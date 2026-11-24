Có một ngày nghỉ, người trẻ làm gì để khám phá văn hóa Việt?

TPO - Lần đầu tiên có ngày nghỉ gắn với văn hóa, người trẻ có nhiều lựa chọn: Nghỉ ngơi bên gia đình, khám phá các hoạt động văn hóa - nghệ thuật hay dành thời gian tìm hiểu những giá trị truyền thống. Với gần 400 hoạt động kỷ niệm trên cả nước, ngày nghỉ này được kỳ vọng trở thành dịp để văn hóa hiện diện gần hơn trong đời sống.

Đa dạng lựa chọn trải nghiệm ngày nghỉ

Bạn Lưu Quỳnh Chi - sinh viên năm nhất Học viện Nông nghiệp Việt Nam cho biết thông tin về Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) mang đến niềm vui bởi người trẻ có thêm một ngày nghỉ để chủ động sắp xếp thời gian cho bản thân. Chi dự định đi chơi, gặp gỡ bạn bè và người thân thay vì các hoạt động trải nghiệm ở bên ngoài.

Theo Chi, mỗi người có thể lựa chọn cách tận hưởng ngày nghỉ phù hợp với sở thích và nhu cầu cá nhân. Việc nghỉ ngơi, dành thời gian cho những người thân thiết cũng là cách tái tạo năng lượng sau những ngày học tập, làm việc.

Dù chưa có kế hoạch trải nghiệm hoạt động văn hóa cụ thể, cô kỳ vọng dịp này sẽ thúc đẩy các tour du lịch khám phá bản sắc địa phương, giúp người trẻ có thêm lựa chọn kết hợp nghỉ ngơi với tìm hiểu văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm văn hóa “Tinh hoa hội tụ” tại khu vực Hồ Gươm trở thành điểm đến hấp dẫn dịp 24/11.

Trong khi đó, Nguyễn Huyền (22 tuổi, Hà Nội) hào hứng khi biết về ngày nghỉ đặc biệt này. Thay vì chỉ nghỉ ngơi tại nhà, cô dự định đưa gia đình tham gia các hoạt động văn hóa được tổ chức tại Thủ đô.

“Khi biết có Ngày Văn hóa Việt Nam, tôi cảm thấy rất tự hào. Đây là dịp để người trẻ nhớ đến, gìn giữ những nét đẹp truyền thống mà ông cha để lại, không để những giá trị ấy bị thời gian làm phai mờ”, Huyền chia sẻ.

Với Phương Trinh - sinh viên năm tư trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày nghỉ là cơ hội để người trẻ bước ra khỏi không gian quen thuộc, khám phá văn hóa các vùng miền.

Hoạt động diễu hành cổ phục ở khu vực hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội thu hút đông đảo bạn trẻ. Ảnh: Trọng Tài

"Mỗi người thường hiểu rõ văn hóa nơi mình sinh ra và lớn lên, nhưng không phải ai cũng có điều kiện tìm hiểu đầy đủ bản sắc của những địa phương khác. Tôi cho rằng ngày nghỉ sẽ tạo điều kiện để mọi người tham gia những buổi khám phá văn hóa, tìm hiểu những giá trị Việt Nam đang có và đang định hình, khai thác ra sao”, Trinh nói.

Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm, Trinh cho rằng người trẻ còn có thể trở thành cầu nối lan tỏa văn hóa thông qua những hành động nhỏ như giới thiệu các dự án với khách tham quan, đặc biệt là du khách nước ngoài, hay chia sẻ câu chuyện văn hóa trên mạng xã hội.

Những điểm hẹn văn hóa dịp 24/11

Thời điểm này, trên mạng xã hội nhiều bạn trẻ chủ động tìm kiếm, chia sẻ các địa điểm và hoạt động phù hợp để tận hưởng Ngày Văn hóa Việt Nam. Do thời gian nghỉ chỉ có một ngày, thay vì tổ chức những chuyến đi xa, không ít người ưu tiên các hoạt động tại Hà Nội như tham quan bảo tàng, tham gia workshop, trải nghiệm nghệ thuật và tìm hiểu những giá trị truyền thống.

