có kinh nghiệm, sản phẩm cũng là đặc sản truyền thống, nhưng muốn phát triển thì phải thay đổi cách làm, đầu tư sản xuất và tìm kiếm thị trường rộng hơn", Quý chia sẻ.

Tốt nghiệp Đại học Hàng hải Việt Nam năm 2014, Nguyễn Văn Quý bắt đầu công việc kỹ sư cho một doanh nghiệp lớn ở Hải Phòng. Những năm 2017-2020, thu nhập của anh đạt khoảng 15-16 triệu đồng mỗi tháng. Công việc tương đối ổn định, mở ra cơ hội phát triển nghề nghiệp, nhưng cũng đồng nghĩa với việc thường xuyên xa gia đình.

Sau khoảng 6-7 năm làm việc, Quý bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về hướng đi lâu dài. Những lần trở về quê, chứng kiến nghề làm tương truyền thống vẫn được người dân gìn giữ nhưng chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, anh càng có thêm động lực.

Anh Nguyễn Văn Quý khởi nghiệp với nước tương truyền thống của quê hương.

Năm 2022, Quý quyết định thành lập công ty chuyên sản xuất và kinh doanh sản phẩm tương nếp.

Rời bỏ công việc kỹ sư để bắt đầu một lĩnh vực hoàn toàn khác, Quý phải học lại nhiều thứ. Nếu trước đây công việc gắn với những bản vẽ kỹ thuật, kết cấu công trình thì nay anh dành phần lớn thời gian tìm hiểu nguyên liệu, quy trình làm tương, tổ chức sản xuất và tính toán đầu ra cho sản phẩm.

May mắn, nghề làm tương vốn đã gắn bó với gia đình. Những kinh nghiệm được bố mẹ truyền lại trở thành nền tảng để anh bắt đầu. Tuy nhiên, từ sản xuất trong phạm vi gia đình đến tổ chức thành cơ sở kinh doanh, có sản lượng ổn định là một chặng đường không đơn giản.

Quý trực tiếp tham gia các công đoạn sản xuất, học hỏi thêm kinh nghiệm truyền thống từ bố mẹ, đồng thời tìm cách tổ chức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hơn. Với anh, muốn xây dựng thương hiệu lâu dài thì trước hết phải hiểu rõ sản phẩm mình làm ra.

Những ngày đầu thành lập doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất đối với Quý là nguồn vốn. Chi phí đầu tư sản xuất, nguyên liệu, bao bì và các khoản duy trì hoạt động khiến chàng trai trẻ nhiều thời điểm phải tự xoay xở, vay mượn để có kinh phí tiếp tục.

Trong lúc đang tìm cách tháo gỡ khó khăn, Quý được tổ chức Đoàn Thanh niên ở địa phương hỗ trợ tiếp cận chương trình vay vốn thanh niên khởi nghiệp với số tiền 100 triệu đồng.

Nguồn vốn này được anh sử dụng để tái đầu tư, duy trì và phát triển hoạt động sản xuất. Với một doanh nghiệp trẻ mới thành lập, khoản vay không quá lớn nhưng giúp Quý có thêm nguồn lực để tiếp tục theo đuổi kế hoạch đã lựa chọn.

Không chỉ lo chuyện vốn, bài toán tìm kiếm khách hàng cũng khiến anh mất nhiều thời gian. Khi sản phẩm chưa có tên tuổi trên thị trường, việc thuyết phục các cửa hàng nhập hàng không dễ dàng. Quý phải tự mang sản phẩm đi giới thiệu, chào hàng tại từng cửa hàng, kiên trì tìm kiếm những đơn hàng đầu tiên.

Tương nếp vươn ra thị trường

Một dấu mốc quan trọng trong hành trình khởi nghiệp của Nguyễn Văn Quý là tháng 9/2023, khi sản phẩm tương của cơ sở được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Việc được công nhận OCOP giúp sản phẩm có thêm điều kiện để quảng bá, giới thiệu và tiếp cận các kênh phân phối. Từ chỗ phải tự tìm đến từng cửa hàng nhỏ lẻ để chào hàng, Quý từng bước chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào các nhà phân phối lớn.

Hiện sản phẩm được tiêu thụ chủ yếu ngoài địa bàn thành phố Bắc Ninh, có mặt tại khoảng 4-5 tỉnh miền Bắc thông qua hệ thống 5 nhà phân phối cấp lớn.

Trung bình mỗi tháng, tổng sản lượng tiêu thụ của doanh nghiệp đạt khoảng 2.500-3.000 lít tương/tháng. Doanh thu hằng năm dao động từ 1,2-1,4 tỉ đồng.

Từ một cơ sở khởi nghiệp với nhiều khó khăn về vốn và thị trường, công ty từng bước hình thành được mạng lưới tiêu thụ riêng. Sản phẩm tương nếp truyền thống không chỉ phục vụ nhu cầu của người dân trong vùng mà còn được đưa đến nhiều địa phương khác thông qua hệ thống phân phối.

Cùng với hoạt động kinh doanh, cơ sở hiện tạo việc làm thường xuyên cho 4-5 lao động tại địa phương. Với Quý, việc phát triển thương hiệu riêng cũng là cách để nghề truyền thống ở quê có thêm cơ hội được duy trì và mở rộng thị trường. Khi sản phẩm có đầu ra, những người còn gắn bó với nghề làm tương cũng có thêm động lực tiếp tục sản xuất.

"Thời gian tới, tôi tiếp tục tìm kiếm những nguồn đầu ra rộng lớn hơn. Khi thị trường mở rộng, tôi sẽ đầu tư thêm, nới rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng", Quý nói.