Theo Minh Anh (23 tuổi, Hà Nội), Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam là một trong những điểm đến đáng chú ý, vừa có không gian thưởng thức nghệ thuật, vừa có góc chụp ảnh dành cho giới trẻ. Minh Anh chủ động giới thiệu địa điểm này trên mạng xã hội bởi khách tham quan được miễn phí vé vào cửa trong ngày 24/11.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, chụp ảnh, người trẻ còn có thể dành thời gian tìm hiểu các tác phẩm mỹ thuật qua phần thuyết minh và tham gia workshop tranh Đông Hồ tại tầng 3 - Không gian sáng tạo của bảo tàng. Hoạt động này được một số bạn trẻ hưởng ứng khi kết hợp được tìm hiểu nghệ thuật và trải nghiệm văn hóa dân gian.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam được nhiều bạn trẻ lựa chọn là điểm đến "văn hóa" trong ngày nghỉ 24/11.

Trong khi đó, Thu Uyên (20 tuổi, Hà Nội) gợi ý workshop Chạm vào đất, chạm vào di sản, nơi người tham gia được nghệ nhân Phùng Đình Giáp - người duy nhất hiện còn thực hành nghề làm phỗng đất - hướng dẫn nặn, tô màu và tìm hiểu câu chuyện về món đồ chơi dân gian gắn với vùng Kinh Bắc.

Không chỉ có các không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật truyền thống và kịch nói cũng trở thành lựa chọn của một bộ phận khán giả trẻ. Hà Trang (20 tuổi, sinh viên Trường Đại học Thủy lợi) cho biết muốn tận dụng ngày nghỉ để xem một vở kịch, vừa thư giãn, vừa có cơ hội tiếp cận những câu chuyện văn hóa, lịch sử qua hình thức nghệ thuật sân khấu.

Một số vở kịch đắt khách của sân khấu kịch TP. Hà Nội được miễn phí hoặc giảm giá cho người xem.

“Tôi nghĩ xem kịch là một trải nghiệm khá khác so với việc xem phim hay giải trí trên mạng. Khi ngồi trực tiếp tại nhà hát, được theo dõi diễn xuất, biểu cảm và cảm xúc của diễn viên trên sân khấu, mình sẽ có những cảm nhận riêng về tác phẩm”, Trang chia sẻ.

Theo nữ sinh, trước đây, các chương trình sân khấu chưa phải lựa chọn thường xuyên của cô và nhiều bạn bè cùng trang lứa, một phần do chưa có nhiều thông tin về lịch diễn, nội dung tác phẩm cũng như giá vé. Vì vậy, những suất diễn miễn phí hoặc chương trình giảm giá nhân Ngày Văn hóa Việt Nam là cơ hội để sinh viên mạnh dạn tìm đến nhà hát, thử sức với những loại hình nghệ thuật mới.

Cụ thể, tại Hà Nội, Nhà hát Kịch Hà Nội tổ chức các suất diễn miễn phí vở Huyền tích Hồ Gươm, tái hiện truyền thuyết vua Lê Lợi trả gươm thần. Nhà hát Tuổi trẻ giảm 20% giá vé các suất diễn từ ngày 22-29/11, trong đó có những tác phẩm như Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Tuổi thơ dữ dội, Quân khu Nam Đồng.

Nhà hát Kịch Việt Nam cũng triển khai chương trình giảm giá 20% và tặng vé cho một số sản phẩm nghệ thuật trong tháng 11, với các vở diễn như Nghêu, Sò, Ốc, Hến, Điều còn lại, Ảo ảnh. Những chính sách ưu đãi được kỳ vọng góp phần đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Ngày Văn hóa Việt Nam không nhất thiết phải gắn với những lịch trình dày đặc hay chuyến đi xa. Một buổi tham quan bảo tàng, trải nghiệm nghề thủ công hay thưởng thức một vở diễn cũng có thể trở thành điểm khởi đầu để người trẻ khám phá, hiểu và gắn bó hơn với văn hóa dân tộc. Bởi giá trị của ngày nghỉ không chỉ nằm ở số lượng hoạt động được tổ chức, mà còn ở khả năng khơi gợi sự quan tâm, thôi thúc mỗi người tiếp tục tìm hiểu và lan tỏa những giá trị văn hóa trong đời sống thường ngày.